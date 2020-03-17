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 Ученые заявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19

Биофармацевтическая компания Medicago объявила об успешном производстве вирусоподобной частицы коронавируса всего через 20 дней после выделения гена SARS-CoV-2 (штамма вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание Буквы, об этом сообщает сайт компании.

Получение вирусоподобной частицы – это первый шаг к разработке вакцины против COVID-19, которая должна пройти доклинические испытания на безопасность и эффективность. По их завершении Medicago планирует обсудить с организациями здравоохранения начало испытаний вакцины на людях к лету (июль/август) 2020 года.

"Темпы нашего прогресса в борьбе против COVID-19 объясняются возможностями нашей платформы на основе растительного сырья, которая способна производить вакцины и антитела для противодействия этой глобальной угрозе здоровью населения. Возможность производства вакцины-кандидата в течение 20 дней после получения гена является критическим отличием нашей проверенной технологии. Эта технология позволяет наращивать темпы потенциальной борьбы против COVID-19 с беспрецедентной скоростью", – сказал доктор Брюс Кларк (Dr. Bruce Clark), генеральный директор Medicago.

Medicago также использует свою технологическую платформу для разработки антител к SARS-CoV-2 в сотрудничестве с Научно-
исследовательским центром инфекционных заболеваний при Университете Лаваля, возглавляемым доктором Гари Кобингером (Dr.
Gary Kobinger), который помог разработать вакцину и лечение от лихорадки Эбола. Эти антитела к SARS-CoV-2 потенциально могут быть использованы для лечения людей, инфицированных вирусом. Данное исследование частично финансируется Канадским институтом исследований в области здравоохранения (CIHR). "Совместными усилиями исследовательских групп Университета Лаваля и Medicago были успешно разработаны уникальные антитела к таким инфекционным заболеваниям, как респираторно-синцитиальный вирус человека и метапневмовирус человека, и подобный опыт придаёт нам уверенности в успешном получении антител к штамму коронавируса SARS-CoV-2", - отметил профессор кафедры микробиологии и инфекционных заболеваний и директор Научно-исследовательского центра инфекционных заболеваний при Университете Лаваля доктор Гари Кобингер.

Напомним, Medicago – это биофармацевтическая компания с штаб-квартирой в Квебеке, которая принадлежит Mitsubishi Tanabe Pharma (60%) и Philip Morris International (40%) Medicago является лидером в области технологий на основе растительного сырья, ранее уже продемонстрировавших свою способность первыми отреагировать на пандемию гриппа.

В 2009 году компания выпустила вакцину-кандидата против вируса гриппа H1N1 всего за 19 дней.

В 2012 году Medicago произвела 10 миллионов доз моновалентной вакцины против гриппа в течение одного месяца для Управления
перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). В 2015 году компания Medicago также быстро произвела моноклональные антитела к лихорадке Эбола для Управления перспективных исследований и разработок в области биомедицины (BARDA), являющегося частью Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Источник: https://censor.net.ua/n3182205
 
