EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  2057  27
Материалы по теме:
Все про:карантин (369) Львов (3628) Метрополитен (680) пропаганда (2435) Россия (75196)

 Российские пропагандисты рассказали о закрытии метро во Львове

Российское издание "Ведомости" опубликовало материал о закрытии в связи с карантином несуществующего метро во Львове.

Новость была опубликована на сайте "Ведомостей" в 15:17 по киевскому времени, и ее до сих пор не отредактировали, информирует Цензор.НЕТ.

"Метро Киева, Харькова и Львова прекратят работу из-за распространения коронавируса, запрет на работу метрополитенов Украины объявил президент Владимир Зеленский", — сказано в сообщении.

Российские пропагандисты рассказали о закрытии метро во Львове 01

Метрополитен в Украине есть в Киеве, Харькове и Днепре.

"Львовский метрополитен" — известный интернет-мем, высмеивающий российский шовинизм и украинофобию. По легенде, он был построен бандеровцами во время нацистской оккупации города в годы Второй мировой войны с использованием рабского труда россиян, а его линии имеют форму тризуба.

Смотрите также: "Мальчик в трусиках 2.0": как российская пропаганда использовала сироту-"Смуглянку" с Волыни. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182203
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Львовский метрополитен" - известный интернет-мем, высмеивающий российский шовинизм и украинофобию. По легенде, он был построен бандеровцами во время нацистской оккупации города в годы Второй мировой войны с использованием рабского труда россиян, а его линии имеют форму тризуба. Источник: https://censor.net.ua/n3182203
 показать весь комментарий
 
 
да да, там же и разрабатывают как запустить вирус в бункер на Алтае
 показать весь комментарий
 
Львівське метро не пасажирське - там перевозять лише тіла вбитих московитських туристів.
 показать весь комментарий
 
Кацапы и не такое "хавают" .а тут какое-то метро .
 показать весь комментарий
 


Сергій Прач@sergey_prach 3 ч

Дєнєх нєт... Здаровья вам, держітєсь там...
Зате буде чим сраки витрати, раз ума на виборах не мали

Йозеф Кнехт@jozefkneht1 4 ч

Кільце стискається. Укрзалізниця почала видавати розписки в обмін на повернуті квитки, які можна буде обміняти впродовж півроку на гроші.
Потім Рада визнає ці розписки засобом платежу, так і будемо жити.
Не хочу повторюватися, але при Пороху такої хні не було.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тогда надо патриотично рассказать об открытии метро во Львове.
Контрпропаганда.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем? Мне так, чем глупее руцкии иван, тем легче им управлять.
 показать весь комментарий
 
ну Львиве то ясно, будет на спинах руцкоязычных передвигатьсяой, а что в Харкиве, один на другова пальцами тыкать начнёт, во где проблема.
 показать весь комментарий
 
 
По морю во Львов тоже теперь ни как не попасть
 показать весь комментарий
 
 
Шта, уже і Львівській морськой порт закрилі ?!!!
Да што ж еті галічанскіє бєндєровци, там творят !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Какой интерес у этих ватных уродов ? В зверинце куча проблем . Для путла стройте пирамиду и саркофаг .
 показать весь комментарий
 
Пока цензор расчехлится сообщу новость В срашке подох эдичка-педичка лимонов Он присоединился к остальному подохшему ватному гавну Земля ему стекловатой
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы пока читаете эту новость там уже во всю метро роют и к ночи уже откроют и закроют
 показать весь комментарий
 
Центральная станция метро во Львове выглядит так. Российские пропагандисты рассказали о закрытии метро во Львове - Цензор.НЕТ 6899 Обожаю там вареники с вишней:
Российские пропагандисты рассказали о закрытии метро во Львове - Цензор.НЕТ 1330
 показать весь комментарий
 
 
це той, в якого приступи гомосятини змінилися приступами націонал-більшовизму?
 показать весь комментарий
 
То она увидела тему про метро .. и спутала с Харьковом.. Когда по телевизору показали Кернеса ( он же Адольфович) она сразу догадалась " чисто бАндИровская рожа" и отчество в "тему..." а в голове сразу Львов, это Львов..., Львов... конечно же...
 показать весь комментарий
 
всё фигня, теперь представтье ту радость руцкого быдла - ахааа, бандерам не на чём ехать, нарвались таки, а все остальные истины уже мелочь.
 показать весь комментарий
 
В Одессе, Каховке и Мелитополе тоже метро закрыли.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх