 Минэкономики будет проверять стоимость продуктов и товаров первой необходимости, - замминистра Высоцкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил замминистра экономразвития Тарас Высоцкий.



Он добавил, что принятый Верховной Радой закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19 обязывает Кабинет Министров контролировать цены на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.



По словам Высоцкого, Минэкономразвития будет отслеживать цены на муку, хлеб, макароны, гречку, рис, говядину, свинину, сало, мясо птицы, вареную колбасу, молоко, сметану, сыр, масло, яйца, сахар, подсолнечное масло, картофель и соль.

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