   
 Топ комментарии
 
Письмо из Италии, Мир всем, Мы живем в Италии - Милан, Я поделюсь с вами и объясню вам: «Как жизнь в Милане?» В эти трудные дни и как, на ваш взгляд, вы должны учиться на ошибках и их последствиях, которые мы переживаем здесь. В настоящее время мы находимся на карантине. Мы не выходим на улицы, полиция находится в постоянном движении и арестовывает кого-либо за пределами его дома. Все закрыто! ... бизнес, торговые центры, магазины, все улицы без движения. Ощущение конца света !! Италия, страна живой жизни, превращается из одного мгновения в другое, как будто это темная страна войны. Это факт, что я никогда не думал, что когда-нибудь буду жить! Люди растеряны, грустны, обеспокоены и беспомощны, и часто не понимают, как им навязали эту реальность и когда закончится весь этот кошмар.Большая ошибка состояла в том, что в начале первого всплеска люди продолжали вести свою жизнь как обычно и выходили на улицы для работы, развлечений и ощущали себя как обычно,так что встреч с друзьями и банкетов предостаточно заразится.Все были неправы, и вы тоже! Прошу вас, будьте осторожны, это не смех и не шутка. Защитите своих близких, своих родителей, бабушку и дедушку! Болезнь опасна для них. Около 200 человек умирают здесь каждый день не потому, что медицина в Милане не очень хорошая (одна из лучших в мире), а потому, что там нет места для всех! Врачи выбирают,кто умрет! Это только из-за глупости граждан в начале, которые решили продолжать свою жизнь как обычно, независимо от новой ситуации!
Пожалуйста,учитесь на ошибках,мы маленькая страна,которая может закончиться большой трагедией.Слушай хорошо сейчас.Не выходите в людные места.Старайтесь не есть в общественных местах.Оставайтесь дома дольше в это время!Слушайте руководящие принципы Министерства здравоохранения (не играйте!). Разговаривайте примерно в метре от каждого человека,не подходите близко,не обнимайтесь и не принимайте.Получить дополнительное и профилактическое лечение и учиться на чужих ошибках.Мы рекомендуем принимать витамин С для укрепления иммунной системы. Помощь профессионалам в предотвращении распространения эпидемии ... В Италии вся страна изолирована,то есть 60 миллионов человек находятся на карантине !! Это было бы предотвращено, если бы люди услышали инструкции с самого начала. Береги себя и свою любимую жизнь.
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Уляна Супрун
8 год ·

Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.

М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.


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Совет форумчанПравила форума
 
эта компания что ли рекламу Цензору оплатила? Вакцины от Ковида-19 уже проходят клинические испытания в США (2 разные компании - одна в Массачусетсе, вторая - в Сиэтле), третья вакцина - в Гонконге, тоже на этапе клиниспытаний на человеке.
Но о них ни слова - только о канадской.
Ну, ок, будет четыре вакцины.
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Через пару недель человечество встрепенется и спросит себя, что это было, кто устроил этот психоз?
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Так уже не первый раз, вы забыли про птичий грипп, свинной, атипичную пневмонию и тирафлю?
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трындило! ты не мужик раз не держишь свое слово!
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соглашусь, как то странно выглядит что иммено под шум этого психоза ***** решило обнулить свои сроки
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У тих хто зостануться живими, мабудь будуть інші питання.

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О как "ученых" прорвало,наверно получили приказ.
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понятно, что касабы это сделали, наверняка у них уже есть заготовочка с ихней "вакциной", которые они обязательно в нужный момент чудесным образом разработают, и о чудо, ***** спаситель мира!!1
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Нее, кацапы в потерпевших, хотели Америке подосрать с их сланцами, а выстрелили себе в ногу, и так не вовремя, у них печаль. Это не они. Выиграют все у кого деньги, большие деньги, кто скупится в момент самого нижнего падения акций крупных компаний.
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думаю, мы это в скором времени узнаем..
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Письмо из Италии, Мир всем, Мы живем в Италии - Милан, Я поделюсь с вами и объясню вам: «Как жизнь в Милане?» В эти трудные дни и как, на ваш взгляд, вы должны учиться на ошибках и их последствиях, которые мы переживаем здесь. В настоящее время мы находимся на карантине. Мы не выходим на улицы, полиция находится в постоянном движении и арестовывает кого-либо за пределами его дома. Все закрыто! ... бизнес, торговые центры, магазины, все улицы без движения. Ощущение конца света !! Италия, страна живой жизни, превращается из одного мгновения в другое, как будто это темная страна войны. Это факт, что я никогда не думал, что когда-нибудь буду жить! Люди растеряны, грустны, обеспокоены и беспомощны, и часто не понимают, как им навязали эту реальность и когда закончится весь этот кошмар.Большая ошибка состояла в том, что в начале первого всплеска люди продолжали вести свою жизнь как обычно и выходили на улицы для работы, развлечений и ощущали себя как обычно,так что встреч с друзьями и банкетов предостаточно заразится.Все были неправы, и вы тоже! Прошу вас, будьте осторожны, это не смех и не шутка. Защитите своих близких, своих родителей, бабушку и дедушку! Болезнь опасна для них. Около 200 человек умирают здесь каждый день не потому, что медицина в Милане не очень хорошая (одна из лучших в мире), а потому, что там нет места для всех! Врачи выбирают,кто умрет! Это только из-за глупости граждан в начале, которые решили продолжать свою жизнь как обычно, независимо от новой ситуации!
Пожалуйста,учитесь на ошибках,мы маленькая страна,которая может закончиться большой трагедией.Слушай хорошо сейчас.Не выходите в людные места.Старайтесь не есть в общественных местах.Оставайтесь дома дольше в это время!Слушайте руководящие принципы Министерства здравоохранения (не играйте!). Разговаривайте примерно в метре от каждого человека,не подходите близко,не обнимайтесь и не принимайте.Получить дополнительное и профилактическое лечение и учиться на чужих ошибках.Мы рекомендуем принимать витамин С для укрепления иммунной системы. Помощь профессионалам в предотвращении распространения эпидемии ... В Италии вся страна изолирована,то есть 60 миллионов человек находятся на карантине !! Это было бы предотвращено, если бы люди услышали инструкции с самого начала. Береги себя и свою любимую жизнь.
Поделитесь сообщением со всеми людьми.
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Но метро в Милане не закрыли. Что такое Милан, это толпы туристов, с утра до вечера, сплошной поток.
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"Мы рекомендуем принимать витамин С для укрепления иммунной системы."
Ученые заявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9755
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Шипшина
Плоды многих видов шиповника содержат большое количество витамина С, что делает их ценными для медицины

