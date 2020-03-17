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 Общество
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 Из Египта вернулись 7 тысяч украинцев, - МИД

По состоянию на вечер 17 марта из Шарм-эль-Шейха и Хургады удалось вернуть более 7000 украинцев.

Об этом Министерство иностранных дел сообщает в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"За сегодня уже более 7000 граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что посольство и консульства оперативно работают, чтобы все украинские граждане смогли вернуться домой.

Из Египта вернулись 7 тысяч украинцев, - МИД 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украина будет судиться с авиаперевозчиками, которые отказываются возвращать пассажиров, - Криклий. ВИДЕО

По данным бывшего нардепа от "Самопомочи" Анны Романовой, возглавлявшей подкомитет по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности, на отдыхе в Египте сейчас находятся 60 тысяч украинских туристов. Она также отмечает, что некоторые туроператоры продолжают вывозить туристов на отдых в Египет, а страховщики отказываются возмещать лечение заболевших за рубежом туристов.

Также на Цензор.НЕТ: Египет с 19 марта прекращает авиасообщение: у 60 тысяч украинских туристов есть 3 суток, чтобы вернуться на родину

Почти 1000 украинских туристов находятся на карантине в трех отелях, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Для помощи попавшим в карантин туристам в Шарм-эль-Шейх вылетел консул Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3182198
 
 
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херас... тут отпуска 5 лет не видел, армии помогаешь чем можешь, в лишней паре ботинок себе отказіваешь а 7 000 соотечественников вот так вот преспокойно едут отдыхать и потом за мои налоги их еще и вывозят - надеюсь всевышним силам этот порядок дел на земле так же надоел как и мне...
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Я очень за них рад За себя не очень а за них очень очень И отдохнули и не заболели А может и заболели там же со всей Европы дохера туристов Но кого это колыхает
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Вчера писали 700 чел в Египте,а вернулось 7000...
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60000 інфа була. Значить залишилось 53000 забрать !
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Італія виклала статистику, нічого не можуть зробити, + 3500 хворих, + 345 померло.
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Добре , що Мої діти в цьому року туди не
потрапили..Вже і звикли..
Навіть Моїй половині не вийшло..
Я відмовився, що ,Я там, в ****** ще не бачив... Офігеть!
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в мене давно враження шо ми вже не на порозі вєлікого шухєра..а вже давно його переступили... впевнений, що влада приховує справжню інформацію про поширення вірусу Україною
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