 С начала суток враг 10 раз открывал огонь на Донбассе, ранены двое воинов ОС, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали шесть обстрелов: дважды - вблизи Павлополя (5 мин из 82-мм минометов, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), у Березового (из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Старогнатовки (18 мин из минометов калибра 120 мм), Широкино (5 мин из 82-мм минометов) и Славного (из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь четыре раза: дважды - в районе Новолуганского (5 мин из 82-мм минометов, из противотанкового ракетного комплекса), а также рядом с Орехово (5 мин из минометов калибра 82 мм) и Новотошковским (15 мин из 82-мм минометов).

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"Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Их эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 16 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.