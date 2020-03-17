 Российские пропагандисты рассказали о закрытии несуществующего метро во Львове

Новость была опубликована на сайте "Ведомостей" в 15:17 по киевскому времени, и ее до сих пор не отредактировали, информирует Цензор.НЕТ.
"Метро Киева, Харькова и Львова прекратят работу из-за распространения коронавируса, запрет на работу метрополитенов Украины объявил президент Владимир Зеленский", — сказано в сообщении.
Метрополитен в Украине есть в Киеве, Харькове и Днепре.
"Львовский метрополитен" — известный интернет-мем, высмеивающий российский шовинизм и украинофобию. По легенде, он был построен бандеровцами во время нацистской оккупации города в годы Второй мировой войны с использованием рабского труда россиян, а его линии имеют форму тризуба.
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Явка обовязкова
Уряд Великобританії створив спеціальний підрозділ, призначений для боротьби з російською дезінформацією щодо нового коронавірусу
'Захист країни від дезінформації та цифрових втручань є головним пріоритетом', - заявив міністр цифрових технологій Великобританії Олівер Дауден.Уряд Великої Британії створив особливий відділ боротьби з дезінформацією через підозри, що Росія навмисне поширює у мережі фейки про коронавірус
Уряд прем'єрміністра Великої Британії Бориса Джонсона створив особливий відділ боротьби із дезінформацією на тлі підозр, що Росія навмисно розповсюджує фейкові новини щодо коронавірусу, сіючи паніку серед населення Сполученого Королівства.
У британському керівництві висловлюють дедалі більше занепокоєння спробами Кремля та асоційованих із ним угруповань використати пандемію, наповнюючи медіапростір та соціальні мережі плітками, щоб загострити ситуацію.
На ворові шапка горить
"Коронавирус как психическое оружие против России" (по ЗМІ РФ)
Найбільше кричить - тримайте злодія, сам злодій!
" знаний у русского об украине тощь, знают вот украинское сало да украинский борщ..." В.Маяковський (нащадок українського козака Маяка)"Долг Украине"
епанаты - ваще крыша поехала, как у зебилов?