 "Мы всех вас вернем", - Зеленский обратился к застрявшим за границей украинцам и рассказал, что нужно делать. ВИДЕО

Обращение обнародовано на странице главы государства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Президент пообещал, что все украинцы обязательно вернутся на родину.
Он призвал застрявших за границей украинцев зарегистрироваться в системе "ДРУГ" и как можно детальнее описать там в разделе "Комментарии к путешествию" всю суть проблемы. Если зарегистрироваться в системе "ДРУГ" не удалось, следует обратиться в украинское посольство или консульство. Это можно сделать не только по телефону, но и по электронной почте.
"Нами сформированы так называемые хабовые точки. Попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс. Вся подробная информация будет на официальном сайте МИД", — сказал Зеленский.
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Украинцев, которые уже находятся на родине, президент призвал оставаться дома и проводить время на карантине с максимальной пользой.
"Будем смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книги. Сейчас, кстати, в соцсетях все спрашивают друг у друга, что посмотреть или что почитать. Моя сегодняшняя рекомендация такова: роман "Уцелевший" Чака Паланика и "Музей покинутых секретов" Оксаны Забужко. И очень рекомендую чудесный французский фильм "Один плюс один"", — добавил президент.
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Теперь понимаю, узнаю "Квартал-95". Хотели сделать президента Украины - но не вышло. Не получилось.
Это сарказм от него? 😁 Это случайно не скрытая реклама анала Г+Г своего хозяина? 😁
А це - вилізло в екран заради рейтингу.
Хто йому такого нарадив?
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Просто поставлять перед фактом.
Закон - тайга, медведь - прокурор! Бастрыкина там близко не стояло.
В республике Коми неизвестные обстреляли картечью вертолёт Ми-8, доставлявший горючее в посёлок Шиес
По данным следователей, было не меньше шести выстрелов. На борту находились 4 члена экипажа. Они не пострадали. Вертолёт благополучно приземлился. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Посёлок Шиес известен длительной акцией протеста местных жителей. С 2008 года они протестуют из-за строительства мусорного полигона.
а в Украине тогда была УНР,это совсем другое государство .точно шиза...
Krychek
Красивая картинка распространения заразы из Уханя по миру.
58 хв ·
Oleksandr Yusupov Олександр Юсупов
Реванш антимайданівців вже наближається до кульмінації.
Сьогодні, ВР, на прохання Зеленського, призначила генпрокурором, Ірину Венедіктову, яка менше місяця назад закликала ВР скасувати закон про амністію учасників Майдану, щоб мати можливість відкривати кримінальні справи проти людей, які скинули диктатора, сотня з яких віддала за це життя. А в січні, після свого призначення т.в.о. глави ДБР, вона призначила своїм заступником екс-адвоката ...Читати далі