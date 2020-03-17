EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  343  3
Все про:СБУ (14460) Сумщина (723) хищение (494)

 При разработке документации для строительства сельских амбулаторий на Сумщине было похищено 2 млн грн, - СБУ

На Сумщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабное присвоение государственных средств, предназначенных для строительства центров первичной медико-санитарной помощи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, в 2018 году Управление капитального строительства Сумской ОГА заключило контракт с киевской коммерческой структурой на разработку и изготовление проектной документации для 12 сельских амбулаторий в разных районах области. Стоимость работ составила почти 2 миллиона гривен. Всю сумму в тот же  год  было перечислено исполнителю и присвоено участниками сделки".

В СБУ продолжили: "Инициированные СБУ техническая и строительная экспертизы показали, что предоставленная разработчиком документация не соответствует нормам и ее использование невозможно. Кроме того документы содержат признаки подделки. Сейчас директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 (присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

"Проверяется причастность должностных лиц ОГА к махинациям. Разоблачение сделки проводилось совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Сумской области", - резюмировали в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ на Харьковщине раскрыла хищение 7,5 млн гривен "Укрбургаза"

Источник: https://censor.net.ua/n3182171
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
их расстреляют - посадят или повысят в должностях...
 показать весь комментарий
 
Кому война, кому пандемия, а воры свое дело делают.) И им ничего особого не будет, еще и в должности повысят как обычно.
 показать весь комментарий
 
так ето тока документация, а шо будет когда придет время кирпичи для строительства завозить? При разработке документации для строительства сельских амбулаторий на Сумщине было похищено 2 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 895
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх