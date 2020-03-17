 СБУ закрывает общественные приемные и просит сообщать о правонарушениях по телефону и на электронную почту

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сообщить о правонарушениях, отнесенных к компетенции органов государственной безопасности, граждане могут, как и раньше, по номерам горячих линий и на почтовые ящики Центрального и региональных управлений Службы, информация о которых размещена на сайте в разделе "Контакты", - отмечается в сообщении.

Все обращения, заявления и сообщения будут рассмотрены вовремя, ответы будут предоставляться в определенные законодательством сроки, уверяют в СБУ.

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Изменения коснулись и работы Отраслевого государственного архива СБ Украины. С 17 марта 2020 года читальный зал ОГА СБУ закрыт. Запросы на получение архивной информации будут приниматься на электронный адрес arhivsbu@ssu.gov.ua, или по телефону (044) 256-92-96.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

16 марта президент Владимир Зеленский рассказал украинцам, что будет просить правительство запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек.

Позже в тот же день министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.

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