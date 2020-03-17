 Еврейская община Киева идет на карантин и отменяет все мероприятия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном пресс-секретарь Еврейской общины города Киева Леонид Барац

В сообщении отмечается: "Как вы знаете - есть такая шутка. Где два еврея - там три мнения. Так вот. Здесь не может быть другого мнения. Все религиозные евреи по всему миру сошлись в одном: Нужно выполнять рекомендации врачей! Нужно сидеть дома!"

Раввин также призвал киевлян помогать пожилым людям, исходя для них в магазины и оставляя приобретенную пищу и лекарства под дверью, чтобы не подвергать уязвимые группы населения риска. Или, по возможности, оплатить их жилье или жертвовать средства на больницы.

Также он выразил поддержку мэру Киева Виталий Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому за правильную реакцию и своевременные меры предохранения, спасут жизнь Украинской.

Раввин заверил, что Еврейская община Киева также готова прийти на помощь всем, кто будет в этом нуждаться, и отмечает - что рекомендует это время расценивать, как подарок от Всевышнего для того, чтобы научиться чему-то новому, оставаясь дома на самоизоляции.

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