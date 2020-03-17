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 Политика Украины
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 Основная концентрация расходов - армия, медицина, социальное обеспечение, - Яценюк о выходе из пандемии и экономического кризиса

Правительство обязано подать в парламент секвестр бюджета: "Надо честно признать, что все капитальные расходы до того момента, пока не будет завершен экономический кризис, должны быть свернуты. Основная концентрация расходов: армия, медицина и социальное обеспечение".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил в понедельник, 16 марта, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе" Обратный отсчет "на телеканале UA: Первый .

Пандемия коронавируса, подчеркнул он, - это глобальная мировая проблема. Он подчеркнул, что ввиду того, как, по информации СМИ, с пандемией боролись в Китае, Тайване, Южной Корее, - Европа, в том числе и Украина, обязана немедленно принимать наиболее действенных мер, чтобы остановить пандемию.

"Номер один - страна должна ввести жесткие меры, чтобы остановить распространение данного вируса. Второе - страна должна сделать выводы из того, как это делается в странах Европы, только точно не в Италии".

Арсений Яценюк отметил, что президент вместе с правительством должен дать четкую программу медицинского обеспечения, урегулирование бюджета: "Что будет в армии - это ключевой вопрос. Программа с Международным валютным фондом, социальное обеспечение, образование и компенсаторы для бюджета".

"Поэтому на завтрашнее заседание парламент должен вынести не просто три закона, а уже пакет законодательства для стимулирования преодоления как пандемии, так и экономического кризиса", - подчеркнул он.

"Премьер-министру необходимо взять постановление №100, которую я подписывал в 2014 году, - об экономии бюджетных средств. Просто поменять фамилию Яценюк на Шмыгаль и безотлагательно подписать постановление об экономии бюджетных средств. И (подать ее) в парламент с новым законом о бюджете", - подчеркнул лидер НФ.

Номер один задача для правительства, подчеркнул Арсений Яценюк, - срочно подписать с Международным валютным фондом программу на 5,5 миллиарда долларов. Для этого парламент должен безотлагательно принять все пакеты законодательства - так называемые предварительные условия для подписания соглашения с фондом".

Он отметил, что правительство обязано подать в парламент секвестр бюджета: "Надо честно признать, что все капитальные расходы до того момента, пока не будет завершен экономический кризис, должны быть свернуты. Основная концентрация расходов: армия - номер один, медицина - номер два, социальное обеспечение - номер три".

Кроме того, правительство обязано внести в парламент законопроект, предусматривающий отсрочку уплаты налогов без уплаты пени и штрафов: "То есть налоговый кредит, налоговая рассрочка без начисления 120% учетной ставки Национального банка. Сейчас не время зарабатывать на бизнесе".

Арсений Яценюк также посоветовал властям повторить те шаги, которые он сделал во главе правительства в 2014-2015 годах: "Я бы сейчас остановил налоговые проверки. Исключительно камеральная проверка. Часть бизнеса, социально ответственная, будет нести расходы, связанные с борьбой с коронавирусом. Кто будет финансировать благотворительные фонды, кто будет помогать людям. Эти расходы должны быть включены в расходы на уменьшение налоговой базы", - подчеркнул он.

В то же время Арсений Яценюк подчеркнул, что введение уголовной ответственности за нарушение карантина - является преувеличением: "Административная ответственность - да. Уголовная - я знаю, чем это закончится: начнут бегать друг за другом, только вирус это не остановит".

