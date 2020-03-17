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 Общество
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Все про:Харьков (4621) Ярославский (146)

 Ярославский: "Очень важно, что Харьковщина первой в Украине создала антикризисный штаб"

Только что в Харькове завершилось первое заседание первого в Украине антикризисного штаба .

Штаб возглавляет Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH. На встречу в принадлежащем бизнесмену отеле Kharkiv Palace 5* прибыли харьковский мэр Геннадий Кернес и губернатор Харьковщины Алексей Кучер. Местным журналистам удалось заснять сбор участников совещания.

Ярославский: Очень важно, что Харьковщина первой в Украине создала антикризисный штаб 01

Примерно через час представители СМИ смогли задать вопросы членам антикризисного штаба, сообщают Українські новини.

"Александр Ярославский управляет штабом, его основная миссия – организовать наполнение бюджета этого фонда всем необходимым. Это маски, это тест-системы, это аппараты искусственного дыхания. Мы только что с Александром и Геннадием Кернесом обсудили вопрос привлечения других бизнесменов", - сообщил глава обладминистрации Харьковской области Алексей Кучер. Отдельно он сказал журналистам Харьков Times, что после вчерашней, 16 марта, встречи президента Владимира Зеленского с представителями украинского бизнеса Ярославский "условно закреплен за Харьковом".

Геннадий Кернес подчеркнул, что:

"Есть инициатива Александра Ярославского, чтобы мы могли обеспечить возможности региональной медицины для защиты жителей области, города Харькова от короновируса. Для этого мы создали этот штаб и приглашаем бизнесменов, которые располагают какими-то возможностями, участвовать в этой инициативе. Мы обязуемся сделать все возможное, у нас есть Ярославский как флаг, есть наши возможности – и у губернатора, и у меня как у харьковского городского головы, чтобы люди, особенно старшего поколения, почувствовали заботу о себе".

Ярославский: Очень важно, что Харьковщина первой в Украине создала антикризисный штаб 02

Мэр также анонсировал проведение в этот четверг совещания харьковской власти и бизнеса с целью привлечения предпринимателей к борьбе с эпидемией.

В свою очередь, Александр Ярославский, сказал:

"Харьковщина всегда отличалась сплоченностью. У нас был когда-то вызов Евро-2012, мы все сплотились и провели это мероприятие на высшем уровне. Сейчас ситуация несколько сложнее. Но надо просто вспомнить, что ты харьковчанин, слобожанщанин, залезть в карман поглубже и вытащить оттуда побольше".

Бизнесмен подтвердил, что его друг, владелец компании Alibaba, Джек МА выделил Украине тест-системы на 1 млн. чел. общей стоимостью $80 млн., и в Китай за ними полетит президентский борт. Ярославский подчеркнул, что тесты на 200 тыс. чел. останутся на Харьковщине, и рассказал о своих финансовых вложениях в преодоление кризиса:

"На национальную программу, которую вчера озвучил президент, - на медицину, на людей старшего возраста - я дал вчера $2 млн. И сегодня на региональную харьковскую программу выделил еще $1 млн. Надо будет больше, дам больше. Это время, когда нужно думать не только о себе".

Отдельно он призвал своих коллег-бизнесменов "не только со слезами на глазах вспоминать, как они любят Харьков и Слобожанщину. А засунуть руку в карман до манжет, и от души дать родному региону. Фамилии все известные, обязательно опубликуем, кто дал, кто не дал. Деньги мы соберем точно. Харьковщина не останется без медицинского оборудования и материалов, а пенсионеры не останутся без внимания".

В завершение брифинга Александр Ярославский поблагодарил харьковских мэра и губернатора за сотрудничество и сказал, что они "моментально включились". "Задача эта нам по плечу, мы ее решим, как решали все до этого", - резюмировал он.

Антикризисный штаб сейчас занимается сбором информации о потребностях медучреждений региона, чтобы оценить общий объем необходимого финансирования, поскольку на сегодняшний день известна только численность социально уязвимых групп населения и примерные расходы на обеспечение их продовольственными наборами. Штаб будет регулярно предоставлять отчеты о своей деятельности в разрезе источников финансирования и статей затрат.

В Украине это первый пример работы антикризисного штаба, что подтвердил журналистам Алексей Кучер.

Источник: https://censor.net.ua/n3182164
 
 
 Топ комментарии
 
какая то странная дружба у Ярославского с гепой...
Особенно после того как гепа отжал у Ярославского стадион металлист и одноименную команду...
Что то пазл не складывается)
Знаю одно: если где то начинают говорить о патриотизме, значит где то что то спиз...или Ярославский: "Очень важно, что Харьковщина первой в Украине создала антикризисный штаб" - Цензор.НЕТ 5142
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Молодец Ярославский!
Самая достойная личность из харьковских...
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Самый достойный рядом с самым недостойным!?
Скажи, кто твой....
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какая то странная дружба у Ярославского с гепой...
Особенно после того как гепа отжал у Ярославского стадион металлист и одноименную команду...
Что то пазл не складывается)
Знаю одно: если где то начинают говорить о патриотизме, значит где то что то спиз...или Ярославский: "Очень важно, что Харьковщина первой в Украине создала антикризисный штаб" - Цензор.НЕТ 5142
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ярік завжди на показуху ліпив. При всіх владах.
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Да мы вчера в баре тоже создали свой ,,штаб,, где порешали и решили не закрывать бар.Да вроде все понятно и ясно но разница в том что этот ,,штаб,, мы содержим на свои кровные а эти уроды на бюджетные деньги но правительству насрать как на нас так и на этих но им на это хоть выделели несколько миллионов.
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вот так то. друг Ярославского миллиардер владелец в том числе платформы (али экспресс) выделил УКРАИНЕ 80 миллионов на тест системы. да...ЯРОСЛАВСКИЙ КРУТОЙ МУЖИК ДЕЛА! нигде не высовывается и никаких скандалов никогда не слышно! за что не берётся всё выполняет и строит на высшем уровне.
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