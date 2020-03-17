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 Общество
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Все про:карантин (447) цены (2112) Минэкономразвития (530) Высоцкий Тарас (6)

 Минэкономики будет проверять стоимость продуктов и товаров первой необходимости, - замминистра Высоцкий

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства раз в два дня опрашивает ритейлеров о наличии продуктов и товаров первой необходимости, чтобы "обеспечить комфортное прохождение карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность".

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил замминистра экономразвития Тарас Высоцкий.

Он добавил, что принятый Верховной Радой закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19 обязывает Кабинет Министров контролировать цены на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

По словам Высоцкого, Минэкономразвития будет отслеживать цены на муку, хлеб, макароны, гречку, рис, говядину, свинину, сало, мясо птицы, вареную колбасу, молоко, сметану, сыр, масло, яйца, сахар, подсолнечное масло, картофель и соль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ

Источник: https://censor.net.ua/n3182232
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по тому, что мы пережили в совке, лучше б они вообще не лезли со своим контролем и планированием.
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Зеленский, почем МАСКИ ?
как раньше, по 2 гривны ?
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А можно проверить цены на маски! А то они стоили 2 грн. а сейчас 20! Государство во время такой беды должно бы людям их бесплатно раздавать! Почему плять за месяц до выборов у депутатов есть деньги тыкать каждому 100 буклетов каждый день, а во време распостранения коронавируса нет возможности раздавать по 10 масок в день каждому!?
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Судя по тому, что мы пережили в совке, лучше б они вообще не лезли со своим контролем и планированием.
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Перевірте вартість та наявність медичних масок! Минэкономики будет проверять стоимость продуктов и товаров первой необходимости, - замминистра Высоцкий - Цензор.НЕТ 5319
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Начался зебильный чёс по стрижке лохов торгашей.
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Зеленский, почем МАСКИ ?
как раньше, по 2 гривны ?
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В конце января купил 1000 шт-20 пачек, по 1,24 шт
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с какого #уя? всем знакомым напоминал каждый день-покупайте, не будет, покупайте...теперь скулят. две недели назад докинул продуктов на 3 месяца хватит, а может на больше. когда понятно что вся вертикаль власти это зеленые мразные дебилы и ублюдки, нужно готовиться к апокалипсису!
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а вообще-то, можешь их раздать пассажирам маршруток -

от вируса защищают респираторы класса FFP 2 и выше
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купи себе хоть противогаз. для себя и работникам в офис нормально, в общественных местах не бываю.
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А можно проверить цены на маски! А то они стоили 2 грн. а сейчас 20! Государство во время такой беды должно бы людям их бесплатно раздавать! Почему плять за месяц до выборов у депутатов есть деньги тыкать каждому 100 буклетов каждый день, а во време распостранения коронавируса нет возможности раздавать по 10 масок в день каждому!?
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в метро пачка соли каменной 25 грн
взял две на всякий случай
это нормальная цена?
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Кто нибудь может мне объяснить, повышенный спрос на туалетную бумагу?
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в метро хоть жопой жуй разных сортов
но
макаронов нет
гречки нет
мяса нет никакого
яиц нет
мыла нет
... отъехал 10 км от города и в ближайшем придорожном генделе
затарился и курятиной и яйцами без проблем
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Я чера наблюдал совершенно другую картину... Мясо было, сахар был, макароны и гречка были, даже бублики были! короче, было все кроме туалетной бумаги. Никакой!
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сам в шоке
вчера в росте затарилсяя без проблем и нервов
польским сыром и маслом
курочкой
и без всякой паники всем
еще и касс больше чем всегда работало
а то за шо говорю было сегодня в метро
сам в шоке
може потому шо ашан напротив ваще закрытый был
вот у народа крышу и сорвало
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Все дуже просто.. Один на вулиці чхнув , закшляв а семеро всрались-)
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Во время карантина правительство должно заморозить цены а нарушивших ценовую политику привлекать исключительно к уголовной ответственности а не заниматься х.йней ограничивая людей в из правах и наплевав на наживе барыг.
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А из какого х***я цены замораживать будут, при резком обесценивании гривни? Ты что ли компенсируешь людям затраты на производство продуктов?
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Во время карантина правительство обязано выдавать населению маски из госрезерва...бесплатно...особенно если оно...это с позволения сказать правительство делает их пропуском в общественный транспорт...
Но масок нет...их с помощью этого правительства продали...
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Венесуела,****-а-а-а ! Ми вже в Венесуелі з грьобаними мадурами !!!
Минэкономики будет проверять стоимость продуктов и товаров первой необходимости, - замминистра Высоцкий - Цензор.НЕТ 2648
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Эта всё панятна, а што там у братьев? Я переживаю! Што там паказывает https://www.zenrus.ru/.У них вазможна праизайдиот переизбытак импартазамишчения, а я переживаю за ихних пенсианерав . Што апять беларускими лобстерами им придёца забивать сваи 4-х камерные халадильники?
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А сколько ныне стоит масочка? Да да...та самая которая ранее...до того как страной стало руководить зеленое стадо...стоила 2 гривны..
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В урядовця питають, как он выжжиаает:-

-Как вам живется?
-Плохо, очень плохо.... Бедность замучила, сыр с плесенью ем,
вино старое пью, машина без крыши, телефон без кнопок..
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