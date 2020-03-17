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 Коллегия Еврокомиссии 18 марта проведет телеконференцию о коронавирусе и перспективах Восточного партнерства

Европейская комиссия завтра, 18 марта, в режиме телеконференции рассмотрит Коммуникацию по долгосрочной перспективе программы Восточного партнерства на следующие годы.

Об этом на брифинге в Брюсселе проинформировал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заседание Коллегии Еврокомиссии пройдет в режиме телеконференции, ее главной темой будет преодоление коронавируса. Комиссия обсудит также результаты виртуальной встречи глав государств и правительств, которая начнется в этот вечер в 17:00. Коллегия также примет Коммуникацию по долгосрочным перспективам Восточного партнерства после 2020 года", - заметил Мамер.

Напомним, в Восточное партнерство входят шесть стран: Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Армения и Беларусь. Первые три из стран-участниц входят в так называемое "Трио ассоциации", то есть имеют с ЕС действующие Соглашения об ассоциации и ставят перед собой амбициозные цели в контексте европейской интеграции. Очередной саммит Восточного партнерства запланирован на 18 июня 2020 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182220
 
 
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коль о короновирусе, не знаю есть ли у вас такая информация, но вот вроди как нормально, если друзей предупредить

ВОЗ: при Covid-19 нельзя принимать ибупрофен, он может повышать риск смертности

Ибупрофен относится к классу нестероидных противовоспалительных веществ. Французский Минздрав не рекомендует использовать при коронавирусе все эти медикаменты. К ним относятся также такие популярные в Латвии лекарства как аспирин, анальгин, диклофенак, ибупрофен, нимесил, нурофен, аэртал (Airtal), аркоксия.
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ну я прочитал теперь и поспешил сообщить, вдруг ещё кто то не читал.
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Нравиться мне как советское руководство,которое от представителей советского народа Украины борется с коронаRUвирусом, нечто подобное было(тезисы) 1-мая 1941года,когда с трибуны Мавзолея кричали ..."МЫ ЛЮБОГО ВРАГА ШАПКАМИ ЗАКИДАЕМ!" Коллегия Еврокомиссии 18 марта проведет телеконференцию о коронавирусе и перспективах Восточного партнерства - Цензор.НЕТ 8946
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Та че так обсераваемся??
Че на роду написяно-так и будет!
😇
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