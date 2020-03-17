 Чтобы пенсионеры сидели дома, в Черновцах отменили льготный проезд

Это решение 17 марта на сессии поддержали 26 местных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Черновцов.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации", — прокомментировал решение городской голова Алексей Каспрук.

Ранее в Черновцах создали волонтерский штаб для доставки продуктов, лекарств, средств гигиены на дом одиноким пожилым людям.

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