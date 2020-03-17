 Ермак представил Венедиктову коллективу Офиса генпрокурора: "Лучшие ваши качества мы будем привлекать"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Убежден, что Офис генерального прокурора будет работать эффективно, будет на страже украинского законодательства и ответит на все вызовы общества, ждет, в первую очередь, на зЛаконность, на справедливость", - отметил Ермак.
Характеризуя нового руководителя ведомства, он назвал ее профессионалом, который оправдает большие надежды, возложенные на данный момент на Офис генпрокурора.
В свою очередь Венедиктова поблагодарила за доверие и призвала коллектив к конструктивного и позитивного сотрудничества.
"Я очень уважаю институт, в котором я сейчас нахожусь, я понимаю, что вы профессионалы, которые не один год положили на то, чтобы прокуратура Украины была эффективной в треугольнике правосудия, поэтому, конечно, все лучшее и лучшие ваши качества мы будем привлекать" , - подчеркнула она.
Как сообщалось, Верховная Рада 17 марта поддержала представление Президента о назначении на должность генерального прокурора и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову.
Президент своими указами назначил Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора, освободив ее от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.
...
Нет, она будет весьма опасным для страны существом. Убежденная прокацапская тварь.Одне одному не суперечить...
...
Йода, дідько, Майстер мені теж.
А вот Портнову обидно наверное.
Це як? Вона буде сидіти і нічого не робити або, навпаки, капостити, а коли треба то "будут прівлєкать" її кращі якості? Трускавець не допоміг! Висловлювати свої думки так ніхто і не навчився... Зате зашкварів і "нас нє так понялі" - хоч дупою жуй! "Вєрной дорогой ідьоте, товаріщі"!
Вообще эта сучья должность, руководителя администрации президента, одни неприятности стране приносит. Вечно какая-то тварь на неё залезет.
Це такий новий зелений царемоніал ?
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Але цей Бенін цирк, вже щось нагадує ЯНУКОВИЧА і ПАРТІЯ РИГІВ версія лайт....
Парєнь з Кривбасса - парєнь з Данбасса,....Дубинський, Бужанський - лайт версія УКРАЇНОФОБА КОЛЕСНІЧЕНКА (шо ті лізуть до історії та мови, шо КОЛІСНІЧЕНКО ліз зі своїм законом КОЛІСНІЧЕНКА-КІВАЛОВА), прокурор ПШОНКА - прокурор ВЕНЕДИКТОВА, ЛЬОВОЧКІН - ЄРМАК (обоє з потужними кремлівськими звязками),
"технократ" АЗАРОВ - "технократ" Ахмєтова, ШМИГАЛЬ... і т.д... Доречні аналогії вже можна проводити....
жопа вже тут і дихає у потилицю...
Тепер це Єрмак.
Зеленський - дрібна формальність, щоб не порушувати Конституацію, але президента у нас нема.
Блеать, у меня на сегодня все...
Дали так и буде
зебилы, вас нае.обманули - страной вообще керует не то, что вы выбрали..
а то, что вы выбрали, направило все свои силёнки на месть двум прикольными девчОнкам и предыдущему, настоящему Президенту и многочисленные экскурсии в разные экзотические и неэкзотические страны..
Вітя,просто,усім намуляв око.