EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  18573  229
Материалы по теме:
Все про:вирус (501) Италия (1041) COVID-19 (1051)

 88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский. ТАБЛИЦА

Среди заразившихся коронавирусом итальянцев моложе 30 лет летальных случаев не зафиксировано вообще, а наибольший процент среди тех, кому за 70.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский со ссылкой на статистику смертности от короновируса в Италии.

Так, на группу 30-49 лет приходится 0,7% смертей, а 88% летальных случаев - это люди, которым больше 70 лет.

88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский 01

При этом Казанский отмечает, что в Украине средняя продолжительность жизни - 71,5 года, и средний украинец просто не доживает до группы риска по коронавирусу.

"Отсюда следует вопрос уместности жестких карантинных мероприятий, которые введены в нас. От развала экономики последствия могут быть еще хуже, чем от пандемии", - заключает он.

Читайте также: Центр общественного здоровья призывает людей не делать самостоятельных заключений об инфицировании коронавирусом по симптомам ОРВИ

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни".

88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182179
 
   
 Топ комментарии
 
Вирусу пох на возраст...состояние организма...здоровье ...вот что влияет на смертность...
А наши 60-65 лет старики имеют здоровье намного худе чем 80- и летний итальянец...
Зеленое стадо в очередной раз подтвердило...что оно тупо как пробка...
 показать весь комментарий
 
Этот Казанский должен понимать, что в Украине группа риска просто сдвигается лет на десять - пятнадцать по сравнению с Италией, а не отсутствует.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Щось Італія не дуже виглядає в цій ситуації.
 показать весь комментарий
 
 
Ось,шановний буков,Італія ,яка добре їсть,мягко спить,тяжке до рук не бере,зад на морі гріє,туберкульозу не має і як важко переносить цю болячку.Нажаль,Україна не має і половини того,що має Італія.Тому мусите бути дуже обережними.
P.S.Перший італійський хворий на COVID має 38 років.Його тримали три тижні інтубованим в стані фармакологічної коми із-за його критичного стану.
 показать весь комментарий
 
В групі ризику не тільки літні люди а із хронічними захворюваннями імунної системи, діабет, гіпертонія і ще там декілька...
 показать весь комментарий
 
 
Сама найбільша помилка-це казати,що помирають тільки старі з тяжким анамнезом.Так,80% переносять це відносно нормально.Але 20% інтубують,що вони могли вижити!І в цих 20% є молоді,які мають менше 30 років.Так,вони мають більше шансів,за рахунок своєї молодості.Але вони не ходять по палаті,вони лежать під апаратом ШВЛ.Два дні тому помер чоловік-48років.Сьогодні-двоє молодого віку.
 показать весь комментарий
 
Среди молодых тоже есть хроники с плохим иммунитетом.
 показать весь комментарий
 
Тому що у цивілізованому Світі - старість у повазі.... У нас навпаки... Держава пробує спекатися, щоб не платити пенсії,... внуки, щоб заволодіти квартирами діда та баби.... діти - щоб не мати мороки, щоб не витрачати гроші на харчі і ліки своїм пристарілим батькам..... У нас, як звонять у швидку, одразу питають... А скільки років пацієнту?

В тому плані, ми ж такі дикуни, як і москалі........
 показать весь комментарий
 
 
Луцьк - у ТОП-5 найпривабливіших міст для проживання.
88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський - Цензор.НЕТ 9862
 показать весь комментарий
 
 
Да, ***... Смешно! Многим повезло и они не умрут от вируса, потому что они умерли раньше!
===================
Шутка на 50 000 гривен, даже на 100 000! Зеленский шутку оценит в Офисе по достоинству, а деньги зажмёт.
 показать весь комментарий
 
а зараз старичье італыйськи попідвимре і українцям ніде буде заробляти на життя.
 показать весь комментарий
 
То помруть молодшими... Скільки в нас людей до 60, які мають здоров'я аналогічне 70літнім італійцям ?
 показать весь комментарий
 
