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 Общество
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Все про:реформы (3488) пенитенциарная служба (181) Бодня Татьяна (212) Мамедов Гюндуз (23) Офис генерального прокурора (170)

 Меньше пенитенциарных учреждений, аутсорсинг услуг, - Офис генпрокурора предлагает реформу в сфере исполнения наказаний и предварительного заключения

Офис Генерального прокурора предлагает реформу пенитенциарной системы, наработанную совместно с экспертами и правозащитниками.

По мнению замгенпрокурора Гюндуза Мамедова, который курирует это направление, система не выполняет своих основных функций - не меняет прокриминальное мышление, не интегрирует к жизни в обществе, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Хотя целью наказания должно быть не только само наказание, а и исправление осужденного, восстановление его социальных связей и предупреждение совершения новых преступлений, как самим заключенным, так и персоналом пенитенциарных учреждений.

Предложенная реформа предполагает сокращение количества мест несвободы, так как всего их в Украине 148, в то время как действующих - 121. Кроме того, они рассчитаны на содержание 112 тыс человек, но реально там отбывают наказание или находятся под следствием вдвое меньше. Поэтому оптимальная потребность в таких заведениях для равномерного распределения заключенных составляет 55-60.

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Кроме того, предложено привлечение бизнеса в систему, но не путем управления или содержания колоний и СИЗО, так как мировой опыт в этом не всегда позитивный, а через аутсорсинг услуг. Речь идет о предоставлении качественных услуг питания, обучения, лечения, клининга, охраны, что сократит потребность в обслуживающем персонале, а руководитель колонии сможет самостоятельно контролировать качество и количество предоставленных услуг.

Также речь идет и о постепенной передаче функций прокурорского надзора и их переформатированию с подключением в процесс представителей омбудсмена, правозащитников. А роль прокуратуры будет заключаться в координации.

Отметим, что Украина входит в топ-3 стран по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека на условия содержания и отношения к заключенным. Только за последние несколько месяцев Офис генпрокурора зарегистрировал до 10 уголовных производств по фактам нарушения прав осужденных и превышения служебных полномочий сотрудников колонии. Неэффективное и нерациональное использование бюджетных денег и имущества приводит к убыткам государства. С начала года по результатам прокурорских проверок учреждений исполнения наказаний и СИЗО в ЕРДР внесено 60 уголовных производств, убытки составили 170 млн грн.

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Напомним, согласно изменениям в Конституцию, прокуратура лишается функций надзора за пенитенциарными учреждениями после создания двухуровневой системы пенитенциарных инспекций - внутренней и внешней.

Источник: https://censor.net.ua/n3182215
 
 
 Топ комментарии
 
Не зменшуйте кількість тюрем, бо вам теж в них сидіти.
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Ох і накомандує ця ЗЕбратія... Тяжко та довго будемо сьорбати цю срану баланду безладу.
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А шо там, правда, что Эдичка дал дуба,кто в курсе?
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Аутсорсинг - будет когда урки прийдут к прокурорше
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А шо там, правда, что Эдичка дал дуба,кто в курсе?
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Да і к.. с ним, знайшли про кого згадувати.
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Знаю, модний ********-пісменик, ідеолог націонал-большевізму. По духу близок к Шарію
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Любитель негритянских членов и любимец австрийских светских дам, когда в шинели стройбатовца.
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Дал. Теперь Кобзон будет ТАМ кипяточек
из общего котла хлебать с лимоном
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Ох і накомандує ця ЗЕбратія... Тяжко та довго будемо сьорбати цю срану баланду безладу.
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Тюрьмы ОТМЕНИТЬ ,наказывать только морально ,объявляя выговор и общественным порицанием !! Меньше пенитенциарных учреждений, аутсорсинг услуг, - Офис генпрокурора предлагает реформу в сфере исполнения наказаний и предварительного заключения - Цензор.НЕТ 634
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Не зменшуйте кількість тюрем, бо вам теж в них сидіти.
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Аутсорсинг вообще убьет всю систему наказания. Я не представляю как мажоры тогда будут отбывать срок наказания, наверно на Мальдивах по входным.
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Аутсорсинг вызовет неизбежный дауншифтинг.
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Гюндуз Мамедов тпцпрх...Украинцы хоть чем-то руководят в этой стране?
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Гюндуз- азербайджанец.и гражданин Украины!
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Минюст вообще-то заведует зонами.какого прокурорские своё сюрло туда суют
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Колонии нельзя Сокращать!!!Наоборот!!Зеки неисправимы Сплошь и рядом рецидивы.Нужно расширять диапазоны до 50 лет и пожизненного.Рецидив -срок утраивается.Третье преступление -пожизненное ,даже за проезд на красный свет!.Для рецидивистов Тюрьма должна быть домом до конца жизни!В большинстве штатов США-так.Мы не должны ходить по улицам и бояться ,Бояться за своих сынов и дочек.Пренимаем опыт США!
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И ещё рецидивистов нужно с детства выращивать,чтоб уже с 5 годиков можно было в зону отправлять
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От сумы и тюрьмы не зарекайся.В конце 19-начале 20го веков многие учёные выдвигали ,обмеряя зеков,теорию прерасположенности именно с рождения,а не только недовоспитания.
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И еще .Поинтересуйтесь с какого возраста в США наступает криминальная ответственность( в каждом Штате своё).Вы сильно удивитесь!У них в криминале существует теория ,,разбитого окна".Они при одной конституции третий век доживают.
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Приводить пример США где полно частных тюрем и сводить к совдепским колониям рабов, вообще все ок.
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