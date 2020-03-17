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 С начала суток враг 10 раз открывал огонь на Донбассе, ранены двое воинов ОС, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали шесть обстрелов: дважды - вблизи Павлополя (5 мин из 82-мм минометов, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), у Березового (из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Старогнатовки (18 мин из минометов калибра 120 мм), Широкино (5 мин из 82-мм минометов) и Славного (из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь четыре раза: дважды - в районе Новолуганского (5 мин из 82-мм минометов, из противотанкового ракетного комплекса), а также рядом с Орехово (5 мин из минометов калибра 82 мм) и Новотошковским (15 мин из 82-мм минометов).

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"Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Их эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 16 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3182186
 
 
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Надо , чтобы воины ОС 10 раз открыли огонь , и были ранены двое из ватного обезьянника .
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А че Сивоха тормозит?
Пусть туда съездит со своей программой!!! Объяснит заблудшим лугандонцам их ошибки и укажет путь мира и добра!!!
\\ хоть от одной проблемы избавимся!
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алкосивухе на дамбас нельзя. дамбасские кормильцы его не прокормят и не пропоят.
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