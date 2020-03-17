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 Политика Украины
  2021  13
Все про:ГБР (1040) Венедиктова (58) Соколов Александр (1)

 Исполнять обязанности директора ГБР будет Соколов

Исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований в связи с назначением руководителя ведомства Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором будет заместитель директора ГБР Александр Соколов.

Об этом говорится на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года в соответствии с ч. 1 ст. 10, п. 2 ч. 4 ст. 10, ч. 4 ст. 12 закона "О Государственном бюро расследований".

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Напомним, 17 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Ирину Венедиктову с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором.

Источник: https://censor.net.ua/n3182168
 
 
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Обратите внимание на морду бубочки , во время выступления Гончаренко Исполнять обязанности директора ГБР будет Соколов - Цензор.НЕТ 1969
А зачем вы нам засланного казачка Ермака сюда привели? - ГОНЧАРЕНКО ЖЕСТКО ОБРАТИЛСЯ К ЗЕ В РАДЕ
https://www.youtube.com/watch?v=30CYRViizw4
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Бубочка наверняка готовит Гончаренко страшную мстю....
каждый выступ Гончаренко это подсрачник Зели....
Мне иногда даже жалко бывает карлика...
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Там нардеп из Голоса - не помню фамилии, по существу разнесла Венедиктову и ее назначение - по пунктам расписала все грешки и недочеты Венедиктовой.
А Гончаренко - так, эфир позасорял, как обычно.
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Интересно то что на все должностья тех кто должен ловить и наказывать воров назначают сами же воры,так о какой справедливости вообще может идти речь.
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ага, і всі про це знають, усі говорять, і нічого не роблять. Ще Шевченко писав. Якась пропаща країна. Ворам місце не зверху, а за гратами.
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Да смертная казнь то отменена и никого то почему то не обявляют вне закона.А если рыпнешся то окажешся преступником.
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Це який, не оцей?
Соколов, Александр Владимирович

С 2011[1] по 2014[2] - член Партии регионов.
В марте 2015 года против Соколова было возбужденно уголовное дело[3][4]. Прокуратура подозревала городского главу в растрате 4,7 млн грн
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Прекрасно! Адвокат шапкокрада глава ГБР.
73% зебилов зробили це разом!
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Ахахаха замечательно партия регионов под прикрытием заняла все ключевые места.
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мала таво...путін сам сібя абнуліл...нуль - ЗЕро...путін ЗЕбіл!
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Соколов, Сідоров, Козлов.... пофіг. За все відповідати буде Зєля. І це вже скоро.
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да да - именно он ...- совместные бизнес интересы через супругу этого зама с Венедиктовой - это и есть тот "СПРУТ" , что сегодня существует, и против которого вЕнедиктова подала иск к ЕП Исполнять обязанности директора ГБР будет Соколов - Цензор.НЕТ 7332 ..., о статье о хАваковском "СПРУТЕ"...
Мафия - все прогнило...
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