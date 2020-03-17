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 Общество, Здоровье
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 Центр общественного здоровья призывает людей не делать самостоятельных заключений об инфицировании коронавирусом по симптомам ОРВИ

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) призывает население не делать самостоятельных заключений о наличии у себя коронавирусной инфекции только по симптомам острых респираторно-вирусных заболеваний (ОРВИ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ЦОЗ информирует в Фейсбуке. 

"В случае появления первых симптомов простуды, делать самостоятельный вывод, что это может быть COVID-19 - не стоит, ведь шансы заразиться ОРВИ или гриппом значительно выше", - отмечается в сообщении.

ЦОЗ подчеркивает, что коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют схожую клиническую картину: в обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму, и даже привести к смерти.

Сообщается также, что в период с 1 по 15 марта в Украине заболели гриппом и ОРВИ почти 423 тыс. человек, в феврале 2020 года - 959 563 человек. С начала эпидемиологического сезона 63 человека умерли в результате осложнений после гриппа.

"Новый коронавирус SARS-CoV-2 и вирусы гриппа передаются капельным путем. Поэтому предотвратить распространение инфекции помогут такие меры, как гигиена рук и соблюдение этикета кашля: руки надо мыть с мылом, часто и тщательно, а кашлять и чихать следует в сгиб локтя или в одноразовую салфетку, которую следует немедленно выбросить и закрытый мусорник", - подчеркивают в ЦОЗ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182177
 
 
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ghfkmyj носові хустинки , то середньовіччя! тільки в промокашку пчіхати , або в газету.. і викидати
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найгірше , коли пчихнеш у монітор... я так думаю)...
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петя з гонтарєвою за два дні опустили гривню з 18 до 27 за долар
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Гривня обвалилася ще до Гонтарєвої і Петі.
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А то уже задолбали врачей эти блогеры -писаки своими бредовыми писульками и нытьём....
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Закрити церкви та інші релігійні споруди своїм рішенням мерія не може. Але рекомендувати як діяти - в праві.Тож просять за можливості обмежити богослужіння за великої кількості людей, перевести їх в онлайн режим, а у церквах посилити дезінфекцію. А також призупинити навчання у недільних школах при релігійних організаціях і проводити роз'яснювальну роботу серед прихожан щодо дотримання гігієни.
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