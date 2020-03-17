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Материалы по теме:
Все про:карантин (369) льготы (484) пенсионеры (669) транспорт (1342) Черновцы (440)

 Чтобы пенсионеры сидели дома, в Черновцах отменили льготный проезд

Горсовет Черновцов временно приостановил предоставление льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Это решение 17 марта на сессии поддержали 26 местных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Черновцов.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации", — прокомментировал решение городской голова Алексей Каспрук.

Ранее в Черновцах создали волонтерский штаб для доставки продуктов, лекарств, средств гигиены на дом одиноким пожилым людям.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182193
 
   
 Топ комментарии
 
Уроды, поднимите ещё цены на жратву в 10 раз, и пенсионеры будут не сидеть, а лежать. Чтобы пенсионеры сидели дома, в Черновцах отменили льготный проезд - Цензор.НЕТ 7137
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Прочитал эту новость и тоже кроме смайлика ничего не пришло в голову Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд - Цензор.НЕТ 1100
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Уроды, поднимите ещё цены на жратву в 10 раз, и пенсионеры будут не сидеть, а лежать. Чтобы пенсионеры сидели дома, в Черновцах отменили льготный проезд - Цензор.НЕТ 7137
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А если поднять в 20, то лежать будут сугубо на кладбище
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Хорошая идея. У пенсионеров не будет сил выйти на улицу и заразить соседей Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд - Цензор.НЕТ 622
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Оце дуже розумно і дотепно. У буковинців є високолобі чиновники.
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о , чого і кого у нас тут тільки немае...- немае економічного рівня Норвегіїїї...( дальше я не буду продовжувати) Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд - Цензор.НЕТ 9801
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Подякуйте, що не народилися в Конго або Малаві.
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Прікалуєшся й далі.
21.04.2019 тобі мало?
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Це треба було зробити 21.04.2019.
А зараз, какая разніца, чи короновірус, чи клоуновірус...
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А цю пільгу пенсіонерам міськрада надала?
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Міськрада платить маршруткам за льготників.
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Жёстко Чтобы пенсионеры сидели дома, в Черновцах отменили льготный проезд - Цензор.НЕТ 4985 Ну так, а Шо делать? Чтобы пенсионеры сидели дома, в Черновцах отменили льготный проезд - Цензор.НЕТ 4985 На работу, с работы едешь шарятся с кравчучками под ногами, по ногам топчутся ну и все такое...
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О. А на кравчучки госномера. І тєхосмотр. Раз в місяць.
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Так им скучно дома бедолагам. Им же не интересно ехать на час позже или раньше, чем когда люди на работу или с работы едут. Скукотища. И на почту придти в обед - самое то.
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Каждой бабке-по чугунному ядру каторжника к ноге!Новость дичайше улыбнула Чтобы пенсионеры сидели дома, в Черновцах отменили льготный проезд - Цензор.НЕТ 2263
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вы им еще пенсии отмените, шо б в атб без надобности не лазили!!!)))
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Заставь дурака Богу молиться. Он и лоб расшибет.
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Оригинально.
Но полумеры.
Надо ещё и для всех без исключения плату за проезд повысить, раз в пять. Для стимула к большей самоизоляции.
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Правильным путем идут Зебанутые. А еще лучше, всех пенсов расстрелять через повешанье. это-же какая экономия будет в финансах сколько пенсий сэкономят, и у ЗЕ.блевотины теперь уж точно закончится эпоха. Ихней бедности.
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Если перестать платить пенсию, так и бюджет подлатаете, стадо осла оманского. Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд - Цензор.НЕТ 2613
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вся муйня у світі робиться під самим благовидним приводом
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Правильно, пусть читают книги, смотрят телевизор и решают демографический кризис.
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Вот всё понимаю, но кризис то как они смогут разрешить (разве что они как Берлускони какой-нибудь)? Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд - Цензор.НЕТ 2962
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Интересно, а эту льготу пенсионерам горсовет дал ?
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А потім будуть говорити, що пенсіонери звикли платити. Тепер треба зебілам радіти реформі зевлади.
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а сводный карательный отряд нквд начнет с понедельника ходить по хатах?
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якась логіка є - мій Батько рветься на Дачу... Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд - Цензор.НЕТ 810
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Перелік категорій громадян, яким відповідно до нормативно-правових актів України надається право безоплатного проїзду у громадському наземному транспорті

Пенсіонери за віком

Постанова КабМіну України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" від 17.05.93 №354

Отак бац...і відмінила Чернівецька міськрада постанову кабміну.. тепер можна і до Румунії Чернівці приєднувати..гулять так гулять
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Це не стосується маршруток, їм міськрада за пенсів доплачує.
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Маєте пропозицію як їх змусити сидіти вдома ? Вчора в Чернівцях двух бабок з італіїї по Метро ловили, хто зна що вони рознесли.
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сьогодні був в поліклініці.. пенсів як мух на гнилій ковбасі.. будуть вони бігати містом поки ноги не протянуть Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд - Цензор.НЕТ 1996
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А в лікарні заборонили приймати пацієнтів.
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лікарня то лікарня..я про поліклініку писав з сімейними лікарями.. ці приймати будуть змушені бо нема ніякої заборони
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і мене більше бентежить не факт відміни пільг, факт того, що якась міськрада з легкістю відміняє постанови кабміну.. так і статті Конституції почнуть міняти на свій розсуд..
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Мне 69 ,а я сегодня почти 27тыщ шагов намотал по Харькову.С рюкзачком всякой снеди,пока не прихлопнули.Последнее время почти в обчественный транспорт не сажусь.Наши автоскоты вообще пенсионерам не останавливают.
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Приймите моё почтение. Несколько дней носила на ноге шагомер. Я имею представление что такое 15 тысяч шагов.
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це по-людськи...ще треба заборонити уступати їм місто
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Отмените пенсии. Тогда пенсионеры точно из дома не выйдут. Никогда.
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Взагалі треба відмінити пільговий проїзд для пенсів, пам'ятаю,коли ще працював в Україні як бісило що в маршрутці купу пенсів,що від скуки катаються містом. Сяде і їде в кінцеву,там пересяде в інший автобус і назад.
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Зараз трохи не так, не більше 2 льготників на маршрутку.
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все одно вони всі помруть від коронавірусу, якщо вірити Ємцю
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и пенсию им не платить, что бы по базарам не бегали.... долбоебы
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зе-идиоты никогда не узнают насколько они идиоты...
?
потому, что они идиоты...
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А что-бы не шастали по магазинам запретить пенсионерам продавать продукты .
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Станом на жовтень 2019 року в Україні працюють 2,5 мільйона пенсіонерів.
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Так их пенсов проклятых А **** они в зоне риска оказываются всё время
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Вам ж ясно сказали,помруть усі пенсіонери.
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