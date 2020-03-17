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 На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрав

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2).

Как передает Цензор.НЕТ, об эт ом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Министерсва здравоохранения Украины.

В сообщении отмечается: "Из обнаруженных сегодня:

-  Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;

- Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный случай), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.

Большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели продезинфицировали киевское общежитие, в котором живет заразившийся коронавирусом студент. ФОТО

В ЦОС также отмечают: "Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий.

Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Чтобы защитить себя:
🔹Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
🔹Не прикасайтесь к своему лицу, в том числе глазам, носу и рту.
🔹Термично обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
🔹У случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой Коронавирусная инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными".

Источник: https://censor.net.ua/n3182214
 
 
 Топ комментарии
 
Вот тебе и смерть после 70 лет На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрв - Цензор.НЕТ 1854 Твари брехливые На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрв - Цензор.НЕТ 9434
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Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.Источник: https://censor.net.ua/n3182214

Медицинская маска защищает окружающих от заражения, если ее носит зараженный.
Уже надоедает бред Минздрава, который продолжается по одной причине - барыги вывезли и продали за границу 90% масок и их не хватает даже всем врачам!
Скоты! На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрв - Цензор.НЕТ 638
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Вот тебе и смерть после 70 лет На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрв - Цензор.НЕТ 1854 Твари брехливые
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Хто бб.. то така мать його медицина в Україні *****.Воно вже гуляє хрєн зна скільки по тій Україні, а валянки думають що у них острів спасіння.
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І ще всякі марши і фаєр шоу робили ******...
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Ще один індієц.В Києві є Аеропорт???Нема тестів нема проблеми...
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А вероятность смерти от гриппа меньше чем 0.01 процент в молодости. Думайте.
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Кто твари брехливые? Статистика есть уже не меньше месяца. И в ней давно говорилось, что умирает и молодые, просто сущеcтвенно реже. Если читать не умеешь, то кто тебе доктор?

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
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Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.Источник: https://censor.net.ua/n3182214

Медицинская маска защищает окружающих от заражения, если ее носит зараженный.
Уже надоедает бред Минздрава, который продолжается по одной причине - барыги вывезли и продали за границу 90% масок и их не хватает даже всем врачам!
Скоты! На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрв - Цензор.НЕТ 638
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Защищают ли нас маски от коронавируса

Результаты тестов:
- проф. респираторы > 95% частиц размером до 0,007 микрон, что в 10 раз меньше, чем в Ухане
- хирургические маски остановили 80% частиц
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц
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единственный производитель масок в Украине честно признался всем, что 99% обыкновенных (таких голубеньких) трехслойных прямоугольных масок, продающихся сейчас в Украине, ни от чего не защитят.

Это бутафория - не более.

Почему?
Потому что трехслойная маска данного вида и международного стандарта должна внутри обязательно иметь специальную мембрану, которая собственно и останавливает 95% микробов.

Данные мембраны в Украине никто вообще не производит, сырья этого нет - а импортная мембрана закончилась и ее нет. От слова - вообще.

Таким образом большинство масок, которые сейчас пытаются производить и продавать по цене алмазов - это обыкновенный кусок нетканного материала, который ровным счетом ни от чего ВООБЩЕ не защищает кроме внешнего вида.

Другими словами - это самообман.

И тут есть очень важная деталь.
Учитывая, что здоровые люди боятся заразиться вирусом, а маска без мембраны ничем не защищает - то зачем вообще ее надевать.Источник: https://censor.net.ua/r3182020
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Двое маленьких детей? это что-то новое
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- Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был заграницей На 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6449
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... Если в общ . местах , - пейте по глоточку каждые 15 мин . обычную водичку со своей бутылочки . , тогда эта гадость не попадёт в лёгкие , а смоется в желудок . Там её растворит желудочный сок . ( Так советуют делать японцы , кстати , - олимпиаду они не отменили . ) .
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а дышать (вдыхать- выдыхать) тоже через(по) 15 минут - или как
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Простой тебе ответ . Если умеешь плавать , попробуй немного недышать На 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5944 . А вообще , я уже говорил сегодня , лучше не открывать рот и дышать носом .
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Да - а еще лучше у Илона взять ракету...., и улететь на несколько месяцев в Космос... На 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2066
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33-летняя женщина (летальный случай) а по статистиці Казанського-Бутусова смертність - 0%
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Твоя статка неверная. В Испании умер 21 летний, а в Китае 27летняя медсестра. И это известные случаи.
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Ты такая тупая, что даже в таблице не можешь найти графу 30-39?!!!
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Пішов ти до пуйла, кацапе! а це яка графа - ...10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев?
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она имела несколько хроничных и была изначально в зоне риска - но здесь другое, ее привезли в больницу сами родственники, а там отфутболили...- а теперь облздрав не знает что делать - фактически они преступники...
https://24tv.ua/health/ridni_pomerloyi_zhinki_z_pidozroyu_na_koronavirus_obureni_diyami_likariv_n1299218

