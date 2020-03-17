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 Общество, За рубежом
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 Закрыты границы и исчезли туристы. Правительство гарантирует налоговые льготы для малого бизнеса - карантин в Чехии

В Чехии введен жесткий карантин - границы закрыты, больных свозят в ограниченное количество больниц. В то же время правительство гарантирует налоговые льготы для малого бизнеса

Об этом  в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Карантин в Чехии глазами украинцев. В Чехи ограничено проведение развлекательных мероприятий. Закрытые все образовательные учреждения. Закрыли все кроме продуктовых магазинов, аптек, заправок и магазинов бытовой химии. Границы закрыты. В больницах пытаются отложить все не срочные меры, операции и т.д. Больных коронавирус свозят в ограниченное число больниц. Правительство гарантирует налоговые каникулы для малого бизнеса, сейчас весь закрыт. Также увеличивается доля государства в оплате больничных работникам. Вся важная коммуникация людям от министерств прихордить на личные номера смсками. Раскрыли стратегические резервы (600 траков), чтобы обеспечить больший спрос от людей на товары, и создать запасы важных товаров. Бизнес не закрывают, но рекомендуют работать из дома.

Туристы уже почти исчезли и улицы пусты. В общественном транспорте где-то метра два от водителя желтыми лентами все затянуто, чтобы не подходили ближе. Телефонные компании вводят бесплатные звонки по роумингу на экстренные службы. Больше людей теперь сидят дома и Пражская Энергетика уменьшила дневной тариф. ČMZRB банк только что объявил о беспроцентные ставки для бизнес на время эпидемии. Общественный транспорт не остановлено, но некоторые города (Ческе-Будеёвице) запрещают вход в общественный транспорт без масок).

Отменили плату за парковку чтобы люди меньше общественным транспортом ездили. И отложили представление налоговые отчетности в квартал. То есть отменили штраф за непредставление вплоть до 1 июля вместо 1 апреля. Сообщил из Чехии Николай Куземко".

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Источник: https://censor.net.ua/n3182167
 
 
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Закрыты границы и исчезли туристы. Правительство гарантирует налоговые льготы для малого бизнеса - карантин в Чехии - Цензор.НЕТ 9504
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А Шведы ничего не закрывают, так как смертность от этого вируса не привышает 2%, и угрожает как и грипп только пожилим людям вызывая пневмонию.
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Я есчо с Хрущева помню-верить госуларству Ваще ниииизззяяя!
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Правительство гарантирует налоговые каникулы для малого бизнеса, сейчас весь закрытИсточник: https://censor.net.ua/n3182167

Бизнес не закрывают, но рекомендуют работать из дома.Источник: https://censor.net.ua/n3182167

WTF?
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