 
В Італьянців ліки є і обладнання і лікарі, у нас маски копійочні в аптеках сьогодні по 20грн і то немає ау антимонопольний комітет, тільки по 80 ffp1 без клапанів??? Ліків немає, поховали тому що дає резервувати онлайн а вони вручну знімають, апаратів у нас в місті 5 шт це по заяві мера, місто обласний центр
 показать весь комментарий
 
Обещанные по 500 гр к пенсиям пенсионерам 80+ с 1 сентября - уже не актуален ( вполне подойдет как юмореска для программы "Рассмеши комика")
 показать весь комментарий
 
При чем ткут возраст. Дело в имунной системе. А у наших людей ,с плохим питанием на хлебе и макаронах, а у некотрых, просто с недоеданием, она равна как у итальянских 70+.
 показать весь комментарий
 
 
Може цей вірус спеціально вивели щоб зменшити кількісь пенсіонерів.
 показать весь комментарий
 
Сразу после объявления об "эпидемии коронавирус" стало смешно и встал вопрос: "кому это выгодно?" Никакой эпидемией не пахнет даже близко. Эпидемия-это когда заболевших тысячи и миллионы, тем более если это пандемия. А тут наскребли пару тысяч на весь мир, и вопли. Обычная политическая афера, как и с птичьим гриппом: кому-то набить карманы, а кому-то усидеть во власти. Геббельс в своё время гениально высказался о подобной ситуации: "Дайте мне средства массовой информации, и я за месяц превращу любой народ в стадо свиней". Времена новые, а средства те же, и целые народы превращаются благодаря СМИ в "стадо свиней". А кому выгодно пока просматриваются только контуры: Китаю прикрыть экономический провал, США-помочь Трампу в президентской гонке, Путину обелить поправки к Конституции, украинцам клоуну и нечего доказывать и показывать-стадо есть стадо, проглотит любое дерьмо, тишь и гладь. А в отношение "Эпидемии коронавируса" могу сказать одно: За всю свою врачебную практику длиной более 50 лет, не помню случая, чтобы весной была хоть одна респираторная эпидемия. Кишечных и прочих-сколько угодно, респираторных нет. Так что думайте критически и делайте выводы
 показать весь комментарий
 
 
Мир сошел с ума,главное,чтобы ненадолго.
 показать весь комментарий
 
Нікого, не не здивував такий факт, що основна інформація про короновірус виходить від видань типу "Клізьма Live", "Гондон" ще триллери по "Ґ+Ґ" і практчно відсутні роз'яснення від ВІДОМИХ (яких знають хоча б дільничі лікарі) вірусологів.
Показують, як потім виясняється фейкові ролики про трупи на вулицях (чомусь виробництва РФ), а Британія створила підрозділ для боротьби з інформаційними феками з боку РФ по коронавірусу.
Офігенна пвніка, скрізь практично комендантські години і окрім массових фейків інформації 0.
Єдио що більшменш правдоподібне, що це схоже на грип, але з особливостями, діти молодь можуть не замітити що хворі, старші переносять легко, помирають літні і старі з вадами здоов'я. вірізнити від ГРВІ можливо тільки спеціальними тестами.
88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський - Цензор.НЕТ 8579
 показать весь комментарий
 
значит у нас будут умирать сорокалетние....
 показать весь комментарий
 
А у нас и умирают 40 летние от тех болезней, от которых в Италии умирают в 70. Только до этого никто не акцентировал наше внимание на этом6
 показать весь комментарий
 
дык я про это и говорю... серьезно... у нас смертный порог по возрасту будет гораздо выше....
 показать весь комментарий
 
Від 20 до 50 - це якраз те покоління українців яке взяло до рук зброю і зупинило москалів. Вони контужені, поранені, порізані, постріляні, вихороблені та застуджені шостьма зимами в шанцях та землянках. Думаєте в них міцне здоровля? Дух - найміцнішої міцності. А здоровля послаблене. Поважаю блогера Казанського, але не подумав він трішки.
 показать весь комментарий
 
Тому що приймають рішення їх не рятувати і віддають апарати молодшим. У нас рятувати не будуть нікого
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх