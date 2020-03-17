 Письма не в руки, а в ящик, посылки будут хранить бесплатно, - Укрпочта меняет правила

Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы делаем для того, чтобы ограничить контакты клиентов с работниками почтовых отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией. Поэтому с 12 марта по 3 апреля 2020 (включительно) Укрпочта частично меняет условия доставки вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox", - отметил он.

Так, рекомендованные почтовые отправления (кроме писем с пометкой "Судебная повестка") будут вкладываться в абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик неисправен, адресатов будут информировать о поступлении заказных писем сообщениями или через интернет, либо через средства связи - домашние или мобильные телефоны.

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Заказные письма с отметкой "Судебная повестка" будут доставляться в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи.

Смелянский также подчеркнул, что с 17 марта 2020 и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности, "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox" не будет взиматься. Также бесплатным будет хранение входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.

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