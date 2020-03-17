 Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Новатор" планирует изготовить 100 тысяч многоразовых марлевых повязок. Их распределят между предприятиями "Укроборонпрома".
"Предприятия оборонпрома находят альтернативные решения и переориентируют производство: "Новатор" - шьет маски и планирует первым в Украине производить респираторы, николаевская "Зоря-Машпроект" планирует производить дезинфицирующий раствор", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.
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В конце мая на "Новаторе" планируют выпустить первую в Украине партию высококачественных клапанных респираторах FFP3 - пока на предприятии устанавливают новую производственную линию, которая позволит выпускать до 3 млн этих спецсредств ежемесячно.
А не понятій.
Так що їм зостається кукарєкать?
Їм вже 100500 раз сказали, що маски, для того щоб НЕ РОЗПОСЮДЖУВАТИ вірус, але вони ВМИКАЮТЬ ДУРНЯ.
нет, в Китае вирус закончился.
ну ниче, в Италию-Испанию-Францию продадим
Каструлі замість мінометів ще не почали робить ?
так хочется чтоб они уже в конце апреля не пригодились...
но в Украины алибабовец Джек-Ма скупил через подставных лиц ТЫСЯЧУ тон масок-респираторов и вывез их в Китай.
а тут оффигенная перемога Укроборонпром бросили на производство респираторов.
для кого ?
сейчас уже для Европы ?
Зеленский, где моя маска?
Кому ты ее продал, пц... обрезанный ?
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Вы сначала сделайте, а потом пистите а не наоборот.
В календарь когда последний раз заглядывали? На дворе 2020 год!
Напишите еще, шо их можно стирать и использовать 100 тыщ раз.
Эти дебилы даже не понимают, что марлевая маска не имеет обозначений "лицевая-изнаночная" сторона!