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 Общество
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 СБУ закрывает общественные приемные и просит сообщать о правонарушениях по телефону и на электронную почту

На время карантина, связанного с распространением коронавируса, закрываются общественные приемные Службы безопасности Украины в Киеве и областных центрах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сообщить о правонарушениях, отнесенных к компетенции органов государственной безопасности, граждане могут, как и раньше, по номерам горячих линий и на почтовые ящики Центрального и региональных управлений Службы, информация о которых размещена на сайте в разделе "Контакты", - отмечается в сообщении.

Все обращения, заявления и сообщения будут рассмотрены вовремя, ответы будут предоставляться в определенные законодательством сроки, уверяют в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрав

Изменения коснулись и работы Отраслевого государственного архива СБ Украины. С 17 марта 2020 года читальный зал ОГА СБУ закрыт. Запросы на получение архивной информации будут приниматься на электронный адрес arhivsbu@ssu.gov.ua, или по телефону (044) 256-92-96.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

16 марта президент Владимир Зеленский рассказал украинцам, что будет просить правительство запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек.

Позже в тот же день министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.

Также читайте: В случае массового распространения заболеваемости коронавирусом карантин может быть продлен, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3182227
 
 
 Топ комментарии
 
Як у совковому анекдоті: "КГБ закрьіто на ремонт. Стучать по телефону 123 45 67"
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служба безопасности Украины в смартфоне.... дожили........ хоть армию в смартфон не отправляйте.... СБУ закрывает общественные приемные и просит сообщать о правонарушениях по телефону и на электронную почту - Цензор.НЕТ 706
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Як у совковому анекдоті: "КГБ закрьіто на ремонт. Стучать по телефону 123 45 67"
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А ловити порушників будуть по Скайпу.
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служба безопасности Украины в смартфоне.... дожили........ хоть армию в смартфон не отправляйте.... СБУ закрывает общественные приемные и просит сообщать о правонарушениях по телефону и на электронную почту - Цензор.НЕТ 706
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Эдичка Лимонов, членосос путинский, крякнул... Приказал всем долго жить
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это да - это понятно ...- а тех "правонарушителей" вы или мы - сообщившиеся, будем просить оставаться на месте, там улики , и все прочее - куда сдавать , нести, или подождать ...
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Тобто в разі чого - брати приклад з блазня і телефонувати напряму Баканову? СБУ закриває громадські приймальні і просить повідомляти про правопорушення по телефону і на електронну пошту - Цензор.НЕТ 2676
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Да ладно СБУ закриває громадські приймальні і просить повідомляти про правопорушення по телефону і на електронну пошту - Цензор.НЕТ 8339
И шо по айтишникам с "обнальщиками" бегать перестанут? Где же они харчеваться будут???
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Из нас пуйло хочет сделать таких же идиотов, как его мокши и мордва с сортирами в огородах. Хотя, какие там огороды!
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