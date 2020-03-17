 Чтобы пенсионеры сидели дома, в Черновцах отменили льготный проезд

Это решение 17 марта на сессии поддержали 26 местных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Черновцов.
"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации", — прокомментировал решение городской голова Алексей Каспрук.
Ранее в Черновцах создали волонтерский штаб для доставки продуктов, лекарств, средств гигиены на дом одиноким пожилым людям.
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21.04.2019 тобі мало?
А зараз, какая разніца, чи короновірус, чи клоуновірус...
Но полумеры.
Надо ещё и для всех без исключения плату за проезд повысить, раз в пять. Для стимула к большей самоизоляции.
Пенсіонери за віком
Постанова КабМіну України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" від 17.05.93 №354
Отак бац...і відмінила Чернівецька міськрада постанову кабміну.. тепер можна і до Румунії Чернівці приєднувати..гулять так гулять
?
потому, что они идиоты...