EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1451  20
Материалы по теме:
Все про:Днепропетровщина (1473) зарплата (2037) врачи (668) COVID-19 (1051)

 На Днепропетровщине врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, увеличат зарплаты

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что медицинским работникам, которые будут лечить людей с подозрением на коронавирус или инфицированных, увеличат зарплаты, а также застрахуют жизнь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой пресс-служба Днепропетровского областного совета.

"Весь медперсонал, который работает в инфекционных клиниках, получит 100% надбавки к зарплате и страхование жизни", - пообещал Олейник.

Как отмечается, на все это областной совет выделил соответствующее финансирование.

Кроме того, в Днепропетровской области на автомобильных дорогах появятся инфекционные посты, на которых при необходимости будут проводить экспресс-тест на коронавирус всем находящимся в автомобилях.

Читайте также: На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3182226
 
   
 Топ комментарии
 
А остальным врачам как? И вообще ВРАЧАМ?
Моя родная сестра заведующая инфекционным отделением в районной больнице, которую уже не первый год то сокращают, то делают основной, то... сами не знают, что хотят, реформа во всей красе, у неё зарплата 4500 гр.
Вы хотите, чтоб человек с такой зарплатой вас от чего то там уберегал???
Да срал он на вас и ПРАВО ИМЕЕТ.
 показать весь комментарий
 
К сожалению, до получки могут дожить не все... На Днепропетровщине врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, увеличат зарплаты - Цензор.НЕТ 2490
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
К сожалению, до получки могут дожить не все... На Днепропетровщине врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, увеличат зарплаты - Цензор.НЕТ 2490
 показать весь комментарий
 
 
Вірогідних пацієнтів доставлятимуть в лікарню силоміць.
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі-то за законом 3219 ВСІМ медпрацівникам повинні підвищити платню, як і працівникам, що забезпечують працездатність основних сфер життєдіяльності
 показать весь комментарий
 
 
А остальным врачам как? И вообще ВРАЧАМ?
Моя родная сестра заведующая инфекционным отделением в районной больнице, которую уже не первый год то сокращают, то делают основной, то... сами не знают, что хотят, реформа во всей красе, у неё зарплата 4500 гр.
Вы хотите, чтоб человек с такой зарплатой вас от чего то там уберегал???
Да срал он на вас и ПРАВО ИМЕЕТ.
 показать весь комментарий
 
 
Уаса твоя сестра санітарка в мордорі...
Лікарі в Україні отримують хороші зарплати...
В санітарів зарплата 7000.
 показать весь комментарий
 
Ахахах. Расскажи это моей знакомой санитарке. Получает минималку в детской поликлинике и это Киев (Дарница).
 показать весь комментарий
 
Яка мінімалка в Україні станом на перший квартал 2020 року?)
 показать весь комментарий
 
https://www.work.ua/ru/jobs-kyiv-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0/

А це доказ... Вакансій санітарки в Києві вагон... А от бажаючих... Нема...
Україна вам не роіська...
 показать весь комментарий
 
Минималка такая же как и по всей Украине - 4 тысячи с лишним. Далеко не 7. А 14 вакансий на весь Киев это по-вашему вагон? Учитывая, что часть из них тупо врет (как всегда), и разбросаны они по всему Киеву. Как вы думаете, много вариантов есть у простой санитарки? Рассуждать теоретически это одно дело, а другое - знать как оно на самом деле. Медсестры в кабинете физиотерапии в той же детской поликлинике, получают сейчас примерно 5500-5700 тыс. В поликлинике на Красном Хуторе физиокабинет вообще закрыли, и в этой теперь грозятся закрыть тоже. Взамен на Хуторе планируют открыть частный, 100-150 грн. за электрофорез вместо бесплатного. Реформа млять.
 показать весь комментарий
 
зебилы создали уже кучу штабов противодействия вирусу, а где ежедневная статистика подтвержденного количества заболевших коронвирусом в Украине?
 показать весь комментарий
 
 
Щас, подожди, будет все - желающих хватает.
 показать весь комментарий
 
врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, увеличат зарплаты...

То есть теперь врачи будут специально заражать людей, что бы денюжку получать.... Это все равно что полиции доплачивать за ДТП.
 показать весь комментарий
 
на практике это звучит так " которые не лечат"
 показать весь комментарий
 
если учесть что пока (слава Богу) в Днепре затишье (пусть бы оно так и было!!!) но хитрые ****ские морды решили вот так отблагодарить медиков... а чего бы не доплатить просто "за нагрузку в карантин" ...а не только в случае с реальными (тьху, тьху) больными (а вот тут можно было бы честно говоря.... и не 50 процентов))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх