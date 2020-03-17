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Все про:валюта (3031) доллар (1524) евро (420) НБУ (4580) Рожкова Екатерина (65)

 Не паникуйте, подождите, наличная валюта будет, - Рожкова. ВИДЕО

Национальный банк (НБУ) совместно с украинскими банками налаживают альтернативную систему доставки наличной иностранной валюты в Украину.

Об этом первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в ходе онлайн-пресс-брифинга в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть некоторые сложности с наличным долларом, но это связано лишь с тем, что наличную иностранную валюту в банковский сектор до мероприятий, связанных с карантином, завозили самолетами из-за границы (…) Мы сейчас вместе с банками работаем над тем, чтобы этот вопрос решить, наладить другую систему доставки наличной иностранной валюты в Украину. Поэтому, опять-таки, не паникуйте – просто подождите", – сказала она.

Рожкова отметила, что, несмотря на достаточный объем наличной гривны, регулятор рекомендует населению перейти на безналичную оплату.

Читайте на Цензор.НЕТ: На поддержку гривни с начала года потратили $1 млрд, резервы превышают $25 млрд, - НБУ

"Мы проводим очень много мероприятий по обеззараживанию налички сегодня (…), но вы должны понимать, что наиболее безопасным в данной ситуации является безналичный способ оплаты", – резюмировала первый замглавы НБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3182162
 
 
 Топ комментарии
 
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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Все буде, і валюта, і гроби вдосталь будуть.
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Если она раньше была, а теперь ее нет, то значит кто-то ее уже украл и спрятал в Омане.
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если это так (мы же 100% не знаем, что отвез в Оман этот предмет), то вышеупомянутый комментарий о гробах правдоподобен.
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якщо повернуть Приватбанк Коломойському, то
35 реально, а 45 можливо..

МВФ відмовляється від співпраці з махінаторами
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если зебил говорит, что все гут, надо готовиться к похоронам...
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Рожковы не имеют политической окраски. Они за деньги схематозят
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это бубачке такое показывают, чтоб не сильно впадал в депресуху? Не паникуйте, подождите, наличная валюта будет, - Рожкова - Цензор.НЕТ 5330
глянь на любой обменник, зебилятко.
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28 на 29 на 12.30 ...потім продаж впав на 10 копійок ...зараз майбуть привпав... правда я не зебілятко ...навіть рошеняко ...
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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помню, в 2009/10 примерно году на одном расейском финансовом форуме скинул этот тест - так кацапов просто перекосило напрочь.. мол, "как можно не верить властям? что за насмешки над властью??"..
на полном серьезе... люди с высшим образованием, и немало из них - по миру летало..
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Казлить каца не западло!
А як їх крючить!
🤣🤣🤣
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только по чём
да, кстати, продаю для руцких фючерси на май, 1 доллар за 200 деревьянных, но срубли на бочку сегодня а баксы 10 мая от меня - последнии шанс так сказать.
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В трюбочку плотненько сверни..
А куда всунуть..гусары молча кррраснеют..😁
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Понеслось...вместо сотрудничества с мвф зебилы устроят девальвацию гривны. Главное бене приват вернуть.
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баксов нєт - топітє ватой



Сметанат борщу@SmetanatBorschu





Зєлябоби, горіть в Аду, суки ви бані.
Для вас там окремий котел з зеленою кислотою.
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Хорошо шо у меня гривны нет, все в непатриотичных европейских тугриках. Не паникуйте, подождите, наличная валюта будет, - Рожкова - Цензор.НЕТ 3416
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Через з цих зелених скоро знову почнуть Миколаївські золоті десятки ходити.
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дайте ему еще 1000 дней и будет как в этом ролике...

Доллар! В жизни не видел доллара! Ни у кого нету доллара! Покажите доллар!

https://youtu.be/-kJ0o2AFAa4

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І не мрійте. Нахрін їй паритися, витягувати з кризи, рятувати від дефолту тих дебілів, які палять їй хату
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Гонконг: в целях борьбы с рецессией в экономике гражданам выдадут по 1300$ на покупки
Власти Гонконга запускают масштабный пакет поддержки экономики, которая скатилась в рецессию на фоне массовых протестов прошлого года и ускорила падение из-за эпидемии коронавируса.
Саудовская Аравия объявила партнёрам России, китайскими и индийскими покупателям, что обеспечит все их нефтеперерабатывающие заводы дешёвой нефтью и в любых запрошенных объемах.