+ Не умнічай, якщо не знаєш
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Бояришнік, - срєдство от всєх болєзнєй. Концентрірований вітамін "Це".

Лучшиє рєкомєндації прохвєсіоналов! )))
Вчені заявили про прорив у розробці вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6948
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Ще один науковець
Брись читати літературу

В плодах шиповника аскорбиновой кислоты примерно в 10 раз больше, чем в ягодах чёрной смородины, и в 50 раз больше, чем в лимоне[106], в 60-70 раз больше, чем в хвое сосны, ели, пихты или можжевельника.
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Фуфло ваша бояра ! Ось чудодійний рецепт :
Вчені заявили про прорив у розробці вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7308

Хто ж боярою причащається ?
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Хороший спортсмен, выдающийся, но попался на удочку попов, бывает, нужно уважать его выбор.
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Здесь почти так же, но всё таки полегче. Правда выходить нужно с двумя бумагами - специальная форма заполненая (на сайте МВД можно скачать), бумага подтверждающая адрес проживания, например фактура от электрической компании, газовой и т.д. Ну и документ удостоверяющий личность. Магазины пока работают (пригород Парижа). Но полки начинают пустеть. Час назад выходил в город. Как после атомной бомбежки. Два, три человека и то, в магазине. Консервы, картошка, томатный сок и водка есть. Жить можно. Пока все это на две недели до следующего распоряжения.
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а что делать, если иммунная система уже укреплена и очень сильная?
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Да живи как жил. Этих вирусов сейчас тьма, всяких, постоянно мутируют, обычные простуды протекают непонятно как. Лекарства не работают. А тут шухер устроили на ровном месте.
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а я вилікувався з допомогою АМІКСИН® IC (AMIXIN IC)
реально сильна штука.
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Все болезни от нервов. А нервничаешь когда теряешь Веру. Но за всякой болезнью приходит выздоровление.
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А нервничаешь когда теряешь Веру.

*************
Точно! Ви не знаєте, де поділася Вєра Савченко?
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Фу ***, напомнил, как попадаю на zik, когда каналы листаю, она там.
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Полиция арестовывает всех за пределами дома? Так что вообще никто-никто не работает? И в аптеки никто не выходит? и за продуктами? это письмо не из Милана а тролля из наших властных структур для оправдания дебильних решений
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Там под линией центрального ЖД вокзала, огромный такой как пирамида Хеопса, есть двусторонний проезд, путепрорвод, и в нем постоянно живут бомжи, в коробках, спят на кучах тряпья, индусы, негры, думаю они там и живут, никто их никогда трогать не будет.
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Уляна Супрун
8 год ·

Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.

