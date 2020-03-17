 Ярославский: "Очень важно, что Харьковщина первой в Украине создала антикризисный штаб"

Штаб возглавляет Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH. На встречу в принадлежащем бизнесмену отеле Kharkiv Palace 5* прибыли харьковский мэр Геннадий Кернес и губернатор Харьковщины Алексей Кучер. Местным журналистам удалось заснять сбор участников совещания.

Примерно через час представители СМИ смогли задать вопросы членам антикризисного штаба, сообщают Українські новини.

"Александр Ярославский управляет штабом, его основная миссия – организовать наполнение бюджета этого фонда всем необходимым. Это маски, это тест-системы, это аппараты искусственного дыхания. Мы только что с Александром и Геннадием Кернесом обсудили вопрос привлечения других бизнесменов", - сообщил глава обладминистрации Харьковской области Алексей Кучер. Отдельно он сказал журналистам Харьков Times, что после вчерашней, 16 марта, встречи президента Владимира Зеленского с представителями украинского бизнеса Ярославский "условно закреплен за Харьковом".

Геннадий Кернес подчеркнул, что:

"Есть инициатива Александра Ярославского, чтобы мы могли обеспечить возможности региональной медицины для защиты жителей области, города Харькова от короновируса. Для этого мы создали этот штаб и приглашаем бизнесменов, которые располагают какими-то возможностями, участвовать в этой инициативе. Мы обязуемся сделать все возможное, у нас есть Ярославский как флаг, есть наши возможности – и у губернатора, и у меня как у харьковского городского головы, чтобы люди, особенно старшего поколения, почувствовали заботу о себе".

Мэр также анонсировал проведение в этот четверг совещания харьковской власти и бизнеса с целью привлечения предпринимателей к борьбе с эпидемией.

В свою очередь, Александр Ярославский, сказал:

"Харьковщина всегда отличалась сплоченностью. У нас был когда-то вызов Евро-2012, мы все сплотились и провели это мероприятие на высшем уровне. Сейчас ситуация несколько сложнее. Но надо просто вспомнить, что ты харьковчанин, слобожанщанин, залезть в карман поглубже и вытащить оттуда побольше".

Бизнесмен подтвердил, что его друг, владелец компании Alibaba, Джек МА выделил Украине тест-системы на 1 млн. чел. общей стоимостью $80 млн., и в Китай за ними полетит президентский борт. Ярославский подчеркнул, что тесты на 200 тыс. чел. останутся на Харьковщине, и рассказал о своих финансовых вложениях в преодоление кризиса:

"На национальную программу, которую вчера озвучил президент, - на медицину, на людей старшего возраста - я дал вчера $2 млн. И сегодня на региональную харьковскую программу выделил еще $1 млн. Надо будет больше, дам больше. Это время, когда нужно думать не только о себе".

Отдельно он призвал своих коллег-бизнесменов "не только со слезами на глазах вспоминать, как они любят Харьков и Слобожанщину. А засунуть руку в карман до манжет, и от души дать родному региону. Фамилии все известные, обязательно опубликуем, кто дал, кто не дал. Деньги мы соберем точно. Харьковщина не останется без медицинского оборудования и материалов, а пенсионеры не останутся без внимания".

В завершение брифинга Александр Ярославский поблагодарил харьковских мэра и губернатора за сотрудничество и сказал, что они "моментально включились". "Задача эта нам по плечу, мы ее решим, как решали все до этого", - резюмировал он.

Антикризисный штаб сейчас занимается сбором информации о потребностях медучреждений региона, чтобы оценить общий объем необходимого финансирования, поскольку на сегодняшний день известна только численность социально уязвимых групп населения и примерные расходы на обеспечение их продовольственными наборами. Штаб будет регулярно предоставлять отчеты о своей деятельности в разрезе источников финансирования и статей затрат.

В Украине это первый пример работы антикризисного штаба, что подтвердил журналистам Алексей Кучер.