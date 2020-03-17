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Все про:карантин (369) Киевская область (1882) автоперевозки (56)

 Пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение будет остановлено на Киевщине, - Ассоциация автоперевозчиков

Ассоциация "Автоперевозчики Киевщины" объявила о прекращении регулярного и нерегулярного пассажирского сообщения с 18 марта по 3 апреля по всей территории области.

Об этом говорится в публикации на facebook-странице организации, информирует Цензор.НЕТ.

"С 18 марта по 3 апреля автоперевозчики Киевской области останавливают регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном сообщении по всей территории Киевской области", - говорится в сообщении.

Пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение будет остановлено на Киевщине, - Ассоциация автоперевозчиков 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы пенсионеры сидели дома, в Черновцах отменили льготный проезд

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов.

Позже в тот же день министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.

Также читайте: Российские пропагандисты рассказали о закрытии несуществующего метро во Львове

Источник: https://censor.net.ua/n3182208
 
 
 Топ комментарии
 
Что сделать? Зеля закрывет совсем пассажирское межгородское сообщение. Вопрос - как будут добираться до больниц жители сельских районов и маленьких поселков? Какая предложена альтернатива? Дорогие жители сел и маленьких поселков -- Помирайте молча дома, государство в лице президента вас кинуло.
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Зєля витисне з коронавірусу по максимуму. І потрібні закони, і виправдання жопи в економіці... Яник зараз лікті кусає від заздрощів.
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На протесты люди найдут, как и чем приехать. Опыт уже есть.
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Ми аж до пл.Льва Толстого на авто доїзджали за уиов закритого метро і перекритих вулиць у 2014. З нами був військовий пенсіонер, і ми "везли його у військовий шпиталь")))
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А я 18.02.14 з роботи пішки йшов від Либідської до ВДНГ (це з травмованим коліном при дтп за тиждень до цього), а потім на попутці по Окружній до Академмістечка.
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А вот это уже давным давно надо было сделать.
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Что сделать? Зеля закрывет совсем пассажирское межгородское сообщение. Вопрос - как будут добираться до больниц жители сельских районов и маленьких поселков? Какая предложена альтернатива? Дорогие жители сел и маленьких поселков -- Помирайте молча дома, государство в лице президента вас кинуло.
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Зєля витисне з коронавірусу по максимуму. І потрібні закони, і виправдання жопи в економіці... Яник зараз лікті кусає від заздрощів.
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Жители Броваров, Бучи, Борисполя и т.д. счастливы))
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Сейчас если без маски перестанут пускать в общественный транспорт они будут просто в восторге. Но цены пока не задирают))
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Попутки врятують ситуацію. Тим паче, зараз підприємливі гаврики цим заробляють- беруть 8-ми місний бус і зранку роблять 3-4 ходки до Києва і назад.
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Ну частина студентів давно поїхала, лишилися ті, хто працює.
А те, що багато з них голосували "по приколу", то дійсно мають отримати "зворотній" зв'язок... Пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение будет остановлено на Киевщине, - Ассоциация автоперевозчиков - Цензор.НЕТ 4404
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Епицентр завез муку и стал продуктовым гипермаркетом))) теперь на карантин может не закриватся)))
Намек поняли????
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Надо полякам идею подкинуть,а то не могу нигде шланг на бойлер купить уже два дня.Кипяток в чайнике в ванну ношу !
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Так там и раньше пепси-кола продавалась
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в некоторых "медвежьих углах" Киевской области со снабжением может быть плохо запертых там людей
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Велика кількість продавців, фармацевтів, співробітників охорони, робітників критичних підприємств Києва живуть за межами міста. Я вже не кажу про війсковиків, поліціянтів та МНСників... І не у всіх є власний транспорт або хоча б лісапетка...

Завтра будемо спостерігати колапс в столиці: як транспортний, так і кадровий.
Дуже сподіваюсь, що до цього підготувались, але судячи з того, що коїться в нас на роботі, то - фігвам Пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение будет остановлено на Киевщине, - Ассоциация автоперевозчиков - Цензор.НЕТ 3763
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правду пишешь...
у меня на районе тоже паника... - коммуникации перерезаны., никто не знает что делать..
НО это закономерно когда преЗедент идиот.....
Прыгнешь под поезд - ты умрешь...
Выберешь преЗента клоуна - умрет страна...
Логика.. Приміське, міжміське і міжобласне пасажирське сполучення буде зупинено на Київщині, - Асоціація автоперевізників - Цензор.НЕТ 6444
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Та потерпіть пару днів. Буде як у 2014 із закритим метро. Народ скаже: "Клоун, краще ми умремо від вірусу, ніж від твого цирку". Все повернеться на круги своя.
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лікарі, медсестри живуть в Ірпені, Бучі, Броварах, їздять в лікарні Києва працювати.
В країні перемагає Дебелізм та Маразм?
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Кумедно читати "прозріння" місцевих зеботів... Приміське, міжміське і міжобласне пасажирське сполучення буде зупинено на Київщині, - Асоціація автоперевізників - Цензор.НЕТ 2522
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так це було всі роки і в 2014-19 (про це багато писали на цьому Форумі також ) - і зараз те саме.
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из Ирпеня сегодня уже можно было уехать с трудом. Завтра никто никуда не поедет, а работало там 95% работающего населения.
люди злые капец.
Экономисты недоделанные - это они так экономику спасать решили - коллапсом столицы и еще 2 крупнейших городов страны?
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а їм пофіг - вони після звільнення їдуть з України - мають хатки за кордоном.
Вони просто не знають, що робити з економікою - то тепер буде пояснення.
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Тупая власть тупые непродуманные ограничения приводят к смене власти.
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Ну, завтра посмотрю скольких не будет на работе. Заранее сочувствую тем, кто будет выполнять квест по прибытию на работу.
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Якщо треба,українці пішком прийдуть до Києва,щоб зелену нечість похоховати. Приміське, міжміське і міжобласне пасажирське сполучення буде зупинено на Київщині, - Асоціація автоперевізників - Цензор.НЕТ 2051
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А мені не смішно. Хочеш вір, хочеш ні, брат в Ірпені доживає може до завтра, а може ще день-два-три протягне. І є шанс мені на похорон йти через ліс 12 км по новій трасі пішки від Академмістечка, якщо взагалі рух транспорту перекриють. Дійду, я вже так ходив раніше по вихідних у похід. Але...
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хахаха, жители святопетровского, боярки, коцюбинського которые уже почувствовали себя киевлянами теперь опять селюки
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