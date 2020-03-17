 Пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение будет остановлено на Киевщине, - Ассоциация автоперевозчиков

Об этом говорится в публикации на facebook-странице организации, информирует Цензор.НЕТ.
"С 18 марта по 3 апреля автоперевозчики Киевской области останавливают регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном сообщении по всей территории Киевской области", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
16 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов.
Позже в тот же день министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.
А те, що багато з них голосували "по приколу", то дійсно мають отримати "зворотній" зв'язок...
Намек поняли????
Завтра будемо спостерігати колапс в столиці: як транспортний, так і кадровий.
Дуже сподіваюсь, що до цього підготувались, але судячи з того, що коїться в нас на роботі, то - фігвам
у меня на районе тоже паника... - коммуникации перерезаны., никто не знает что делать..
НО это закономерно когда преЗедент идиот.....
Прыгнешь под поезд - ты умрешь...
Выберешь преЗента клоуна - умрет страна...
Логика..
В країні перемагає Дебелізм та Маразм?
люди злые капец.
Экономисты недоделанные - это они так экономику спасать решили - коллапсом столицы и еще 2 крупнейших городов страны?
Вони просто не знають, що робити з економікою - то тепер буде пояснення.