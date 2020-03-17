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 Минобразования начинает онлайн-трансляцию курсов по подготовке к ВНО

Курсы можно будет смотреть на канале Министерства образования в YouTube или на телеканале "Рада". Планируется подготовка по украинскому языку и литературе, биологии, математике и истории Украины.

Первая трансляция запланирована на 18:30 17 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

С лекциями по украинскому языку и литературе, биологии, математике и истории Украины можно будет ознакомиться на телеканале "Рада" и YouTube-канале Минобразования.

"Мы очень благодарны нашим партнерам - EdEra, Prometheus, BeSmart и Освитории - за то, что согласились поделиться своим контентом и позволили транслировать его на телеканале "Рада" и YouTube-канале МОН. Те, у кого есть качественный интернет, смогут ознакомиться с уроками во время трансляций и быстро выбрать для прохождения лучший для себя курс. Те, у кого нет качественного подключения, смогут смотреть уроки на ТК "Рада"", - отметила заместитель Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пробное ВНО отложили из-за коронавируса

Сегодняшняя трансляция запланирована с 18:30 до 21:00. В дальнейшем она будет проходить по следующему графику:

Среда: 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00

Четверг: 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00

Пятница: 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00

Суббота и воскресенье: 10:00 - 20:00 (6,5 часов с перерывами)

Полные курсы подготовки к ВНО с тестами, заданиями и конспектами занятий можно найти на платформах онлайн-студий: EdEra, ILearn (Освитория), Prometheus, BeSmart

Источник: https://censor.net.ua/n3182184
 
 
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Родители на работе или в магазине . Молодые в неописуемом восторге . Молодость ... Чем можно напугать ?
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Секс в смартфоне. Жена в смартфоне. Дети в смартфоне. Ишак през и дент в смартфоне. Права в смартфоне. ВНО в смартфоне. Пожрать в смартфоне. Чего ещё в смартфон засунуть?
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нагадало анекдот
питання арм'янському радіо:
- а правда, що при комунізмі продукти можна буде замовляти по телефону?
- правда, але видаватимуть їх по телевізору
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Чому Міносвіти не робить дистанційне навчання для школярів, сподівається що 3 квітня корона зникне?
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Скорей всего онлайн-трасляция будет через анал-112 и NewsСрань.с 30 минутами в месяц українскої мови и с 20 часами российского язика.
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