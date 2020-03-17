 Террористы из минометов обстреляли наши позиции под Новотошковским - ранено двое воинов, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Так, по позициям украинских защитников вблизи Новотошковского, российские оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинского учреждения, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.
Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.
Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".
Посмотрел в глаза Джугашвили в 1939 году,а там кроме совкового ГУЛАГа и расстрелянных польских офицеров ни хера не увидел