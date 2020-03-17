 Венедиктова не воспитана системой, она не будет восстанавливать прокуратуру с безграничными полномочиями, - глава комитета ВР Монастырский

В этом несомненный плюс назначения ее на эту должность, считает глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. В комментарии Цензор.НЕТ он подчеркнул, что она заняла эту должность в очень сложное время. Во-первых, сейчас перед прокуратурой также, как и перед всей страной, стоят вызовы, спровоцированные коронавирусом, и на них надо оперативно реагировать. Буквально сегодня Верховная Рада внесла правки в законодательство и усилила ответственность за несоблюдение соответствующих условий пребывания в карантине, умышленное заражение граждан и т.д. Речь идет об административной и уголовной ответственности.

Во-вторых, необходимо продолжить реформирование самой прокуратуры, которое было начато Русланом Рябошапкой. "Нужно правильно ответить на вопрос, что делать с реформой, которая была начата Русланом Рябошапкой. Сейчас только середина этой реформы. Очевидно, ее нужно продолжить хотя бы на уровне областей, - объясняет Денис Монастырский. - Для этого надо понять, какой должна быть идеальная областная прокуратура, какие функции она должна выполнять, какие именно подразделения оставить, а какие - нужно упразднить. Для этого, конечно, нужен функциональный аудит, который должен быть проведен в ближайшее время.

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Кроме того, нужно понять, каким образом и кого привлекать на должности в прокуратуре. Это должны быть только люди со стороны, которые до этого не работали в органах прокуратуры, или все же следует предоставить возможность карьерного роста людям из местных прокуратур. Я думаю, это было бы правильно, чтобы они получили возможность принять участие в таком конкурсе на новые должности в областных прокуратурах".

Также, по его мнению, вызовом сейчас является достаточно большое количество судебных решений о восстановлении на должностях лиц, которые были уволены, когда стартовала реформа прокуратуры, за то, что не написали заявления на аттестацию установленной формы.

"Многое зависит от того, кто станет заместителями генерального прокурора, поскольку было сказано, что это должны быть профессиональные сотрудники, имеющие опыт в организации досудебного расследования, - убежден Денис Монастырский. - Поэтому от того, кто придет на эти должности также будет зависеть направление, по которому будет развиваться прокуратура в ближайшие месяцы".

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Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса генпрокурора Украины.