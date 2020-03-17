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 Общество, Здоровье
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 В административные здания министерства здравоохранения ограничили доступ

Министерство здравоохранения Украины вводит ограничительные меры относительно допуска в административные здания министерства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ведомства.

"С целью недопущению распространения коронавируса среди работников аппарата Минздрава и учитывая карантинные меры, приказом министра здравоохранения Украины временно ограничен допуск к административным зданиям и служебным помещениям министерства",- отмечается в сообщении.

Ограничения не касаются народных депутатов Украины, их помощников, членов правительства, работников секретариата Кабинета министров Украины, руководителей и заместителей руководителей центральных и других органов исполнительной власти, должностных лиц организаций, относящихся к сфере управления МОЗ Украины, и работников министерства.

Должностные лица, представители общественности, члены рабочих групп и комиссий, которых пригласили для участия в заседаниях, будут участвовать в режиме видеоконференции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182187
 
 
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Работники на НП в перчатках и в повязках, работники в магазинах Рошен - нет. НП пожертвовала 25 млн. грн. медицине, Рошен - молчит 🤐
Європейська Солідарність передайте жадному специалисту по строительству собачьих будок, что его солидарность совсем не европейская
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👍🏻👍🏻👍🏻
Сиділо без маски..
Побувавши в Іспанії та Англії!
Корону хоче...
😁
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шо ти хочеш, п"ятак?
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А кого це ти зібрався вішати? Брехуна оманського? А сам втік до гансів.

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Он же Инкогнито. Думаю, оставит чемодан с баблом на пороге больницы и уйдёт. А может уже? В администраитвные здания министерства здравоохранения ограничили доступ - Цензор.НЕТ 7115
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Готівку тягав чумаданами тільки Зек єнакуєвський.
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Всё правильно . Их и без эпидемии готовы порвать .
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