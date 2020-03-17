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 Политика Украины
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 "Мы всех вас вернем", - Зеленский обратился к застрявшим за границей украинцам и рассказал, что нужно делать. ВИДЕО

Владимир Зеленский обнародовал очередное видеообращение о ситуации в Украине и за ее пределами в связи с пандемией коронавируса.

Обращение обнародовано на странице главы государства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Президент пообещал, что все украинцы обязательно вернутся на родину.

Он призвал застрявших за границей украинцев зарегистрироваться в системе "ДРУГ" и как можно детальнее описать там в разделе "Комментарии к путешествию" всю суть проблемы. Если зарегистрироваться в системе "ДРУГ" не удалось, следует обратиться в украинское посольство или консульство. Это можно сделать не только по телефону, но и по электронной почте.

"Нами сформированы так называемые хабовые точки. Попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс. Вся подробная информация будет на официальном сайте МИД", — сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрав

Украинцев, которые уже находятся на родине, президент призвал оставаться дома и проводить время на карантине с максимальной пользой.

"Будем смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книги. Сейчас, кстати, в соцсетях все спрашивают друг у друга, что посмотреть или что почитать. Моя сегодняшняя рекомендация такова: роман "Уцелевший" Чака Паланика и "Музей покинутых секретов" Оксаны Забужко. И очень рекомендую чудесный французский фильм "Один плюс один"", — добавил президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182229
 
 
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Багатство міміки блазня..."Ми всіх вас повернемо", - Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українцій і розповів, що потрібно робити - Цензор.НЕТ 2512
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Бла бла бла ...а тем временем..... 35 тысяч гривен за расстояние в 200 метров: как на украинцах зарабатывают на границе с ПольшейТрудности с возвращением на родину из заграничных поездок испытывают не только пассажиры в аэропортах, но и те украинцы, которые добираются домой через наземные пункты пропуска.Так, депутат Одесского городского совета Петр Ионов рассказал, как он преодолел пограничный пункт пропуска «Краковец» на участке польско-украинской границы.Ионов сначала вынужден был отстоять 16-часовую очередь, а после пересечь пункт пропуска на автобусе, заплатив 350 гривен.«Власти быстро наладили схему, как заработать на вирусе, - написал в Фейсбуке депутат Ионов. - 200 метров проехать на автобусе стоит 350 гривен с человека. Пешком нельзя! В автобус набивают по 100 человек как шпроты. 35 тысяч гривен за 200 метров границы - вот какая помощь для людей в эвакуации!».
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Как уже задрал этот неадекватный, с тупым чувством юмора зеленый хайпер!
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"Один плюс один". Комедия. Из отзывов: "Насчёт комедии, конечно, погорячились. Ничего смешного тут нет. Пытались юмор изобразить - но не вышло".
Теперь понимаю, узнаю "Квартал-95". Хотели сделать президента Украины - но не вышло. Не получилось.
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И очень рекомендую чудесный французский фильм "Один плюс один"", - добавил президент.Источник: https://censor.net.ua/n3182229
Это сарказм от него? 😁 Это случайно не скрытая реклама анала Г+Г своего хозяина? 😁
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Харрошая подборка книг в туалете- позволит получить вам высшее образованийо по выживанию, патамуша интернет закоронился вирусяками всякіми..
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піариться... Нічого толкового не сказало... На Прямому, на Еспресо, до речі, це ж саме говорили лікарі, яких запрошували.

А це - вилізло в екран заради рейтингу.
Хто йому такого нарадив?
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2085 рік. Вікіпедія. Такий вигляд мали українці часів президентства великого Зе Лі
"Ми всіх вас повернемо", - Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українців і розповів, що потрібно робити - Цензор.НЕТ 9775



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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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а чого там дивитись і так зрозуміло. 9 травня ***** привітає малоросійську київську губернію с велікім праздником..
Просто поставлять перед фактом.
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В отличии от обычной, политическая шизофрения неизлечима. А просто врать - нехорошо, а когда еще и неумело... Президент не может себе такого позволять. Иначе, не долго ему быть Президентом...
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офф топ
"Ми всіх вас повернемо", - Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українців і розповів, що потрібно робити - Цензор.НЕТ 2819

Закон - тайга, медведь - прокурор! Бастрыкина там близко не стояло.

