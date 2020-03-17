 Из Египта вернулись 7 тысяч украинцев, - МИД

Об этом Министерство иностранных дел сообщает в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"За сегодня уже более 7000 граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что посольство и консульства оперативно работают, чтобы все украинские граждане смогли вернуться домой.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украина будет судиться с авиаперевозчиками, которые отказываются возвращать пассажиров, - Криклий. ВИДЕО

По данным бывшего нардепа от "Самопомочи" Анны Романовой, возглавлявшей подкомитет по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности, на отдыхе в Египте сейчас находятся 60 тысяч украинских туристов. Она также отмечает, что некоторые туроператоры продолжают вывозить туристов на отдых в Египет, а страховщики отказываются возмещать лечение заболевших за рубежом туристов.

Также на Цензор.НЕТ: Египет с 19 марта прекращает авиасообщение: у 60 тысяч украинских туристов есть 3 суток, чтобы вернуться на родину

Почти 1000 украинских туристов находятся на карантине в трех отелях, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Для помощи попавшим в карантин туристам в Шарм-эль-Шейх вылетел консул Украины.