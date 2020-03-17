 Суд взял под стражу фигуранта дела Гандзюк Левина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

Следствие просило взять под стражу Левина подчеркивая рисках побега подозреваемого, давления на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожение вещественных доказательств.

Защитник Левина Игорь Мокин просил отпустить подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство. Адвокат отмечал необоснованности подозрения и недоказанных рисках.

Адвокат отметил, что его подзащитный после первого заключения решил изменить свою жизнь и начал заниматься волонтерской деятельностью. Также он отметил, что когда Левин выезжал из Украины, к нему не было никаких вопросов у правоохранителей.

Сам подозреваемый Алексей Левин поддержал своего защитника и отрицает свою вину в преступлении против Екатерины Гандзюк. В комментарии hromadske Левин объяснял, что в августе 2018 выехал из-за болезни жены в Болгарию. Он обещает показать все справки и документы.

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Как ранее сообщало следствие, Алексей Левин летом 2018 получил заказ на организацию нападения на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк. За это он получил определенную сумму.

В дальнейшем, по данным следствия, Левин привлек к преступлению другого фигуранта дела - Сергея Торбин, а он нашел исполнителей. В то же время договоренность о нападении происходила во дворе офиса еще одного фигуранта - Игоря Павловского, который, утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении. Роль Левина подтверждается показаниями других фигурантов, а также данными следствия.

По данным следствия, Левин предоставил Торбин 5000 долларов на реализацию нападения на Гандзюк. Когда уже задержали исполнителей, Торбин просил у Левина еще 2000 долларов для укрытия. Тот предоставил.

Следствие отдельно установило, что Левин уже после выезда из Украины финансировал родственников фигурантов, чтобы те молчали. По информации следствия, подозреваемый заказчик Мангер вместе с Левиным предложили Торбин два варианта нападения: облить кислотой или сломать руки и ноги. Непосредственно с Торбин контактировал Левин.

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