В республике Коми неизвестные обстреляли картечью вертолёт Ми-8, доставлявший горючее в посёлок Шиес

По данным следователей, было не меньше шести выстрелов. На борту находились 4 члена экипажа. Они не пострадали. Вертолёт благополучно приземлился. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Посёлок Шиес известен длительной акцией протеста местных жителей. С 2008 года они протестуют из-за строительства мусорного полигона.
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А зачем работает ВЗрада, там больше 10 человек. Пользы они никакой не приносят для Народа. пусть идут на каникулы. за счет летних
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**-ые ишаки,где Минобороны?Мы в состоянии войны! Ограничения, ограничения...холуи х-у-йла!!!
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Пан президент впевнений, що українці поспішають повертатися? Рвуться насамперед ті у кого підходить до завершення термін візи, або нелегали
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а украинцы каким боком к тому,что они царя убили?они убили-они пусть и отвечают...
а в Украине тогда была УНР,это совсем другое государство .точно шиза...
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Лучше горькая правда, чем "Один плюс один" !
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Все правильно, пусть сидят в этих хабовый точках, 2 недели, а потом можно пускать, думаю подсмысл таков
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Володья, ты про@бал большинство всех, кто тут...
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Самое время и самое место - сейчас воспользоваться тем, как Европа положила себя на лопатки. Не слечь Украине, и даже за счёт смертей от вируса обеспечить гигантскому жирному потребителю всё необходимое. За бабки и надолго. Украине шанс взлететь. Европа остановили производство. Зеля, пользуйся моментом!
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Не по адресу. Он всего лишь клоун, привыкший работать с плохими сценариями.
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зе верни стыренную индексацию пенсий. нельзя так издеваться над стариками. а мандривныки как нибудь сами доберутся. а нет пусть сидят там
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Krychek

Красивая картинка распространения заразы из Уханя по миру.

"Ми всіх вас повернемо", - Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українців і розповів, що потрібно робити - Цензор.НЕТ 7246
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Дмитро Корчинський з Наталією Юсуповою.
58 хв ·

Oleksandr Yusupov Олександр Юсупов
Реванш антимайданівців вже наближається до кульмінації.
Сьогодні, ВР, на прохання Зеленського, призначила генпрокурором, Ірину Венедіктову, яка менше місяця назад закликала ВР скасувати закон про амністію учасників Майдану, щоб мати можливість відкривати кримінальні справи проти людей, які скинули диктатора, сотня з яких віддала за це життя. А в січні, після свого призначення т.в.о. глави ДБР, вона призначила своїм заступником екс-адвоката ...Читати далі

"Ми всіх вас повернемо", - Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українців і розповів, що потрібно робити - Цензор.НЕТ 6209
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Это Порошенко специально сдал Украину кварталу 95,которые упорным и плодотворным трудом будут бороться с короновирусом,дешевой нефтью и тяжелым долларом,не покладая рук и ног своих
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Затрахает теперь видеообращениями Ну а **** сценаристы из квартала тексты напишут
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Пля, ну не хочу я возвращаться в Украину, вы прямо заставляете
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Коломойский вернет Приватбанк и Украина станет богаче в 355 раз,особенно пенсионеры и кремлевский не фашисты руского мира,а гривна станет дороже доллара
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Не треба мені погрожувати, будь ласка.
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Глупые люди, зачем сюда возращаться сейчас? Там хоть есть вероятность что помогут, тут её нет. К тому же есть вероятность завезти сюда ещё порцию вируса.
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зеленский обнародовал очередное видеообращение - это я убила эрикуИсточник: https://censor.net.ua/n3182229
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