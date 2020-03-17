 Исполнять обязанности директора ГБР будет Соколов

Об этом говорится на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года в соответствии с ч. 1 ст. 10, п. 2 ч. 4 ст. 10, ч. 4 ст. 12 закона "О Государственном бюро расследований".

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Напомним, 17 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Ирину Венедиктову с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором.