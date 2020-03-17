 На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об эт ом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Министерсва здравоохранения Украины.

В сообщении отмечается: "Из обнаруженных сегодня:

- Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;

- Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный случай), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.

Большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем".

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В ЦОС также отмечают: "Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий.

Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Чтобы защитить себя:

🔹Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

🔹Не прикасайтесь к своему лицу, в том числе глазам, носу и рту.

🔹Термично обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

🔹У случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой Коронавирусная инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными".