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 Страны ЕС договорились ввести 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, - Меркель

Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран", - сказала канцлер журналистам во вторник.

По ее словам, предполагается ввести "запрет на въезд с небольшими исключениями" на срок в "30 дней".

Меркель подчеркнула, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно.

Как разъяснило министерство внутренних дел ФРГ, запрет на въезд коснется всех видов транспорта, но не будет распространяться на граждан Германии. Гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, то же самое коснется граждан с временным видом на жительство в этих странах.

"Граждане третьих стран, которые не соответствуют условиям, получат на границе отказ во въезд за неимением неотложной причины", - указывают в МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня Евросоюз закрывает внешние границы, - Макрон

Источник: https://censor.net.ua/n3182225
 
 
 Топ комментарии
 
Так дайте хоча б виїхати звідси
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Какой въезд?
Из него бегут все по домам.
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Так і виглядає завершення глобалізації..?
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Совет форумчанПравила форума
 
Тобі з Польщі через Німеччину ближче?)
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Там Меркелька про Німеччину в основному розписала вроді, випускати з Польщі в Україну мабуть будуть.
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Та польські прикордонники як подуріли. Позакривали всі піші переходи
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Зачем выезжать из Польши,или закончилась виза ？
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Поки що не виїжджаю. Перед Пасхою збираюся їхати
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До Пасхи еще есть время,просто нужно продумать зараннее как добраться до кпп Корчова-Краковец.Пеший переход закрыт,нужно проситься к кому-либо в машину. Больше проблем я пока не вижу.
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Ось в цьому то і проблема, що піші переходи позакривали. А водії тільки за те щоб 300 метрів через митницю перевезти по 200 зл деруть
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Короче ,треба сидіти і не рипатись нікуди, а то на нетральній полосі між державами можна зависнути.
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зато там цветы необычайной красоты Країни ЄС домовилися ввести 30-денну заборону на в'їзд до Євросоюзу через коронавірус, - Меркель - Цензор.НЕТ 6120
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Так і виглядає завершення глобалізації..?
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Меркель и Хутин уже старенькие и относятся к группе риска, им бы уже уйти с политики и греть у камина ноги с плохими венами и мазолями
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