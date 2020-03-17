 Основная концентрация расходов - армия, медицина, социальное обеспечение, - Яценюк о выходе из пандемии и экономического кризиса

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил в понедельник, 16 марта, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе" Обратный отсчет "на телеканале UA: Первый .
Пандемия коронавируса, подчеркнул он, - это глобальная мировая проблема. Он подчеркнул, что ввиду того, как, по информации СМИ, с пандемией боролись в Китае, Тайване, Южной Корее, - Европа, в том числе и Украина, обязана немедленно принимать наиболее действенных мер, чтобы остановить пандемию.
"Номер один - страна должна ввести жесткие меры, чтобы остановить распространение данного вируса. Второе - страна должна сделать выводы из того, как это делается в странах Европы, только точно не в Италии".
Арсений Яценюк отметил, что президент вместе с правительством должен дать четкую программу медицинского обеспечения, урегулирование бюджета: "Что будет в армии - это ключевой вопрос. Программа с Международным валютным фондом, социальное обеспечение, образование и компенсаторы для бюджета".
"Поэтому на завтрашнее заседание парламент должен вынести не просто три закона, а уже пакет законодательства для стимулирования преодоления как пандемии, так и экономического кризиса", - подчеркнул он.
"Премьер-министру необходимо взять постановление №100, которую я подписывал в 2014 году, - об экономии бюджетных средств. Просто поменять фамилию Яценюк на Шмыгаль и безотлагательно подписать постановление об экономии бюджетных средств. И (подать ее) в парламент с новым законом о бюджете", - подчеркнул лидер НФ.
Номер один задача для правительства, подчеркнул Арсений Яценюк, - срочно подписать с Международным валютным фондом программу на 5,5 миллиарда долларов. Для этого парламент должен безотлагательно принять все пакеты законодательства - так называемые предварительные условия для подписания соглашения с фондом".
Он отметил, что правительство обязано подать в парламент секвестр бюджета: "Надо честно признать, что все капитальные расходы до того момента, пока не будет завершен экономический кризис, должны быть свернуты. Основная концентрация расходов: армия - номер один, медицина - номер два, социальное обеспечение - номер три".
Кроме того, правительство обязано внести в парламент законопроект, предусматривающий отсрочку уплаты налогов без уплаты пени и штрафов: "То есть налоговый кредит, налоговая рассрочка без начисления 120% учетной ставки Национального банка. Сейчас не время зарабатывать на бизнесе".
Арсений Яценюк также посоветовал властям повторить те шаги, которые он сделал во главе правительства в 2014-2015 годах: "Я бы сейчас остановил налоговые проверки. Исключительно камеральная проверка. Часть бизнеса, социально ответственная, будет нести расходы, связанные с борьбой с коронавирусом. Кто будет финансировать благотворительные фонды, кто будет помогать людям. Эти расходы должны быть включены в расходы на уменьшение налоговой базы", - подчеркнул он.
В то же время Арсений Яценюк подчеркнул, что введение уголовной ответственности за нарушение карантина - является преувеличением: "Административная ответственность - да. Уголовная - я знаю, чем это закончится: начнут бегать друг за другом, только вирус это не остановит".
Вот так и со всем остальным, особенно если сравнить с 2012-2013 годами, а то после падения на 20% любят рассказать про ежегодное повышение на 2.
Старики столь добродетельны лишь потому, что не способны ни на что большее
Вся Европа ждет, когда такие как Яценюк, Гройсман, Порошенко, Турчинов и предыдущая Рада придут ими управлять. Начнут с Норвегии.
Лысая тварь .
Вчера в 11:52 ·
Черный лебедь - плохим мальчикам.
Белый лебедь - хорошим.
Последних три года многие говорили - Ощущение, что мир сошел с ума. Дьявол правит бал - популизм, массово хакнутые мозги, теле- и выборные технологии, спецоперации спецслужб и тд. Силы зла ликовали и торжествовали, насмехались - они поймали Бога за бороду.
И это всё - на фоне надувающегося пузыря мировой экономики и относительно высоких цен на нефть (хоть и в два раза меньших, чем до начала войны в 2014).
И коронавирус не мог не прийти. Провидение, Высшая сила, силы добра или мировое правительство (вставьте своё) должно было вмешаться и оно вмешалось.
Такие всемирные катастрофы показывают насколько зыбко и ничтожно всё, что казалось прочным и работающим.
Такие всемирные катастрофы смывают всё ненастоящее и фальшивое. Всё ненужное.
Такие катастрофы обнажают сущность людей, политиков, олигархов и тд.
Такие катастрофы смывают в унитаз политиков, которые думают только о себе, не умеют принимать судьбоносные решения, политиков-телекартинки, олигархов-мародеров и тд.
Такие катастрофы выносят наверх тех, кто умеет действовать, сострадать, мыслить масштабно.
В такие времена идут к Черчиллю просить провести через бурю и шторм.
Трамп радуется, что Федрезерв понизил базовую ставку до 0% и думает, что это убережет Америку от рецессии. Не убережет.
Масштаб катастрофы будет огромный. Например, такой кризис в экономике, как сейчас, Китай последний раз испытывал в 1976 году. Не может мировая экономика не рухнуть, если всё кругом закрыто, не работает, не ездит и не летает.
Мировой экономический пирог может сократиться чуть ли не вдвое.
Европа, США, Россия - никто не спрячется.
И Украину также ожидают тяжелые времена. Битва крыс за урезанный пирог будет также эпичной.
Но..
Это все несет и новые возможности. Переболеть популизмом, проснуться от спячки, раззомбировать мозги.
Появляется надежда..