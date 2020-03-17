 В административные здания министерства здравоохранения ограничили доступ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ведомства.

"С целью недопущению распространения коронавируса среди работников аппарата Минздрава и учитывая карантинные меры, приказом министра здравоохранения Украины временно ограничен допуск к административным зданиям и служебным помещениям министерства",- отмечается в сообщении.

Ограничения не касаются народных депутатов Украины, их помощников, членов правительства, работников секретариата Кабинета министров Украины, руководителей и заместителей руководителей центральных и других органов исполнительной власти, должностных лиц организаций, относящихся к сфере управления МОЗ Украины, и работников министерства.

Должностные лица, представители общественности, члены рабочих групп и комиссий, которых пригласили для участия в заседаниях, будут участвовать в режиме видеоконференции.

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