 Минобразования начинает онлайн-трансляцию курсов по подготовке к ВНО

Первая трансляция запланирована на 18:30 17 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

С лекциями по украинскому языку и литературе, биологии, математике и истории Украины можно будет ознакомиться на телеканале "Рада" и YouTube-канале Минобразования.

"Мы очень благодарны нашим партнерам - EdEra, Prometheus, BeSmart и Освитории - за то, что согласились поделиться своим контентом и позволили транслировать его на телеканале "Рада" и YouTube-канале МОН. Те, у кого есть качественный интернет, смогут ознакомиться с уроками во время трансляций и быстро выбрать для прохождения лучший для себя курс. Те, у кого нет качественного подключения, смогут смотреть уроки на ТК "Рада"", - отметила заместитель Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пробное ВНО отложили из-за коронавируса

Сегодняшняя трансляция запланирована с 18:30 до 21:00. В дальнейшем она будет проходить по следующему графику:

Среда: 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00

Четверг: 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00

Пятница: 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00

Суббота и воскресенье: 10:00 - 20:00 (6,5 часов с перерывами)

Полные курсы подготовки к ВНО с тестами, заданиями и конспектами занятий можно найти на платформах онлайн-студий: EdEra, ILearn (Освитория), Prometheus, BeSmart