 На Днепропетровщине врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, увеличат зарплаты

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой пресс-служба Днепропетровского областного совета.
"Весь медперсонал, который работает в инфекционных клиниках, получит 100% надбавки к зарплате и страхование жизни", - пообещал Олейник.
Как отмечается, на все это областной совет выделил соответствующее финансирование.
Кроме того, в Днепропетровской области на автомобильных дорогах появятся инфекционные посты, на которых при необходимости будут проводить экспресс-тест на коронавирус всем находящимся в автомобилях.
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Посмертно.
Моя родная сестра заведующая инфекционным отделением в районной больнице, которую уже не первый год то сокращают, то делают основной, то... сами не знают, что хотят, реформа во всей красе, у неё зарплата 4500 гр.
Вы хотите, чтоб человек с такой зарплатой вас от чего то там уберегал???
Да срал он на вас и ПРАВО ИМЕЕТ.
Лікарі в Україні отримують хороші зарплати...
В санітарів зарплата 7000.
А це доказ... Вакансій санітарки в Києві вагон... А от бажаючих... Нема...
Україна вам не роіська...
То есть теперь врачи будут специально заражать людей, что бы денюжку получать.... Это все равно что полиции доплачивать за ДТП.