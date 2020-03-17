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 COVID-19: Молдова ввела чрезвычайное положение

Молдова ввела режим чрезвычайного положения на всей территории страны на период с 17 марта до 15 мая в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Такое решение было принято во вторник единогласно всеми присутствующими на заседании депутатами.

"Мы предлагаем ввести ЧП сроком на 60 дней, исходя из общей ситуации в Европе и других странах. Ситуация складывается крайне тревожной. Мы не можем знать, что будет через две недели или через месяц, сможем ли прийти в парламент и требовать продления ЧП. Я буду только рад, чтобы ситуация улучшилась и не было бы необходимости сохранить чрезвычайное положение на протяжении 60 дней. Я сразу приду в парламент и попрошу отменить это положение", - подчеркнул премьер Ион Кику.

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Он также заверил, что правительство не намерено вводить меры по ограничению прав и свобод человека или ограничению свободы слова и СМИ.

"Мы не намерены прибегать к этому. Но мы будем пресекать распространение паники, лжи, дезинформации. Поэтому будем применять санкции по отношению к тем, кто распространяет такую информацию или провоцируют панику в обществе", - заявил Кику.

В условиях чрезвычайного положения комиссия по чрезвычайным ситуациям получает дополнительные полномочия, ее решения становятся обязательными для всех органов государственного управления, экономических агентов. Решения комиссии, которая будет проводить заседания ежедневно, вступают в силу с момента принятия, а затем публикуются в "Официальном мониторе".

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В Молдове зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом. С 14 марта введен "красный код" - высшая степень принятия мер безопасности по борьбе с инфекцией. В стране уже отменены занятия во всех учебных заведениях, закрыты границы, отменено авиасообщение и закрыт аэропорт Кишинева. Также отменены все международные поезда и автобусные маршруты. Также закрыты все торговые центры, магазины, рестораны, бары, кафе, за исключением продовольственных магазинов, аптек и заправок.

Источник: https://censor.net.ua/n3182166
 
 
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Как сговорились: кажется причина всего шухера вовсе не вирус
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Міжнародна змова, щоб не дати Шерифу стати чемпіоном?
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Тобто у вас навпаки, не короновірус причина кризи, а криза причина короновірусу, вірніше шум навколо корони роздутий ініціаторами кризи, є така версія.
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стреляет солдат в прохожего
другой ему говорит - что ты делаешь, комендантский час начнется только через 5 мин..
тот ему отвечает - а, это мой сосед я его знаю он всё равно не добежит......
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Во всех странах где мафия правит введено ЧП.
В нормальных типа Турции или Саудовской Аравии нет никакого ЧП.
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тоже заметил - во всех постсовковых странах, ну и там, где власть диктаторская
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Во всех странах, на которые Пуйло имеет влияние..
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НС введено в основному в країнах, де керують ліві популісти.
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Ukrinform

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COVID-19: Молдова ввела чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 6901
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