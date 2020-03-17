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 Общество, Спорт
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 Чемпионат Украины по футболу приостановлен

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) во исполнение постановлений Кабинета Министров Украины принял решение о приостановлении всех футбольных соревнований на территории страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Исполком УАФ принял решение обязать соответствующих организаторов соревнований в период с 18 марта приостановить проведение всех соревнований.

Таким образом, турниры Украинской Премьер-лиги, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, Высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня с 18 марта приостановлены.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182200
 
 
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Бог вирішив, що щоб навчити зебілів правильно обирати, одного зюзі недостатньо
треба ще й коронавірус
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Бляха в букмекерки вообще играть нечего кроме волейбола Ещё и Евро перенесли
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