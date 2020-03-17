 На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об эт ом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Министерсва здравоохранения Украины.
В сообщении отмечается: "Из обнаруженных сегодня:
- Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;
- Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный случай), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.
Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.
Большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем".
В ЦОС также отмечают: "Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий.
Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Чтобы защитить себя:
🔹Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
🔹Не прикасайтесь к своему лицу, в том числе глазам, носу и рту.
🔹Термично обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
🔹У случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.
Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой Коронавирусная инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.
Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными".
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
Медицинская маска защищает окружающих от заражения, если ее носит зараженный.
Уже надоедает бред Минздрава, который продолжается по одной причине - барыги вывезли и продали за границу 90% масок и их не хватает даже всем врачам!
Скоты!
Результаты тестов:
- проф. респираторы > 95% частиц размером до 0,007 микрон, что в 10 раз меньше, чем в Ухане
- хирургические маски остановили 80% частиц
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц
https://twitter.com/vecherello/status/1239983523144110080
Это бутафория - не более.
Почему?
Потому что трехслойная маска данного вида и международного стандарта должна внутри обязательно иметь специальную мембрану, которая собственно и останавливает 95% микробов.
Данные мембраны в Украине никто вообще не производит, сырья этого нет - а импортная мембрана закончилась и ее нет. От слова - вообще.
Таким образом большинство масок, которые сейчас пытаются производить и продавать по цене алмазов - это обыкновенный кусок нетканного материала, который ровным счетом ни от чего ВООБЩЕ не защищает кроме внешнего вида.
Другими словами - это самообман.
И тут есть очень важная деталь.
Учитывая, что здоровые люди боятся заразиться вирусом, а маска без мембраны ничем не защищает - то зачем вообще ее надевать.Источник: https://censor.net.ua/r3182020
Там табличка.
https://24tv.ua/health/ridni_pomerloyi_zhinki_z_pidozroyu_na_koronavirus_obureni_diyami_likariv_n1299218
https://24tv.ua/u_chernivtsyah_pomerla_zhinka_yaku_gospitalizuvali_iz_pidozroyu_na_koronavirus_n1298640
И коронавирус обойдет вас стороной.
Хочеться, щоб квест "дожити до літа", а потім і до осені пройшли всі ми без виключення.
Є проблема, повинне бути рішення
Немає апаратів штучної вентиляції. І не буде з нашою владою.
Ось поради лікаря як запобігти легеневим ускладненням.
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если человек хочет жить, медицина бессильна.
Кто живет в Киеве этого не поймут.
есть кто с Черновцов - мне один знакомый говорил, что у них в этом городе хорошая медицинская база. может поэтому город в лидерах по найденным заболевшим?
1. Власть ничего не делает.
2. Власть врет, все на самом деле намного ужаснее.
3. Никакой эпидемии не было, влась все придумала, что бы впарить лохам маски в 10 раз дороже.
Подумаешь, что 2 дня назад было только 2 случая, а сейчас уже 14. Т.е. через неделю количество больных будет уже измеряться сотнями.