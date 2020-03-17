EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
  610  33
Материалы по теме:
Все про:евреи (257) карантин (369) COVID-19 (1051) Маркович_раввин (1)

 Еврейская община Киева идет на карантин и отменяет все мероприятия

Еврейская община Киева и главный раввин Киева Рав Йонатан Биньямин Маркович идут на карантин и отменяют все мероприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном пресс-секретарь Еврейской общины города Киева Леонид Барац

В сообщении отмечается: "Как вы знаете - есть такая шутка. Где два еврея - там три мнения. Так вот. Здесь не может быть другого мнения. Все религиозные евреи по всему миру сошлись в одном: Нужно выполнять рекомендации врачей! Нужно сидеть дома!"

Раввин также призвал киевлян помогать пожилым людям, исходя для них в магазины и оставляя приобретенную пищу и лекарства под дверью, чтобы не подвергать уязвимые группы населения риска. Или, по возможности, оплатить их жилье или жертвовать средства на больницы.

Также он выразил поддержку мэру Киева Виталий Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому за правильную реакцию и своевременные меры предохранения, спасут жизнь Украинской.

Раввин заверил, что Еврейская община Киева также готова прийти на помощь всем, кто будет в этом нуждаться, и отмечает - что рекомендует это время расценивать, как подарок от Всевышнего для того, чтобы научиться чему-то новому, оставаясь дома на самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3182223
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В смысле на карантин? Все? Я правильно сейчас понял?
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас самое время приглашать женщин на ужин кровать со свечами и вином, ибо завтра умрём!
 показать весь комментарий
 
-- ребе, а шо такойє антісімітізьм?
-- мойші, це коли пRо нас згадують бєз восхіщєнія
 показать весь комментарий
 
 
Горе-то какое. Клован наверное плачет навзрыд.
 показать весь комментарий
 
Обрезания отменяются до 3-го апреля.
Придется немножечко потерпеть. Еврейская община Киева идет на карантин и отменяет все мероприятия - Цензор.НЕТ 173
 показать весь комментарий
 
 
Эта община какая-то особая?!
О ней так высокопарно эту новость подали Еврейская община Киева идет на карантин и отменяет все мероприятия - Цензор.НЕТ 905
 показать весь комментарий
 
Ой вей, прямо коллапс всіх гілок влади.
 показать весь комментарий
 
 
Друзья, не покупайте кольца кальмаров возле синагоги.
Это не кальмары!
 показать весь комментарий
 
Дык ЗЕ говорил что правительство будет работать в штатном режиме а уже идут на карантин.
 показать весь комментарий
 
 
Погоджуюся з ребе, бо сказано: "Не будеш утискати наймита, убогого й незаможного з братів своїх та з ПРИХОДЬКА свого, що в Краї твоїм у брамах твоїх."
 показать весь комментарий
 
карантин в синагоге, все мыролюбцы ушли заниматься дистанционным и удаленным реформаторским гешефтом
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх