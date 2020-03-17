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 Коронавирус в тюрьмах: Офис генпрокурора Кабмин разработать превентивные меры

Офис генерального прокурора просит Кабинет министров разработать меры по предотвращению распространения коронавируса в местах несвободы.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Вспышка опасной болезни в изолированной среде, осложненная процессом ее локализации, может привести к ее стремительному распространению и дальнейшему распространению. Речь идет не только об учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы, где сейчас содержится более 52 тыс. человек, но и изоляторы временного содержания Нацполиции, психиатрические учреждения МОЗ, дисбат и гауптвахты Минобороны, школы и училища социальной реабилитации Минобразования, а также пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы и тому подобное", - подчеркивают в Офисе генпрокуратуры.

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В пресс-службе подчеркивают, что особое внимание в обращении было акцентировано на том, что заключенные принимают участие в следственных действиях и судебных заседаниях, подлежат этапированию (конвоированию), имеют право на свидания, в том числе со стороной защиты, получения передач и тому подобное. Кроме того, нельзя исключать проявления группового неповиновения и акций протеста в местах несвободы.

"Отдельно в письме отмечается целесообразность определения соответствующих изолированных мест с необходимым оборудованием и медицинскими средствами для отдельного размещения больных лиц такой категории, разработки безопасных маршрутов для пациентов и даже введение в рамках законодательства ограничительных мер в отношении посещения этих учреждений", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182172
 
 
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Вот только этого и не хватает нам. Кто не умрет, того обворуют или и вовсе убьют, да? Спасибо, пусть там и сидят, где сидят. Им же лучше. И покормят, и подлечат бесплатно.
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Значит Порошенко не посадят) А смысл? шоб сразу отпустить с другой стороны зачем венедиктовича назначили генплокулолом?
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Всіх не можна, там є такі, кому і довічного мало.
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Випустити всіх. Під особисте зобов'язання ("падла буду") не чинити на волі ай-яй-яй.
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Вот трое соевых придурков сверху написали.
Если так хотят, заселить к ним. Принудительно.
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А чо придурков? А чо ты скажешь, если их выпустят? А? ))))
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а ты голову дустовым мылом помой, оно и попустит
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А если не выпустят, то это клятый барыга не дал, им вернутся домой..
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От зебилов специально скрывают словарь, в котором есть слово ирония ?
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Это просто Порошенко прячет.. Негодяй
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Ну ти й "вумний". Хоч туалетним папером навчився користуватися, чи в штані й досі гидиш?
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Март. Коронавирус. Все в а.уе, и лишь котам по .ую..
У них март - пора котобл.дства.
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да ну...а обсервация -это шо,не изолированная среда?так она,наоборот,рекомендована для предотвращения распространения
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В тюрьмах эпидемия туберкулеза десятилетиями никто прекратить не может!!!
А вы о каких то мерах?
Засыпать все камеры хлоркой на 0,5 см?
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З губи могли б просто відпустити, потім досидять. Коронавирус в тюрьмах: Офис генпрокурора Кабмин разработать превентивные меры - Цензор.НЕТ 2675
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у ирана подсмотрели шоле?так там и глава стражей исламкой революции кони от короны двинул.в этом тоже надо бы аятолл копировать
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