Источник: https://censor.net.ua/n3182190
 
 
 Топ комментарии
 
Цей уряд може лише розповсюджувати паніку, а не працювати.
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Свинарчуков придумал зеля . Голый на велосипеде .
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А говорили что у Яценюка короновирус опять врут московские прихвосни!
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Страна не може брехати, він вилікувався за день.
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Цей уряд може лише розповсюджувати паніку, а не працювати.
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Команда, яка має зекороновірус головного мозку.
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бачили б ви зараз переповнені трамваї у місті Хакерів.... це якийсь геноцид!
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не хватало 3003 винницких перемирия и 144 потужных свинореформ.
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А херсонську водичку таки хочуть дати окупантам.
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Потери сравним за последий год, зебильчик? Про перемириях Пороха и разведуна Бубочки. А тело?
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Просто пока Денис Семак наблюдал разнообразный рост у себя в пейсбуке, люди действительно получали зарплату и считали ее "рост", занимались бизнесом и чувствовали как его "не трогают", ездили по "отремонтированным дорогам" и так далее.
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А есть хоть одно документальное подтверждение что Цуценюк принял казну с 108 тыс грн и хоть одно уголовное дело по этому факту?
Вот так и со всем остальным, особенно если сравнить с 2012-2013 годами, а то после падения на 20% любят рассказать про ежегодное повышение на 2.
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Все очень просто: Порошенко хорошо наступил на хвост Коломойскому, начал жать Ахметова (Укртелеком), досталось и Фирташу и конечно досадил стоящей за всеми олигархами России. Этого оказалось достаточно,чтобы все их продажные СМИ дружно стали лепить из него образ"врага рода человеческого". Их продукт с удовольствием съели 76% ватного и полуватного населения, которым по большому счету наплевать,что будет с Украиной. Результат всего этого мы будем сейчас есть полной ложкой.
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Свинарчуков придумал зеля . Голый на велосипеде .
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стеностроитель стены плача с на мордовией кулявлобный бакайцынюк тоже отметился.
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-эксом вообще быть классно: можно молоть что угодно, ответственности вообще ноль
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Бути ексом ще означає що ти був колись топ.
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Ларошфуко читайте или как там его.
Старики столь добродетельны лишь потому, что не способны ни на что большее Основная концентрация расходов - армия, медицина, социальное обеспечение, - Яценюк о выходе из пандемии и экономического кризиса - Цензор.НЕТ 4423
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Між Сенею та Зелею два роки різниці у віці.
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Между мной и старший сынулькой чивокуни разница тоже невелика, только я нищеброд, а он "очень много работал", ну ты в курсе.
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І прірва у професіоналізмі та розумових здібностях.
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па живому хатєл рєзать...їдіний народ розділіть хатєл...
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Сеня був би непоганий прем'єр для кризових часів.
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і є...але кому у зелені потрібен кризовий менеджер?
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А КАК ЖЕ ГАЗ ПО 100 ДОЛЛ?? АЛЬ УЖО ЗАБУВ?
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ага. или самые высокие цены на машины в европпе.
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Яценюк, Гройсман, Порошенко, Турчинов и предыдущая Рада сделали для Украины и всех дебилов в ней очень много, чтобы те продолжали уставать "атвайны" в рыгаловках. А теперь зебилы почувствуйте разницу Основная концентрация расходов - армия, медицина, социальное обеспечение, - Яценюк о выходе из пандемии и экономического кризисаго кризиса - Цензор.НЕТ 888 И ведь это только начало. Далее будет "веселее".
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Відчувати будуть всі, не лише зелена пліснява.
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Та да, если бы эти щирые реформаторы остались на местах - в Украину не просочился бы ни один вирус. Да что там, украинцы уже сегодня перестали бы болеть в принципе.
Вся Европа ждет, когда такие как Яценюк, Гройсман, Порошенко, Турчинов и предыдущая Рада придут ими управлять. Начнут с Норвегии.
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Боб, Порох з Яценюком ще попу туалетним папіром витирають, ти відказався від цієї ганебної практики?
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Яйценюх задрал тарифы для народа .
Лысая тварь .
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Советы умного человека. Но умные люди не в чести у Зеленского, ему "хитроумных" подавай.
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Армия нужна пока воюют, медицина - пока болеют. Пока воюют и пока болеют - это социальные расходы.
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Основная концентрация расходов: армия, медицина и социальное обеспечение". Источник: https://censor.net.ua/n3182190
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Олег Пономарь
Вчера в 11:52 ·


Черный лебедь - плохим мальчикам.
Белый лебедь - хорошим.

Последних три года многие говорили - Ощущение, что мир сошел с ума. Дьявол правит бал - популизм, массово хакнутые мозги, теле- и выборные технологии, спецоперации спецслужб и тд. Силы зла ликовали и торжествовали, насмехались - они поймали Бога за бороду.
И это всё - на фоне надувающегося пузыря мировой экономики и относительно высоких цен на нефть (хоть и в два раза меньших, чем до начала войны в 2014).

И коронавирус не мог не прийти. Провидение, Высшая сила, силы добра или мировое правительство (вставьте своё) должно было вмешаться и оно вмешалось.

Такие всемирные катастрофы показывают насколько зыбко и ничтожно всё, что казалось прочным и работающим.
Такие всемирные катастрофы смывают всё ненастоящее и фальшивое. Всё ненужное.
Такие катастрофы обнажают сущность людей, политиков, олигархов и тд.
Такие катастрофы смывают в унитаз политиков, которые думают только о себе, не умеют принимать судьбоносные решения, политиков-телекартинки, олигархов-мародеров и тд.
Такие катастрофы выносят наверх тех, кто умеет действовать, сострадать, мыслить масштабно.
В такие времена идут к Черчиллю просить провести через бурю и шторм.

Трамп радуется, что Федрезерв понизил базовую ставку до 0% и думает, что это убережет Америку от рецессии. Не убережет.
Масштаб катастрофы будет огромный. Например, такой кризис в экономике, как сейчас, Китай последний раз испытывал в 1976 году. Не может мировая экономика не рухнуть, если всё кругом закрыто, не работает, не ездит и не летает.
Мировой экономический пирог может сократиться чуть ли не вдвое.
Европа, США, Россия - никто не спрячется.
И Украину также ожидают тяжелые времена. Битва крыс за урезанный пирог будет также эпичной.

Но..
Это все несет и новые возможности. Переболеть популизмом, проснуться от спячки, раззомбировать мозги.
Появляется надежда..
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Пономарь в свому репертуарі, оптиміст.
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