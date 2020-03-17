 Российские пропагандисты рассказали о закрытии метро во Львове

Новость была опубликована на сайте "Ведомостей" в 15:17 по киевскому времени, и ее до сих пор не отредактировали, информирует Цензор.НЕТ.

"Метро Киева, Харькова и Львова прекратят работу из-за распространения коронавируса, запрет на работу метрополитенов Украины объявил президент Владимир Зеленский", — сказано в сообщении.

Метрополитен в Украине есть в Киеве, Харькове и Днепре.

"Львовский метрополитен" — известный интернет-мем, высмеивающий российский шовинизм и украинофобию. По легенде, он был построен бандеровцами во время нацистской оккупации города в годы Второй мировой войны с использованием рабского труда россиян, а его линии имеют форму тризуба.

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