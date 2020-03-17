 На дорогах Черновицкой области установили 7 карантинных постов. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной госадминистрации.

"Управлению ГСЧС в Черновицкой области поручено развернуть 5 карантинно-эпидемиологических постов (село Звенячин) с целью ограничительных мер въезда и выезда на территорию области и 2 поста в селе Топоровцы Новоселицкого и Грозинцы Хотинского районов", — сказано в сообщении.

На постах будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников Национальной полиции, управления ГСЧС, Главного управления Госпотребслужбы.

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Они будут при необходимости измерять водителям и пассажирам автомобилей температуру, а сами автомобили — дезинфицировать.

"Также на карантинно-эпидемиологических постах будут вести информационно-разъяснительную работу — рассказывать гражданам о мерах, которые помогут уберечься от коронавируса", — добавили в пресс-службе.

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По состоянию на вечер 17 марта в Черновицкой области зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом. У двух пациентов вирус вызвал пневмонию, но все они находятся в стабильном состоянии. Еще 27 человек, в том числе трое детей, находятся в больнице с подозрением на коронавирус.









