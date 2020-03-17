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 Террористы из минометов обстреляли наши позиции под Новотошковским - ранено двое воинов, - штаб ООС

17 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Так, по позициям украинских защитников вблизи Новотошковского, российские оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинского учреждения, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".

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Источник: https://censor.net.ua/n3182174
 
 
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И сказать нечего . Пусть полководец зеля напрягается .
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Ну да , с прошлого года жёлтая вода ему ударила в голову .
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Просто нельзя применять орудия ствольные в ответ надо звонить ослу оманскому...
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Посмотреть, как ишак начал президентство - ао фонтанам прыгал, в море нырял, шаурму топтал - то у него было представление, что он стал крон-принцем. А оказалос, надо думать и работать. А он никогда этого не делал. Да-да. Только исходя из этого психического типа, можно понять, почему он так "хочет" мира. Чтобы его никто не трогал. Он хотел развлекаться. Сделал курс 24. А тут министры оказались придурками. Ну он их погнал, чтоб народ не шумел. А тут коронавирус. Опять работа. Та шоб вы сдохли, как же вас всех отравить (подумал Зеленский). И закрыл метро, чтоб не шумело - спать мешает.
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Из воспоминаний Гитлера
Посмотрел в глаза Джугашвили в 1939 году,а там кроме совкового ГУЛАГа и расстрелянных польских офицеров ни хера не увидел
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