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 Политика Украины
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Все про:Венедиктова (58) Ермак Андрей (158) Офис генерального прокурора (170)

 Ермак представил Венедиктову коллективу Офиса генпрокурора: "Лучшие ваши качества мы будем привлекать"

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак представил работникам Офиса генерального прокурора нового руководителя ведомства Ирину Венедиктову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Убежден, что Офис генерального прокурора будет работать эффективно, будет на страже украинского законодательства и ответит на все вызовы общества, ждет, в первую очередь, на зЛаконность, на справедливость", - отметил Ермак.

Характеризуя нового руководителя ведомства, он назвал ее профессионалом, который оправдает большие надежды, возложенные на данный момент на Офис генпрокурора.

В свою очередь Венедиктова поблагодарила за доверие и призвала коллектив к конструктивного и позитивного сотрудничества.

"Я очень уважаю институт, в котором я сейчас нахожусь, я понимаю, что вы профессионалы, которые не один год положили на то, чтобы прокуратура Украины была эффективной в треугольнике правосудия, поэтому, конечно, все лучшее и лучшие ваши качества мы будем привлекать" , - подчеркнула она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Венедиктову главой Офиса Генпрокурора. ВИДЕО

Как сообщалось, Верховная Рада 17 марта поддержала представление Президента о назначении на должность генерального прокурора и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову.

Президент своими указами назначил Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора, освободив ее от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

Ермак представил Венедиктову коллективу Офиса генпрокурора: Лучшие ваши качества мы будем привлекать 01
Ермак представил Венедиктову коллективу Офиса генпрокурора: Лучшие ваши качества мы будем привлекать 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182207
 
 
 Топ комментарии
 
С мозгами там совсем туго. Тетя не смогла сдать элементарный экзамен на профпригодность. Чем-же она тогда берет?
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А можно поподробнее о размере этих самых качеств портновской прокладки?
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Кто такой Ермак? Твое дело указы подносить и карандаши затачивать. Ты что вице_През?
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А можно поподробнее о размере этих самых качеств портновской прокладки?
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улибайтєсь, б...люді, улибайтєсь, созєрцая дєло ваших... рук
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Які якості є найкращими та як саме їх застосують?
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С мозгами там совсем туго. Тетя не смогла сдать элементарный экзамен на профпригодность. Чем-же она тогда берет?
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Те що Венедіктову представив Єрмак означає лише одне ; гроші в особо великих розмірах від ФСБ-РФ заплачені .
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Руская агентура восседает у нас под носом, а нас убаюкивают завтраками. А было бы иначе, швайне рашн ********* еще больше устраивал бы провокаций. Не хочу сеять смуту, но где то притаилось г-но.
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Ну, якщо б не вони, то зараз був би Порошенко.
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Как бы после зе, не плакали за ним. А то у нас любят поминать прошлое.
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шоу називається "атракціон небаченого правосуддя"
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Кто такой Ермак? Твое дело указы подносить и карандаши затачивать. Ты что вице_През?
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И Януковича уже пора орденом наградить и Межигорье вернуть.
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Чує моє серця на Пейсах пейсатие без пейс залишуться.
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Ничего с ними не будет,на них только один метод действует.
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Это полный очередной капец, клуон вообще обнаглел.
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Она будет такойже пародией на Генпрокурора,как Зе на Президента.
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Нет, она будет весьма опасным для страны существом. Убежденная прокацапская тварь.
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Иннокентий beer

Нет, она будет весьма опасным для страны существом. Убежденная прокацапская тварь.Одне одному не суперечить...
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Противоречит. Не надо недооценивать врагов. Пародией на генпрокурора был Луценко. А эта анаконда просто враг. И судя по её высказываниям враг весьма опасный.
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Це я трохи не догледів - мав свій пост адресувати Alexey Chernyavsky Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора: Найкращі ваші якості ми будемо залучати - Цензор.НЕТ 7852
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"Лучшие ваши качества мы будем привлекать"

...
Йода, дідько, Майстер мені теж.
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Рыг представил рыга. Зашибися.

А вот Портнову обидно наверное. "Лучшие ваши качества мы будем привлекать", - Ермак представил Венедиктову коллективу Офиса генпрокурора - Цензор.НЕТ 9249
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Ідіоте, тебе ж запитали, а що потім?! Посадять Порошенка і шо далі? Перспективи в зебілів які? Дира в бюджеті затягнеться, промвиробництво раптово зросте, пенсії індексують, корупція розсосеться, коронавірус пропаде...? Ідіоте, що після цього?
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"все лучшее и лучшие ваши качества мы будем привлекать" Источник: https://censor.net.ua/n3182207

Це як? Вона буде сидіти і нічого не робити або, навпаки, капостити, а коли треба то "будут прівлєкать" її кращі якості? Трускавець не допоміг! Висловлювати свої думки так ніхто і не навчився... Зате зашкварів і "нас нє так понялі" - хоч дупою жуй! "Вєрной дорогой ідьоте, товаріщі"!
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Бубочку что вообще в шкаф закрыли чтобы под ногами не путался? Почему вместо президента распоряжается его завхоз?
Вообще эта сучья должность, руководителя администрации президента, одни неприятности стране приносит. Вечно какая-то тварь на неё залезет.
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Поэтому некоторые государства успешно живут вообще без этой институции, то есть без должности президента.
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Цікаво,цей Ермєк і міністра оборони, генералам і полковникам презентував ?
Це такий новий зелений царемоніал ?
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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А ,що у нас уже Ермак виконує обов'язки президента . Підписує документи , які порушують Конституцію України. Представляє Генерального Прокурора . А тоді за чим нам Зеленський , якщо з його обов'язками справляється Ермак. Мозок і почуття самозбереження у Зеленського відсутні ?
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осел зе после выступления Гончаренко сел наркотики и в ударе
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оно смотрит как чмо опущенное и ищет тушканчиков в зале
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Курчат по осені рахують..... Будемо подивитися, що далі буде....
Але цей Бенін цирк, вже щось нагадує ЯНУКОВИЧА і ПАРТІЯ РИГІВ версія лайт....

Парєнь з Кривбасса - парєнь з Данбасса,....Дубинський, Бужанський - лайт версія УКРАЇНОФОБА КОЛЕСНІЧЕНКА (шо ті лізуть до історії та мови, шо КОЛІСНІЧЕНКО ліз зі своїм законом КОЛІСНІЧЕНКА-КІВАЛОВА), прокурор ПШОНКА - прокурор ВЕНЕДИКТОВА, ЛЬОВОЧКІН - ЄРМАК (обоє з потужними кремлівськими звязками),
"технократ" АЗАРОВ - "технократ" Ахмєтова, ШМИГАЛЬ... і т.д... Доречні аналогії вже можна проводити....
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яка осінь...
жопа вже тут і дихає у потилицю...
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Нема сумнівів, що вже майже рік країною керує людина, яка обіймає посаду керівника офісу президента. Одразу після виборів це був Богдан, який поступово зник з інфопростору.
Тепер це Єрмак.
Зеленський - дрібна формальність, щоб не порушувати Конституацію, але президента у нас нема.
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Он ролики записывает и читает по суфлеру иногда. Его компетенция.
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особенно клацал ротом без звука на ИСТВ про корановирус и сношаться
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Она просто тупая клуша. Типа Богуцкой.
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Главный плюс ухода Богдана в том, что именно Богдан был тем, кто обманул всех тех 73 процента. Это сделал Богдан, а не Ермак. Политика Ермака намного другая и она вряд ли будет так успешна.
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Завтра комітет Верховної Ради терміново розгляне законопроєкт "слуги-українофоба" Бужанського щодо державної мови
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Характеризуя нового руководителя ведомства, он назвал ее профессионалом

Блеать, у меня на сегодня все... "Найкращі ваші якості ми будемо залучати", - Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 157
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Профиссионал по продаже косметики...
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Та там пробы ставить негде. У Портнова вульгарный вкус , любовница с внешностью то-ли варана , толи какой-то рептилиир
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Короновирусу пришел кирдык! Баба стала генеральным прокурором Украины!
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Дурачек с бубенцами сегодня пробил очередное дно. Глупый еврейский мальчик, тебя съедят, чем быстрее , тем лучше.
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ДБР переслідує опозицію, патріотів, волонтерів, військових. Все це відбувається за вказівками з Офісу президента, що переконливо доведено «плівками Труби».

Дали так и буде
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Далі будуть реальні судові рішення... Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора: Найкращі ваші якості ми будемо залучати - Цензор.НЕТ 8294
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А с худшими качествами что делать ?// О Цэ я бачу сто процэнтив моя гэнпрокурорша
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Назначен теми кто профинансировал фильм СН, и известный сериал, кредиторами тоесть.
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шизофреники - вяжут веники, параноики - рисуют нолики, а те, которые просто нервные, те спокойным сном спят, наверное...
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шото не понял?: шо такое этот завхоз офиса президента, Ермак?.. разве его выбрали 73%ные зебилы?.. почему секретарь ОП постоянно отодвигает в сторону величайшего политического деятеля современности, не даёт малышу раскрыть весь свой талант конгениального тактика без стратегии (или просто контактика)?..
зебилы, вас нае.обманули - страной вообще керует не то, что вы выбрали..
а то, что вы выбрали, направило все свои силёнки на месть двум прикольными девчОнкам и предыдущему, настоящему Президенту и многочисленные экскурсии в разные экзотические и неэкзотические страны..
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секретутка ОП-а представляет менеджера ОП-а
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Єрмак=Медведчук.
Вітя,просто,усім намуляв око.
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Сделать из двоечницы Венедиктовой, которая не смогла набрать даже минимального балла на конкурсе в Верховный Суд, генеральным прокурором… Это как выбрать Васю из ПТУ в Академию естественных наук.
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А шо ген. прокурора может бить умнее гарантиуса?
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А на каком основании подонок ермак может представлять или не представлять кого-то в генеральной прокуратуре? Понятно,что вопрос риторический со времени захвата власти зелеплесенью.
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Регионалы, КВНщик и директор канала Коломойского: вот кто теперь представляет Украину.
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Была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Выбыла из конкурса, получив меньше минимально допустимых баллов по результатам экзамена.
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