М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.


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Що ця медсестра меле, яка ліберальність в так званих демократичних країнах, там порушив умови надзвичайного стану зразу штраф серйозний, почнеш до поліції агресивно протестувати відправлять в травматологію для початку,то не українські мєнти кастровані,яких кожне бидло послати може.
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Через декілька місяців,скажуть що все готово,а то й раніше.Поки що потрібно розповідати за десятирічний карантин.щоб ще побільше паніки нагнати.
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Канадська фармацевтична компанія Medicago заявила про виробництво вірусоподібних частинок (VLP) коронавірусу, що є першим ...
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Да уже десятки этих вакцин разработали, некоторые даже уже начали испытывать на людях. Проблема в том, что даже если конкретная вакцина окажется эффективной и безопасной (что далеко не факт, всего 1-2% доходят до конечной стадии) на ее испытание и производство понадобится не менее года.
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Ну, й про остаточну перемогу, після епопеї з ВІЛ/СНІД, вчені вже якось без зайвої бадьорості...
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клинические испытания проводят 3 вакцины - 2 в сша, 1 - Китай. Клиниспытания - последняя фаза перед выпуском на рынок. В этом случае регуляторы будут выпускать на рынок по ускоренной процедуре.
FDA США постараются быть первыми - на этой вакцине можно заработать МИЛЛИАРДЫ в экономику страны.
Вакцину выпустят на рынок США не позднее осени. попомните мое слово.
Но к нам дойдет конечно намного позже.
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Китайцы позитивно опробовали лекарство от повышенной температуры при этом вирусе.
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Японцы уже имеют однотипное лекарство.
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Мда, вот что творитсья в мире, нет у тебя не газа не нефти, не алмазов или золото, но *****, ты просто не дружишь с рассеией и работаешь налюдей, если что случиться то ты можешь помочь своим людям

До 700 евро на человека: Латвия будет оплачивать зарплаты и больничные из бюджета

Ученые заявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6462
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Сколько там миллиардеров,да и миллионеров?
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мда, вот тут мы не успеваем, неее ну миллионеры есть и на число жителей довольно много, но вот мильярдеров нема, тут мы увы.
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Поздно прорвались Евро уже перенесли Теперь не торопитесь
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А в это время ху..ло разрабатывает новую бяку и как подлянку подбросит в какой-нибудь гондурас,и пошла новая пи..да по кочкам.Ведь откуда ноги растут этого вируса ни кто не знает.Две страны Китай и расея близнецы в своих имперских амбициях.
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птичий грипп ,свинной , лихорадка эбола ну не пугались люди В этот раз удалось нажахать по настоящему И несколько сотен семей в мире станут чуть чуть богаче Ну как чуть чуть По десятку лярдов на рыло Смешные деньги я вас умоляю
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можешь не покупать ни лекарства ни еду, чтобы не дать на себе заработать.
Ты выбираешь сам, как тебе жить и умирать.
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Да да лучше умереть с забитой гречкой кладовкой и маской вместо кляпа обдолбившись ненужной вакциной которая скоро поступит в продажу
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Судя по падению мировых индексов на 20 - 30%, тот кто скупится в нижней точке поднимет цифры которые трудно выговорить, сотни лярдов, а может и больше.
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нам то що з того ...вони своїх спасати будуть а решту продадуть тим хто має гроші ...папуаси обслуговуються в останню чергу для утилізації залишків та проведення додаткових досліджень
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неприятная новость для кацапов, у них может случиться фальшстарт с ихней типа "только что разработанной вакциной" не имеющей аналохов раньше времени..
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Это же теперь и курортов летом не будет...печаль.. Ученые заявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3961
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За сутки в Италии количество больных коронавирусом увеличилось на 5198. Умерли 439 человека, вылечились от нового заболевания 394.
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-Бальной перед смертью потел?
-ДА!!!
-Это хоррошо!
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ВАКЦИНА это не ЛЕКАРСТВО, это яд! Вакцина не дает гарантии не заразиться!
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Народная мудрость:
"Тяжело в лечении - легко в гробу."
😇
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