 Коллегия Еврокомиссии 18 марта проведет телеконференцию о коронавирусе и перспективах Восточного партнерства

Об этом на брифинге в Брюсселе проинформировал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заседание Коллегии Еврокомиссии пройдет в режиме телеконференции, ее главной темой будет преодоление коронавируса. Комиссия обсудит также результаты виртуальной встречи глав государств и правительств, которая начнется в этот вечер в 17:00. Коллегия также примет Коммуникацию по долгосрочным перспективам Восточного партнерства после 2020 года", - заметил Мамер.

Напомним, в Восточное партнерство входят шесть стран: Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Армения и Беларусь. Первые три из стран-участниц входят в так называемое "Трио ассоциации", то есть имеют с ЕС действующие Соглашения об ассоциации и ставят перед собой амбициозные цели в контексте европейской интеграции. Очередной саммит Восточного партнерства запланирован на 18 июня 2020 года.

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