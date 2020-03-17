EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  795  2
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6364) ВСУ (474) COVID-19 (1051)

 В Киевском военном госпитале проверили на коронавирус четырех офицеров, прибывших с учений из-за границы, - Минобороны

В Киевском военном госпитале с помощью экспресс-тестов для выявления коронавируса. COVID-19 провели четырех украинских офицеров, прибывших с учений из-за границы,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщил начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования медицинских сил подполковник медицинской службы Сергей Моргун, Киевский военный госпиталь уже имеет необходимое количество тестов, которые уже были апробированы. Так, с применением указанных тестов были проверены четверо офицеров, прибывших с учений из-за границы.

"Их тесты на наличие вируса были отрицательными", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны предоставили информацию о наличии масок и респираторов, которые имеют степень соответствующего бактериологического и биологического защиты (N95).

"Командование медицинских сил ожидает обновление этих средств уже к концу недели. В ближайшее время прибудут борта, состоится процедура растаможивания, после чего упомянутые средства будут закупаться через дистрибьюторскую сеть", - сообщил Моргун.

Отмечается, что также в Минобороны ожидают реагенты для наиболее точного определения коронавирусной инфекции, которые являются наиболее эффективными в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря

Источник: https://censor.net.ua/n3182161
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это что на учения от Украины ездило всего четыре человека?Хотелось бы услышать их имена и должностья,я почему-то уверен что это будут люди из высшего командного состава а не те кто принимал непосредственное участие в учениях.
 показать весь комментарий
 
P.S.Или сколько было тестов стольких и проверили...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх