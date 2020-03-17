 Кафе, рынки, фитнес-центры и салоны красоты закрывают в Харькове, - горсовет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, такое решение было принято 17 марта на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с действием постановления Кабинета министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская уточнила, что запрет касается предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, предприятий торгового и бытового обслуживания населения. При этом будут работать объекты розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, а также банки и страховые компании. Объекты общественного питания смогут работать только по адресной доставке заказов при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

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Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов поручил проконтролировать исполнение решения КЧС.

"Завтра не должен работать ни один непродовольственный рынок, а на продовольственных необходимо осуществлять жесткий контроль за соблюдением санитарных требований. В супермаркетах, которые торгуют продуктами питания, должны быть средства индивидуальной защиты сотрудников, должна проводиться регулярная дезинфекционная обработка площадей", - подчеркнул первый вице-мэр.

Игорь Терехов также обратился к харьковчанам с просьбой не поддаваться паническим настроениям.

Напомним, 16 марта на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харькове принято решение, что ночные клубы и некоторые рынки временно приостановят работу.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.

Однако 17 марта принято другое решение, и Харьковский метрополитен закрыт с 20:00.

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