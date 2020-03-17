 "Мы всех вас вернем", - Зеленский обратился к застрявшим за границей украинцам и рассказал, что нужно делать. ВИДЕО

Обращение обнародовано на странице главы государства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Президент пообещал, что все украинцы обязательно вернутся на родину.

Он призвал застрявших за границей украинцев зарегистрироваться в системе "ДРУГ" и как можно детальнее описать там в разделе "Комментарии к путешествию" всю суть проблемы. Если зарегистрироваться в системе "ДРУГ" не удалось, следует обратиться в украинское посольство или консульство. Это можно сделать не только по телефону, но и по электронной почте.

"Нами сформированы так называемые хабовые точки. Попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс. Вся подробная информация будет на официальном сайте МИД", — сказал Зеленский.

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Украинцев, которые уже находятся на родине, президент призвал оставаться дома и проводить время на карантине с максимальной пользой.

"Будем смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книги. Сейчас, кстати, в соцсетях все спрашивают друг у друга, что посмотреть или что почитать. Моя сегодняшняя рекомендация такова: роман "Уцелевший" Чака Паланика и "Музей покинутых секретов" Оксаны Забужко. И очень рекомендую чудесный французский фильм "Один плюс один"", — добавил президент.

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