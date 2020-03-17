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 14 человек проверяют на коронавирус во Львове

Все они вернулись из-за границы с симптомами ОРВИ. Каждые сутки ко львовским медиками обращаются от 12 до 20 человек, которые подозревают у себя коронавирус. Инфекционную больницу освободили от всех пациентов, у которых нет коронавируса.

Об этом "Радіо Свобода" рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, информирует Цензор.НЕТ.

"Все пациенты всех возрастов, все они вернулись с ОРВИ из-за рубежа. Тяжелых пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, нет. Ежесуточно имеем 12-20 обращений с подозрением на коронавирус, после проверки пациентов отпускают под надзор семейного врача. Всех пациентов из эпидемиологического очага с имеющимся ОРВИ госпитализируют в инфекционную больницу", - отметил Васько.

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По его словам, инфекционную больницу во Львове освободили от пациентов с другими патологиями и подготовили для приема людей с коронавирусом. Здесь будут определять, куда пациента направить после осмотра инфекционистом и проведения анализа. Больница может принять 410 пациентов, из них 10 на искусственную вентиляцию легких. В области для приема больных готовят еще три медицинских учреждения.

Во Львове объявлен режим готовности к чрезвычайному положению. Закрыты все торгово-развлекательные заведения, рестораны, кафе, салоны красоты. Работают продуктовые магазины, рынки, общественный транспорт, аптеки, заправки.

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Львовский городской совет принял решение выделить 30 млн гривен для закупки оборудования. Во Львове мало аппаратов искусственной вентиляции легких. Поэтому их будут закупать за средства городского и областного бюджета, а также предпринимателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3182221
 
 
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