Всё только начинается….
В пятницу 13.03.2020 Россия не смогла продать Европе ни одного барреля нефти.
Саудиты объявили о цене 25 долларов за баррель, и все кинулись покупать у них. Одновременно ещё и Кувейт объявил, что снижает цену на нефти до 12,6 долларов за баррель, стало совсем грустно. Цена на газ тоже рухнула. Никто не ожидал и вот опять - с 1 апреля Саудиты поднимают добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки + 1 миллион в мае, Нигерия на 2 миллиона, ОАЭ на 2 миллиона и остальные игроки все поднимают добычу. Ну а дальше всё как с СССР. Опять те же грабли. Понты шикарные, величие запредельное и все при своих интересах….
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Скоро будет: - Да, пожили мы при Порошенко.....
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Ну вот, как и говорили здравые,.для просрать подушку Пороха и Гройсмана, зебилам понадобится год-полтора.Оказалось,что недооценили даже способности этих молодых реформаторов .Зелебобики,как там Барыга и Свинарчук поживает.......ваш Зелёный???))
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Был бизнес на "крови", его сменил бизнес на соплях!
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Хіба торгівлю з кацапами припинили? Поглибили. Плісняві роблять бабло і на"крові", і на "житті" ( соплях)
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Мля сказал народ и побежал в обменники! А уже хуже не будет или ещё нада подождать?!
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вони ненавчаємі
коли влада каже "не панікуйте" - то хіба це не сигнал для паніки?
давай, зедрисня, щеми зебілів!
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рашкорейдер снова в дєлє?



Адам Смит@_Smithchenko 2 ч

"Без паніки: пропонуємо видачу з доларових рахунків у гривні"
Они еще и заработают на этом. Это ж Альфа!
Вспоминается 2004 год. Чтобы погасить панический отток вкладчиков, они произвольно ввели 10% комиссию за досрочное расторжение, заработав $65 млн плюс потерянные проценты
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Ну да, судя по тому, как ишак цеплялся за 24 грн. за доллар - то сегодня у него трагедия. Рядовой человек от колебания курса не разбогатеет и особо не обеднеет. Так что это не народная проблема.
У дурака всегда так - нет, чтобы постепенно понижать курс, что было бы полезно для развивающейся экономики - надо обязательно настроить пирамид ОВГЗ, а потом жопой по кочкам, чтобы было больно. А с другой стороны - на все 100 видно, что Нацбанк жмет валюту, боится, что прогорит. Жадность играет. Остается ввести финансовые ограничения - по пути Гонтаревой, а то, смотри, и жопа где-то на кочках отвалится.
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Цей покращець,який зараз насувається на нас перемеле рейтинг Зе і його слуг на пил.Навіть можлива підозра чи посадка Пороха,Парубія чи всієї фракції ЄС його не врятує.Ці інформприводи згорять за лічені хвилини біля обмінників.Вже за півроку у суспільстві буде запит на посадку Зе.
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скоріше його не було, того рейтингу. То рейтинг за домовленістю "еліт" з соціологічними центрами. Як казала одна пенсіонерка - дурять народ.
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рожковой в пору подумать о теплых носках и приме (по словам бенедиктовой), а не экстрасенсить про валюту.
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а откуда вы её возьмёте? если уже больше милр..НЦБанк продал по дешёвке в росбанки
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Буду готівкова валюта,ніхто і не сумнівається,але буде пр 40-50.
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Ой не факт , шо буде . Заробітчани повернулись надовго . Тепер , шоб була валюта , треба самим шось починати робити 👍😁
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до Петра курс був 18, після нього - 25. Крєпкій хозяйственнік однако )
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а війна в самій гарячій фазі "не щітаетса". Втрата 20% експортного потенціалу - також... зебіл же...
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Всё верно сказала.
Я сам занимался завозом валюты.
Сегодня платишь безнал, завтра прилетает самолёт с налом.
Теперь небольшие задержки.
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В АТБ очереди . Больные скупают молочку (???) , крупу , семечки (???) , консервацию и , что удивляет специи !!??
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Все будет с точностью до наоборот.Как всегда.
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Нє, ну бляха муха! Бариг у владі вже нема! ПрєЗєдєнт вже не краде! А тут доляр росте! Як?
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Ага, Гонтарева уже на камеру как-то покупала 200 баксов)))
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Паники нет , есть очереди в АТБ из слабоумных . Их 70 % .
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