https://24tv.ua/u_chernivtsyah_pomerla_zhinka_yaku_gospitalizuvali_iz_pidozroyu_na_koronavirus_n1298640
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Торгуйте на рынке, катайтесь в метро, устраивайте мирные протесты....
И коронавирус обойдет вас стороной.
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Пристойна Миша

Хочеться, щоб квест "дожити до літа", а потім і до осені пройшли всі ми без виключення.
Є проблема, повинне бути рішення
Немає апаратів штучної вентиляції. І не буде з нашою владою.

Ось поради лікаря як запобігти легеневим ускладненням.
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33-летняя женщина (летальный случай) а по статистиці Казанського-Бутусова смертність - 0%
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Всім пенсіонерам міста Чернівці завтра о 8:00 зібратись біля МКП Спецкомбінат. При собі мати всі наявні гроші та цінні речі
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ты тоже приходи - с табличкой с этим постом - хорошо...
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Деньги - основной источник передачи инфекции. Для дезинфекции - просьба сложить деньги в мусорые пакеты и выставить на лестничную площадку. Специальные люди в масках и костюмах, ночью, пока вирус спит, соберут пакеты для дезинфекции. Спасибо! (Бригада в костюмах)
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если человек хочет жить, медицина бессильна.
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залишається тільки міркувати, скільки насправді заражених в цій країні зелених клованів, де не вистачає тестів, масок, антисептичних засобів
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вражений діею торгових мереж, гроші приймають в пакет, из пакета и сдачу дают, показують приклат обігу грошей в суспільстві.
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Просто медицинский позор какой то, клинический...
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Знаючи наші лікарні,молода могла від чого завгодно померти.І сказати також можуть все,що завгодно.
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Сегодня днем ветрюган и калатун, а родители на работе, бо нет денег дома сидеть при нашей украинской проклятой пожизненной нищете для работяг, а дети на самокатах и велосипедах под супермаркетами гацают в демисезонных курточкак. Это почти пистес.
Кто живет в Киеве этого не поймут.
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международная статистика подтверждает, что на Украине +7 случаев. + 1 летальный.
есть кто с Черновцов - мне один знакомый говорил, что у них в этом городе хорошая медицинская база. может поэтому город в лидерах по найденным заболевшим?
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нет - в ехало очень много с Италии (заробитчане именованые -отдых- удирали) ...- на сегодня они привезли ...
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3 этапа путинских фейков про эпидемию короновируса в Украине

1. Власть ничего не делает.
2. Власть врет, все на самом деле намного ужаснее.
3. Никакой эпидемии не было, влась все придумала, что бы впарить лохам маски в 10 раз дороже.
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Котикам і собачкам також бо коронавірус на суму платіжок за газ не діє.
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Вчера толпа полоумных пенсов 50+ штурмовала и разгребала шмотьё в секондах, дыша друг другу в морды..Понедельник - день максимальных скидок..
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Да фигня все это. Масонский заговор.

Подумаешь, что 2 дня назад было только 2 случая, а сейчас уже 14. Т.е. через неделю количество больных будет уже измеряться сотнями.
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да реально - как говаривал Горби - процесс пошел..., или Киздец подкрался незаметно - но виден был ИЗДАЛЕКА (((
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На начальном этапе статистика не информативна, потому что 1 к 1 - 100%, а 2 к 1 сразу 50%. Среди 2 подтвержденных умерших в Украине - женщины 71 и 33 года. Если брать Житомирскую область - 1 заболевший - умерший, смертность 100%! Вот и статистика.
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как только тесты поступают- начинают выявлять..завтра послезавтра будут сотни.....
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Идущий по улице человек в медицинской маске вызывает удивление прохожих... И немой вопрос: "Где взял?" На 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8089
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