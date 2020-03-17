 Исполнять обязанности директора ГБР будет Соколов

Об этом говорится на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщается, Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года в соответствии с ч. 1 ст. 10, п. 2 ч. 4 ст. 10, ч. 4 ст. 12 закона "О Государственном бюро расследований".
Напомним, 17 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Ирину Венедиктову с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором.
А зачем вы нам засланного казачка Ермака сюда привели? - ГОНЧАРЕНКО ЖЕСТКО ОБРАТИЛСЯ К ЗЕ В РАДЕ
https://www.youtube.com/watch?v=30CYRViizw4
каждый выступ Гончаренко это подсрачник Зели....
Мне иногда даже жалко бывает карлика...
А Гончаренко - так, эфир позасорял, как обычно.
Соколов, Александр Владимирович
С 2011[1] по 2014[2] - член Партии регионов.
В марте 2015 года против Соколова было возбужденно уголовное дело[3][4]. Прокуратура подозревала городского главу в растрате 4,7 млн грн
73% зебилов зробили це разом!
Мафия - все прогнило...