Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил замминистра экономразвития Тарас Высоцкий.
Он добавил, что принятый Верховной Радой закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19 обязывает Кабинет Министров контролировать цены на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.
По словам Высоцкого, Минэкономразвития будет отслеживать цены на муку, хлеб, макароны, гречку, рис, говядину, свинину, сало, мясо птицы, вареную колбасу, молоко, сметану, сыр, масло, яйца, сахар, подсолнечное масло, картофель и соль.
Минэкономики будет проверять стоимость продуктов и товаров первой необходимости, - замминистра Высоцкий
Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства раз в два дня опрашивает ритейлеров о наличии продуктов и товаров первой необходимости, чтобы "обеспечить комфортное прохождение карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил замминистра экономразвития Тарас Высоцкий.
лоховторгашей.
как раньше, по 2 гривны ?
от вируса защищают респираторы класса FFP 2 и выше
взял две на всякий случай
это нормальная цена?
но
макаронов нет
гречки нет
мяса нет никакого
яиц нет
мыла нет
... отъехал 10 км от города и в ближайшем придорожном генделе
затарился и курятиной и яйцами без проблем
вчера в росте затарилсяя без проблем и нервов
польским сыром и маслом
курочкой
и без всякой паники всем
еще и касс больше чем всегда работало
а то за шо говорю было сегодня в метро
сам в шоке
може потому шо ашан напротив ваще закрытый был
вот у народа крышу и сорвало
Но масок нет...их с помощью этого правительства продали...
-Как вам живется?
-Плохо, очень плохо.... Бедность замучила, сыр с плесенью ем,
вино старое пью, машина без крыши, телефон без кнопок..