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 Общество
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 Письма не в руки, а в ящик, посылки будут хранить бесплатно, - Укрпочта меняет правила

На время карантина Укрпочта частично изменила условия доставки и вручения писем и будет бесплатно хранить регистрируемые в отделениях почтовые отправления.

Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы делаем для того, чтобы ограничить контакты клиентов с работниками почтовых отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией. Поэтому с 12 марта по 3 апреля 2020 (включительно) Укрпочта частично меняет условия доставки вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox", - отметил он.

Так, рекомендованные почтовые отправления (кроме писем с пометкой "Судебная повестка") будут вкладываться в абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик неисправен, адресатов будут информировать о поступлении заказных писем сообщениями или через интернет, либо через средства связи - домашние или мобильные телефоны.

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Заказные письма с отметкой "Судебная повестка" будут доставляться в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи.

Смелянский также подчеркнул, что с 17 марта 2020 и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности, "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox" не будет взиматься. Также бесплатным будет хранение входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.

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Письма не в руки, а в ящик, посылки будут хранить бесплатно, - Укрпочта меняет правила 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182178
 
 
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Посети церковь . Фанатичные бабушки лобызают всё подряд .
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Пенсії поштарі будуть класти у поштові скриньки.
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треба використовувати для написання листів бумаґу пом'якше,
подвійноґо призначення так би мовити....
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идиоты в руководстве укрпочты. Не носят посылки по домам. Звонит почтальон по твоему номеру который напечатан отправителем на упаковке и идешь ножками. Иногда реже приходит смс от укрпочты и все равно идешь сам на почту.
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