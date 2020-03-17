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 Кафе, рынки, фитнес-центры и салоны красоты закрывают в Харькове, - горсовет

С 18 марта в Харькове запретили работу субъектов хозяйствования, предусматривающую прием посетителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, такое решение было принято 17 марта на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с действием постановления Кабинета министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская уточнила, что запрет касается предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, предприятий торгового и бытового обслуживания населения. При этом будут работать объекты розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, а также банки и страховые компании. Объекты общественного питания смогут работать только по адресной доставке заказов при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

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Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов поручил проконтролировать исполнение решения КЧС.

"Завтра не должен работать ни один непродовольственный рынок, а на продовольственных необходимо осуществлять жесткий контроль за соблюдением санитарных требований. В супермаркетах, которые торгуют продуктами питания, должны быть средства индивидуальной защиты сотрудников, должна проводиться регулярная дезинфекционная обработка площадей", - подчеркнул первый вице-мэр.

Игорь Терехов также обратился к харьковчанам с просьбой не поддаваться паническим настроениям.

Напомним, 16 марта на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харькове принято решение, что ночные клубы и некоторые рынки временно приостановят работу.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.

Однако 17 марта принято другое решение, и Харьковский метрополитен закрыт с 20:00.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182231
 
 
 Топ комментарии
 
Власть что то делает что бы уменьшит зоны риска для людей - зрада для порохобота. Завтра начнётся, не дай бог мор, порохоботы будут волать власть народ убивает. У порохобота при любом раскладе зрада.
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ОФФТОП. Отличная новость. Лимонов - все!
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Кафе, ринки, фітнес-центри і салони краси закривають у Харкові, - міськрада - Цензор.НЕТ 9809 пан має почуття чорного гумору!
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Вот зачем эти долбодятлы закрывают рынки? По-моему на рынке процесс шоппинга в 10 раз безопаснее чем в закрытом помещении.
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ОФФТОП. Отличная новость. Лимонов - все!
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эх, можно и шампанское выпить, радость то такая.
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Кафе, рынки, фитнес-центры и салоны красоты закрывают в Харькове, - горсовет

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і гепу закрити не забудьте
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Зарити-то не для гепи.Якось буденно та не креативно. На ліхтарному стовпі він виглядав би набагато екстравагантніше! Кафе, ринки, фітнес-центри і салони краси закривають у Харкові, - міськрада - Цензор.НЕТ 6944
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коляску к ляжкам скотчем примотать только надо))) так еще прикольнее будет Кафе, ринки, фітнес-центри і салони краси закривають у Харкові, - міськрада - Цензор.НЕТ 4060
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Гепа не упустит шанс покошмарить рынок "Барабашово"...
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ему то барабашово нужно, как зайцу триппер... ему бы Александру Борисычу пакость поднасрать...
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Все, шо не робиться - задля добра. Да, зєбіли?
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Походу БлаЗЕнь нам что-то не договаривает если такие беспрецендентные меры безопасности. Я думаю больных в Украине 10 если не тысячи!
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Власть что то делает что бы уменьшит зоны риска для людей - зрада для порохобота. Завтра начнётся, не дай бог мор, порохоботы будут волать власть народ убивает. У порохобота при любом раскладе зрада.
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А ти можеш, сказати, без волання, хто продав медичні маски держрезерву України, до Китаю?
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продал чёрт заднеприводный . Не могу сказать по другому, потому что нормальными словами не скажу, а за мат меня на второй секунде банят .
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Банять за фамілію? Та нє грузі. Просто вона не «Порошенко».
А інша. З тих кого ти вибрав.
Отож тому ти такий стидлівий.
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ну не всем же быть таким "храбрым" как ты .
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Ти сциш назвати прізвище, того хто продав маски в Китай.
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баклан ты тупорылый , для меня радуцкого за падлу называть по фамилии , так понятно ?
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Харьков -богатая корова на кеш для гени сепаратиста.Его арий Билецкий панически боится.
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откроите что то из этих в Норге или сьездите постричь дома, вас ждёт камера в тюрьме и при том с 4 года, если никто не заболел ну или 8 + при последтсвии - особый закон о особом времени пандемии или похожих опасностей.
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Всё это, конечно, не имеет отношения ни к какому "вирусу". Никто не закрывал ни рынки, ни метро, ни школы из-за кори или ветрянки.
Гораздо больше это похоже на смертельный страх власти перед народом, из-за предстоящего дефолта. Не удивлюсь что где-то в недрах "офиса президента" уже лежат списки на арест сторонников Порошенко, резервистов и волонтёров, а армия Авакова готовится эти списки реализовать.
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Oleksandr Yusupov Олександр Юсупов

Реванш антимайданівців вже наближається до кульмінації.

Сьогодні, ВР, на прохання Зеленського, призначила генпрокурором, Ірину Венедіктову, яка менше місяця назад закликала ВР скасувати закон про амністію учасників Майдану, щоб мати можливість відкривати кримінальні справи проти людей, які скинули диктатора, сотня з яких віддала за це життя. А в січні, після свого призначення т.в.о. глави ДБР, вона призначила своїм заступником екс-адвоката ...Читати далі

Кафе, ринки, фітнес-центри і салони краси закривають у Харкові, - міськрада - Цензор.НЕТ 152
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Да понятно всё; режим не хочет умирать - бежать им некуда, а в случае поражения народ их просто развесит гирляндами вдоль Хрещатика.
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о чем ты...

Режим не умирает, а набирает силы с каждым днем...
И насчет мудрого нарида я бы не был таким уверенным...
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Вся их сила - аваковские псы. Если, конечно, Голобородька не обратится к "соседнему дружественному государству" за помощью.
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А, що? Це така вже неймовірна вірогідність?
Україну знову тиснуть в в юрту азєопського міра.
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Конечно. История повторяется. В своё время, Украина так же не поддержала Скоропадского, как теперь не поддержала Пороха. Очевидно, подавляющему большинству населения очень привычно целовать задницу московского Царя.
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Вот и скопытился еще один фанат "защиты русскоязычных на Донбассе и захвата Крыма"....отмучался Эдичка....

В Москве умер писатель Эдуард Лимонов
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Он был не просто геем, а и настоящим п*дором, ненавидящим свою родину. Да, настоящий П*дорас, с большой буквы. Сейчас то редко такого уже и встретишь...
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Все голосовавшие за Голобородьку и его слуг подлежат пожизненному лишению избирательных прав и постановке на учёт в психиатрических диспансерах по месту жительства.
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Резервисты, готовьте стволы. Режим уже запланировал для вас "Варфоломеевскую ночь".
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Так мвф денег не даёт попробуют наши джидаи под коронавирус наколядовать Потому что и так дыра в бюджете а теперь ещё страна на полмесяца в кризисе финансовом окажется Ну а если мвф не поможет обвалят гривну и спишут всё на эпидемию
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великий ВаЗе-Лі обіцяв країну в смартфоні! Обіцяв!

Картина маслом - "дружній сніданок у кафе в смартфоні"
Кафе, ринки, фітнес-центри і салони краси закривають у Харкові, - міськрада - Цензор.НЕТ 9031
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