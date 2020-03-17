 88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский. ТАБЛИЦА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский со ссылкой на статистику смертности от короновируса в Италии.
Так, на группу 30-49 лет приходится 0,7% смертей, а 88% летальных случаев - это люди, которым больше 70 лет.
При этом Казанский отмечает, что в Украине средняя продолжительность жизни - 71,5 года, и средний украинец просто не доживает до группы риска по коронавирусу.
"Отсюда следует вопрос уместности жестких карантинных мероприятий, которые введены в нас. От развала экономики последствия могут быть еще хуже, чем от пандемии", - заключает он.
Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни".
P.S.Перший італійський хворий на COVID має 38 років.Його тримали три тижні інтубованим в стані фармакологічної коми із-за його критичного стану.
В тому плані, ми ж такі дикуни, як і москалі........
===================
Шутка на 50 000 гривен, даже на 100 000! Зеленский шутку оценит в Офисе по достоинству, а деньги зажмёт.
Показують, як потім виясняється фейкові ролики про трупи на вулицях (чомусь виробництва РФ), а Британія створила підрозділ для боротьби з інформаційними феками з боку РФ по коронавірусу.
Офігенна пвніка, скрізь практично комендантські години і окрім массових фейків інформації 0.
Єдио що більшменш правдоподібне, що це схоже на грип, але з особливостями, діти молодь можуть не замітити що хворі, старші переносять легко, помирають літні і старі з вадами здоов'я. вірізнити від ГРВІ можливо тільки спеціальними тестами.