 Не паникуйте, подождите, наличная валюта будет, - Рожкова. ВИДЕО

Об этом первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в ходе онлайн-пресс-брифинга в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Есть некоторые сложности с наличным долларом, но это связано лишь с тем, что наличную иностранную валюту в банковский сектор до мероприятий, связанных с карантином, завозили самолетами из-за границы (…) Мы сейчас вместе с банками работаем над тем, чтобы этот вопрос решить, наладить другую систему доставки наличной иностранной валюты в Украину. Поэтому, опять-таки, не паникуйте – просто подождите", – сказала она.
Рожкова отметила, что, несмотря на достаточный объем наличной гривны, регулятор рекомендует населению перейти на безналичную оплату.
Читайте на Цензор.НЕТ: На поддержку гривни с начала года потратили $1 млрд, резервы превышают $25 млрд, - НБУ
"Мы проводим очень много мероприятий по обеззараживанию налички сегодня (…), но вы должны понимать, что наиболее безопасным в данной ситуации является безналичный способ оплаты", – резюмировала первый замглавы НБУ.
35 реально, а 45 можливо..
МВФ відмовляється від співпраці з махінаторами
глянь на любой обменник, зебилятко.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
на полном серьезе... люди с высшим образованием, и немало из них - по миру летало..
А як їх крючить!
🤣🤣🤣
да, кстати, продаю для руцких фючерси на май, 1 доллар за 200 деревьянных, но срубли на бочку сегодня а баксы 10 мая от меня - последнии шанс так сказать.
А куда всунуть..гусары молча кррраснеют..😁
Сметанат борщу@SmetanatBorschu
Зєлябоби, горіть в Аду, суки ви бані.
Для вас там окремий котел з зеленою кислотою.
Доллар! В жизни не видел доллара! Ни у кого нету доллара! Покажите доллар!
https://youtu.be/-kJ0o2AFAa4
Власти Гонконга запускают масштабный пакет поддержки экономики, которая скатилась в рецессию на фоне массовых протестов прошлого года и ускорила падение из-за эпидемии коронавируса.
Саудовская Аравия объявила партнёрам России, китайскими и индийскими покупателям, что обеспечит все их нефтеперерабатывающие заводы дешёвой нефтью и в любых запрошенных объемах.
Всё только начинается….
В пятницу 13.03.2020 Россия не смогла продать Европе ни одного барреля нефти.
Саудиты объявили о цене 25 долларов за баррель, и все кинулись покупать у них. Одновременно ещё и Кувейт объявил, что снижает цену на нефти до 12,6 долларов за баррель, стало совсем грустно. Цена на газ тоже рухнула. Никто не ожидал и вот опять - с 1 апреля Саудиты поднимают добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки + 1 миллион в мае, Нигерия на 2 миллиона, ОАЭ на 2 миллиона и остальные игроки все поднимают добычу. Ну а дальше всё как с СССР. Опять те же грабли. Понты шикарные, величие запредельное и все при своих интересах….
коли влада каже "не панікуйте" - то хіба це не сигнал для паніки?
давай, зедрисня, щеми зебілів!
Адам Смит@_Smithchenko 2 ч
"Без паніки: пропонуємо видачу з доларових рахунків у гривні"
Они еще и заработают на этом. Это ж Альфа!
Вспоминается 2004 год. Чтобы погасить панический отток вкладчиков, они произвольно ввели 10% комиссию за досрочное расторжение, заработав $65 млн плюс потерянные проценты
У дурака всегда так - нет, чтобы постепенно понижать курс, что было бы полезно для развивающейся экономики - надо обязательно настроить пирамид ОВГЗ, а потом жопой по кочкам, чтобы было больно. А с другой стороны - на все 100 видно, что Нацбанк жмет валюту, боится, что прогорит. Жадность играет. Остается ввести финансовые ограничения - по пути Гонтаревой, а то, смотри, и жопа где-то на кочках отвалится.
Я сам занимался завозом валюты.
Сегодня платишь безнал, завтра прилетает самолёт с налом.
Теперь небольшие задержки.