 При разработке документации для строительства сельских амбулаторий на Сумщине было похищено 2 млн грн, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, в 2018 году Управление капитального строительства Сумской ОГА заключило контракт с киевской коммерческой структурой на разработку и изготовление проектной документации для 12 сельских амбулаторий в разных районах области. Стоимость работ составила почти 2 миллиона гривен. Всю сумму в тот же год было перечислено исполнителю и присвоено участниками сделки".

В СБУ продолжили: "Инициированные СБУ техническая и строительная экспертизы показали, что предоставленная разработчиком документация не соответствует нормам и ее использование невозможно. Кроме того документы содержат признаки подделки. Сейчас директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 (присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

"Проверяется причастность должностных лиц ОГА к махинациям. Разоблачение сделки проводилось совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Сумской области", - резюмировали в СБУ.

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