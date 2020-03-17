 Центр общественного здоровья призывает людей не делать самостоятельных заключений об инфицировании коронавирусом по симптомам ОРВИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ЦОЗ информирует в Фейсбуке.

"В случае появления первых симптомов простуды, делать самостоятельный вывод, что это может быть COVID-19 - не стоит, ведь шансы заразиться ОРВИ или гриппом значительно выше", - отмечается в сообщении.

ЦОЗ подчеркивает, что коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют схожую клиническую картину: в обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму, и даже привести к смерти.

Сообщается также, что в период с 1 по 15 марта в Украине заболели гриппом и ОРВИ почти 423 тыс. человек, в феврале 2020 года - 959 563 человек. С начала эпидемиологического сезона 63 человека умерли в результате осложнений после гриппа.

"Новый коронавирус SARS-CoV-2 и вирусы гриппа передаются капельным путем. Поэтому предотвратить распространение инфекции помогут такие меры, как гигиена рук и соблюдение этикета кашля: руки надо мыть с мылом, часто и тщательно, а кашлять и чихать следует в сгиб локтя или в одноразовую салфетку, которую следует немедленно выбросить и закрытый мусорник", - подчеркивают в ЦОЗ.

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