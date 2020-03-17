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 Киевские новости
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 "Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят закрывающееся до 3 апреля метро, - КГГА

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля. В связи с этим, КП "Киевпастранс" напоминает маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро", - говорится в сообщении.

Так, по красной Святошинско-броварской линии метрополитена от ст.м. Академгородок до ст. м. Лесная будут курсировать автобусы №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118, троллейбусы №№ 5,7, 43,50, трамваи №№ 1, 3, 14, 15, 18 и маршрутное такси № 228.

По зеленой Сырецко-Печерской линии от ст. м. Красный Хутор до ст. м. Сырец будут курсировать автобусы №№ 51, 63, 45, 91, троллейбусы №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к, трамваи №№ 14, 15, 18 и маршрутные такси №№ 220, 516, 155, 166, 500.

По синей Куреневско-Красноармейской линии от ст. м. Героев Днепра до ст. м. Теремки будут курсировать автобусы №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119, троллейбусы №№ 11,12, 42Д, 43, 45, трамваи №№ 11, 12, 16, 17, 19 маршрутные такси № 155, 166, 500.

Также в КГГА напомнили, что с 18 марта пассажиров без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт Киева, - КГГА. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182230
 
 
 Топ комментарии
 
Земля ему стекловатой и железобетоном. Пусть горит в аду.
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Дп. Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создает коллапс.
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Умер украинофоб Эдуард Лимонов.
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Дп. Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создает коллапс.
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Зеля создает коллапс, а

Коллапс сделает Зелю "Київпастранс" оприлюднив список маршрутів наземного транспорту, що замінять метро, яке закривається до 3 квітня, ​​- КМДА - Цензор.НЕТ 6546
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а может дебил это ты, все дело в плотности упаковки пассажиров, заражение воздушно-капельным путем, а не через ручки-поручни(в основном)?Для наземного как то пытаться будут уменшить количество пассажиров, в метро это нереально
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Тада. Тролейбус же больше. В нем свободнее будет. "Київпастранс" оприлюднив список маршрутів наземного транспорту, що замінять метро, яке закривається до 3 квітня, ​​- КМДА - Цензор.НЕТ 264
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Тупость так и прет. Ты киевскую маршрутку в глаза видело, особенно в час пик? А теперь добавь туда еще и пассажиров закрытого метро. Представило картину маслом? Плюс вирус таки живет на вещах несколько дней.
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Дебіл той, хто пише нісенітницю зовсім не розуміючи сенс проблеми!
До чого тут санобробка? Ви хоч поцікавьтесь, що таке вірус і чим він відрізняється від бактерій! Для бактерій санобробка ефективний засіб, а для вірусів - марна трата часу! Найбільші скопища людей (в тому числі метро) - ідеальні місця розмноження вірусів!
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Земля ему стекловатой и железобетоном. Пусть горит в аду.
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пипл завтра явно будет дезоорентирован.....
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Мертвому припарка...метро перевозило в день пассажиров больше чем все троллейбусы...трамваи и автобусы Киева вместе взятые...
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Метро -- самый вымываемый, самый чистый, самый быстрый (сокращается время пребывания человека в зоне риска) и самый дезинфицируемый вид транспорта. Достаточно поставить санпатрули на всех или узловых станциях для изоляции явных больных идиотов, нарушающих условия карантина. В метро их обнаруживать и изолировать гораздо легче, чем в троллейбусах, автобусах и маршрутках.
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Зебилы а какой смысл пускать наземный который будет забитый или люди будут кучкуватся на остановке в ожидании наземный если строится дорога прокладаются рельсы как с скоростным трамваем поэтому пускали автобусы по этому маршруты 3 и 1 котрые были набиты даже ходили сравнительно часто каждые 10 минут вместо трамвая смысл метро которое сейчас и так полупустое закрывать и делать опасность пуская наземный чтоб еще больше заразится набивая в тролейбусы и автобусы а если отсчитывать по 10 то звездец что будет на остановках-не знаю как проверяли по 10 или 20 но сегодня в Киеве видел стоячие маршрутки полны и полны тролейбусы так это метро еще работает пока
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зе-гниды будут путену сливать Украину...
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Метро на карантині за для зменшення зараження людей!
"Київпастранс" оприлюднив список маршрутів наземного транспорту, що замінять метро, яке закривається до 3 квітня, ​​- КМДА - Цензор.НЕТ 2555
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Плюс ко всему у нас ещё ожидается ухудшение погоды на радость гриппу где-то через пару дней до нуля, сырость, а люди вместо метро будут искать наземный транспорт и стоять в очереди на первый-десятый расчитайсь
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В духе братьев Гримм: не жисть, а сказка.
В дом и на работу - лишь с ментом.
Пропуском в троллейбус будут: маска,
Ласты, трубка и талон … в дурдом.
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а как быть с безлимитными строго на месяц зелеными проездными например метро тролейбус у кого 860 в месяц пол месяца осталось ?проездной на метро будет действовать в автобусе если показать?
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Сейчас-то цены [на нефть] рухнули, просто рухнули... А бензин вырос. Как так вышло?
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Отакий автобус прямо в Нові Санжари.
На 28 днів карантину.
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Уже просто интересно - умники из "Киевской горгосадминистрации" сами ХОТЯ БЫ РАЗ в гор.транспорте ездили ?
Хотелось бы ОТ НИХ узнать как НАЗЕМНЫМ транспортом заменить мои основные маршруты:
- точка старта - "Академгородок" или "Святошино"
- точки финиша - "Черниговская", "Дворец Спорта", "Осокорки"

Сколько пересадок мне будет нужно и сколько времени это займет ?
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Для того, чтоб "думать" - надо иметь ИНФОРМАЦИЮ.
А если человек ни разу не ездил гор.транспортом - откуда он её возьмет ?
Самое примитивное - троллейбусы 5 и 7 не доходят даже до м."Святошино".
Дальше продолжать ?
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А еще говорят когда евреи у власти то Бог благословляет страну.Полная *****.это евреи придумали для своего оравдания.
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