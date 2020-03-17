 В административные здания министерства здравоохранения ограничили доступ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ведомства.
"С целью недопущению распространения коронавируса среди работников аппарата Минздрава и учитывая карантинные меры, приказом министра здравоохранения Украины временно ограничен допуск к административным зданиям и служебным помещениям министерства",- отмечается в сообщении.
Ограничения не касаются народных депутатов Украины, их помощников, членов правительства, работников секретариата Кабинета министров Украины, руководителей и заместителей руководителей центральных и других органов исполнительной власти, должностных лиц организаций, относящихся к сфере управления МОЗ Украины, и работников министерства.
Должностные лица, представители общественности, члены рабочих групп и комиссий, которых пригласили для участия в заседаниях, будут участвовать в режиме видеоконференции.
персони, чи до влади...
😁
смартфон..Вибачаюсь..
Це великий палець -вверх,
і вниз..
😁
😁
Работники на НП в перчатках и в повязках, работники в магазинах Рошен - нет. НП пожертвовала 25 млн. грн. медицине, Рошен - молчит 🤐
Європейська Солідарність передайте жадному специалисту по строительству собачьих будок, что его солидарность совсем не европейская
Сиділо без маски..
Побувавши в Іспанії та Англії!
Корону хоче...
😁
аби я тебе не знав....
бережи себе.