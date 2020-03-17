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 Российские пропагандисты рассказали о закрытии несуществующего метро во Львове

Российское издание "Ведомости" опубликовало материал о закрытии в связи с карантином несуществующего метро во Львове.

Новость была опубликована на сайте "Ведомостей" в 15:17 по киевскому времени, и ее до сих пор не отредактировали, информирует Цензор.НЕТ.

"Метро Киева, Харькова и Львова прекратят работу из-за распространения коронавируса, запрет на работу метрополитенов Украины объявил президент Владимир Зеленский", — сказано в сообщении.

Российские пропагандисты рассказали о закрытии несуществующего метро во Львове 01

Метрополитен в Украине есть в Киеве, Харькове и Днепре.

"Львовский метрополитен" — известный интернет-мем, высмеивающий российский шовинизм и украинофобию. По легенде, он был построен бандеровцами во время нацистской оккупации города в годы Второй мировой войны с использованием рабского труда россиян, а его линии имеют форму тризуба.

Смотрите также: "Мальчик в трусиках 2.0": как российская пропаганда использовала сироту-"Смуглянку" с Волыни. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182203
 
   
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"Львовский метрополитен" - известный интернет-мем, высмеивающий российский шовинизм и украинофобию. По легенде, он был построен бандеровцами во время нацистской оккупации города в годы Второй мировой войны с использованием рабского труда россиян, а его линии имеют форму тризуба. Источник: https://censor.net.ua/n3182203
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Завтра о 10.00 в м.Львів на ст Бандерівська будемо вчити двох москалів ..уму разуму..можете підійти дати підсрачника
Явка обовязкова
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я знову ж в 3429-й раз переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А наш дебил реально этого не говорил? А то оно могло))))
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не... молчит как рыба.- ему после Испании приказали рот не раскрывать. Угрожают сдачей анализов из-за коррупциовируса, причём на этот раз обойдутся без "VADA"...
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А штрой дир ин ойг ун а шпан дир ин ойер, золст нит висн вос фриер аройсцуциен .. Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові - Цензор.НЕТ 2647
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Помню фильм какой-то рашисты показывали, так у них там электричка ходила с Очакова до Одессы Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові - Цензор.НЕТ 7865
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Вот очередной раз и спалились, как швед под Полтавой.
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Слава тебе Господи. Теперь по униатско-фашистской и американско-жидовской линии не будут ездить биндеровцы в музей русофобии
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Великобританія створила спеціальний підрозділ для боротьби з дезінформацією щодо нового коронавірусу

Уряд Великобританії створив спеціальний підрозділ, призначений для боротьби з російською дезінформацією щодо нового коронавірусу
'Захист країни від дезінформації та цифрових втручань є головним пріоритетом', - заявив міністр цифрових технологій Великобританії Олівер Дауден.Уряд Великої Британії створив особливий відділ боротьби з дезінформацією через підозри, що Росія навмисне поширює у мережі фейки про коронавірус

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У британському керівництві висловлюють дедалі більше занепокоєння спробами Кремля та асоційованих із ним угруповань використати пандемію, наповнюючи медіапростір та соціальні мережі плітками, щоб загострити ситуацію.Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові - Цензор.НЕТ 2928
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На ворові шапка горить


"Коронавирус как психическое оружие против России" (по ЗМІ РФ)
Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові - Цензор.НЕТ 2225



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P/S
Найбільше кричить - тримайте злодія, сам злодій!
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Это, кстати, хороший знак, кацарылые стали потихоньку забывать нашу страну со времен совка (в смысле, названия, в каких городах есть метро и прочие детали). Информационная постсовковая связь нарушается - и это есть гуд.Так скоро и станем для них чем-то далеким и непонятным.
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Україна завжди була незрозуміла москалю.
" знаний у русского об украине тощь, знают вот украинское сало да украинский борщ..." В.Маяковський (нащадок українського козака Маяка)"Долг Украине"
Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові - Цензор.НЕТ 5191
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Какой ужос. Бедные укрофошизды остались без крыши над головой. Теперь будут сдирать кожу с рузгоезычных чтобы пошить себе палатки.
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дурню! то російські солдати у полоні... ти б так також просив
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ну и нах. ты это запостил? среди этих людей немалый процент украинцев тоже, которые также явл. победителями и ту победу нужно помнить и гордится ! (в том смысле что, якобы русские, взяли и победили самостоятельно- ага, как же..)
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лаптеногій, Українці у другу світову воювали проти двох фашистів- Гітлера та сРаліна! Так шо не треба до вас, приплетати наших дідів!
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хитрые львовяне специально ввели в заблуждения россиян, чтобы акцентировать и привлечь внимания на отсутствия метро в их городе! Но не выйдет- правительство их быстро раскусит!))
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новини з забардюрья - працівники Львівського метрополітену зустрічають русотуристо Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові - Цензор.НЕТ 6692
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пипец какое важное сообщение от цензоровских шаровиков-копипастеров - какой-то ***** на рассее допустил описку.
епанаты - ваще крыша поехала, как у зебилов?

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при нефти по 28,6 марки Брент московия теряет 8 миллиардов фублей в сутки , яка сумна новина !
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Ага, і про «іспанського диспетчера», і про «распятого мальчіка»...
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А вот наши метрополитены Ужгород-Словакия и Ужгород-Венгрия не закроют так как их СБУ даже с налоговой не могут найти.
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