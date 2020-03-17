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 Общество
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 Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы

Государственное предприятие "Новатор" в Хмельницком экстренно переориентировало производство и запустило пошив медицинских марлевых повязок. Также на предприятии готовятся к запуску производства первых отечественных клапанных респираторов FFP3.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Новатор" планирует изготовить 100 тысяч многоразовых марлевых повязок. Их распределят между предприятиями "Укроборонпрома".

"Предприятия оборонпрома находят альтернативные решения и переориентируют производство: "Новатор" - шьет маски и планирует первым в Украине производить респираторы, николаевская "Зоря-Машпроект" планирует производить дезинфицирующий раствор", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Неизвестные, угрожая оружием, украли более 100 тыс. медицинских масок у предпринимателей в Киеве, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В конце мая на "Новаторе" планируют выпустить первую в Украине партию высококачественных клапанных респираторах FFP3 - пока на предприятии устанавливают новую производственную линию, которая позволит выпускать до 3 млн этих спецсредств ежемесячно.

Источник: https://censor.net.ua/n3182219
 
   
 Топ комментарии
 
хорошо...но надо было начинать в январе,чтобы респираторы FFP3 были хотя бы к концу марта,а не мая Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 1370
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Правильно , а швейные фабрики пусть гранаты строчат.
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хорошо...но надо было начинать в январе,чтобы респираторы FFP3 были хотя бы к концу марта,а не мая Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 1370
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Природа працює згідно законів Дарвіна.
А не понятій.
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Ну, там же чуваки вивезли на мільони доларів масок з Держрезерву і штовхнули їх з харошим 1000% наваром.
Так що їм зостається кукарєкать?
Їм вже 100500 раз сказали, що маски, для того щоб НЕ РОЗПОСЮДЖУВАТИ вірус, але вони ВМИКАЮТЬ ДУРНЯ.
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Правильно , а швейные фабрики пусть гранаты строчат.
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для китайцев?
нет, в Китае вирус закончился.

ну ниче, в Италию-Испанию-Францию продадим Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 4192
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Хочется, чтобы все знали того долб@й@ба,который порекомендовал министру здравоохранения побыть 2 недели в карантине, вместо того, чтобы готовиться к пандемии
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Та воно ж ніби як і зізналося на весь світ...
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Пусть еврей покупают доят доят нещастную Украину суки
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Ватно-марлеві пов'язки ? Приспіче-сам вдома пошию.
Каструлі замість мінометів ще не почали робить ?
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в конце мая?
так хочется чтоб они уже в конце апреля не пригодились...
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хватит на 350 зебилов в раде а то они сегодня неподготовленные пришли....
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В такой повязке должен быть карман для вставки фильтра - ваты или салфеток. Марля сама по себе настолько неплотная, что ни от чего такая повязка не защитит, а после пары стирок для дезинфекции - разлезется до дыр.
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в Украине есть минимум два, а может три предприятия, которые выпускают одноразовые респираторы класса FFP-2 (Днепр-2, Росток и т.д.), покупал раньше также мед маски украинского производства.

но в Украины алибабовец Джек-Ма скупил через подставных лиц ТЫСЯЧУ тон масок-респираторов и вывез их в Китай.

а тут оффигенная перемога Укроборонпром бросили на производство респираторов.
для кого ?
сейчас уже для Европы ?

Зеленский, где моя маска?
Кому ты ее продал, пц... обрезанный ? Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 6991

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Само больше бесит этот постсовдеповский пистешь и подающее надежду слово "скоро".

Вы сначала сделайте, а потом пистите а не наоборот.
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какие, на хрен, марлевые маски?! Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 7247
В календарь когда последний раз заглядывали? На дворе 2020 год!
Напишите еще, шо их можно стирать и использовать 100 тыщ раз.
Эти дебилы даже не понимают, что марлевая маска не имеет обозначений "лицевая-изнаночная" сторона! Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 9912
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Ну фсьо! Зэчки в колониях тяперича при деле будут! Маски строчить будут! Ё! А зеля с подельниками затаились в ожидании прибыли! У бэни уже слюни капают ! Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 6804
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Особенно радует перспектива - СКОРО НАЧНУТ! Интересно, что по поводу наличия отсутствия масок в стране скажет пан КРадуцкий?
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