 Ученые заявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание Буквы, об этом сообщает сайт компании.
Получение вирусоподобной частицы – это первый шаг к разработке вакцины против COVID-19, которая должна пройти доклинические испытания на безопасность и эффективность. По их завершении Medicago планирует обсудить с организациями здравоохранения начало испытаний вакцины на людях к лету (июль/август) 2020 года.
"Темпы нашего прогресса в борьбе против COVID-19 объясняются возможностями нашей платформы на основе растительного сырья, которая способна производить вакцины и антитела для противодействия этой глобальной угрозе здоровью населения. Возможность производства вакцины-кандидата в течение 20 дней после получения гена является критическим отличием нашей проверенной технологии. Эта технология позволяет наращивать темпы потенциальной борьбы против COVID-19 с беспрецедентной скоростью", – сказал доктор Брюс Кларк (Dr. Bruce Clark), генеральный директор Medicago.
Medicago также использует свою технологическую платформу для разработки антител к SARS-CoV-2 в сотрудничестве с Научно-
исследовательским центром инфекционных заболеваний при Университете Лаваля, возглавляемым доктором Гари Кобингером (Dr.
Gary Kobinger), который помог разработать вакцину и лечение от лихорадки Эбола. Эти антитела к SARS-CoV-2 потенциально могут быть использованы для лечения людей, инфицированных вирусом. Данное исследование частично финансируется Канадским институтом исследований в области здравоохранения (CIHR). "Совместными усилиями исследовательских групп Университета Лаваля и Medicago были успешно разработаны уникальные антитела к таким инфекционным заболеваниям, как респираторно-синцитиальный вирус человека и метапневмовирус человека, и подобный опыт придаёт нам уверенности в успешном получении антител к штамму коронавируса SARS-CoV-2", - отметил профессор кафедры микробиологии и инфекционных заболеваний и директор Научно-исследовательского центра инфекционных заболеваний при Университете Лаваля доктор Гари Кобингер.
Напомним, Medicago – это биофармацевтическая компания с штаб-квартирой в Квебеке, которая принадлежит Mitsubishi Tanabe Pharma (60%) и Philip Morris International (40%) Medicago является лидером в области технологий на основе растительного сырья, ранее уже продемонстрировавших свою способность первыми отреагировать на пандемию гриппа.
В 2009 году компания выпустила вакцину-кандидата против вируса гриппа H1N1 всего за 19 дней.
В 2012 году Medicago произвела 10 миллионов доз моновалентной вакцины против гриппа в течение одного месяца для Управления
перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). В 2015 году компания Medicago также быстро произвела моноклональные антитела к лихорадке Эбола для Управления перспективных исследований и разработок в области биомедицины (BARDA), являющегося частью Министерства здравоохранения и социальных служб США.
Но о них ни слова - только о канадской.
Ну, ок, будет четыре вакцины.
Пожалуйста,учитесь на ошибках,мы маленькая страна,которая может закончиться большой трагедией.Слушай хорошо сейчас.Не выходите в людные места.Старайтесь не есть в общественных местах.Оставайтесь дома дольше в это время!Слушайте руководящие принципы Министерства здравоохранения (не играйте!). Разговаривайте примерно в метре от каждого человека,не подходите близко,не обнимайтесь и не принимайте.Получить дополнительное и профилактическое лечение и учиться на чужих ошибках.Мы рекомендуем принимать витамин С для укрепления иммунной системы. Помощь профессионалам в предотвращении распространения эпидемии ... В Италии вся страна изолирована,то есть 60 миллионов человек находятся на карантине !! Это было бы предотвращено, если бы люди услышали инструкции с самого начала. Береги себя и свою любимую жизнь.
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Плоды многих видов шиповника содержат большое количество витамина С, что делает их ценными для медицины
+ Не умнічай, якщо не знаєш
Лучшиє рєкомєндації прохвєсіоналов! )))
Брись читати літературу
В плодах шиповника аскорбиновой кислоты примерно в 10 раз больше, чем в ягодах чёрной смородины, и в 50 раз больше, чем в лимоне[106], в 60-70 раз больше, чем в хвое сосны, ели, пихты или можжевельника.
Хто ж боярою причащається ?
реально сильна штука.
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Точно! Ви не знаєте, де поділася Вєра Савченко?
8 год ·
Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.
М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.
FDA США постараются быть первыми - на этой вакцине можно заработать МИЛЛИАРДЫ в экономику страны.
Вакцину выпустят на рынок США не позднее осени. попомните мое слово.
Но к нам дойдет конечно намного позже.
До 700 евро на человека: Латвия будет оплачивать зарплаты и больничные из бюджета
Ты выбираешь сам, как тебе жить и умирать.
-ДА!!!
-Это хоррошо!
"Тяжело в лечении - легко в гробу."
😇