 На поддержку гривни с начала года потратили $1 млрд, резервы превышают $25 млрд, - НБУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП", об этом на пресс-брифинге заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
"У нас на сегодня отрицательное сальдо интервенций - чуть меньше $1 млрд , если считать с начала года. Резервы находятся на достаточном уровне - более $25 млрд", - подчеркнул Чурий.
По его словам, Нацбанк и другие участники рынка удовлетворяют все заявки на покупку валюты.
По данным Нацбанка, население за 5 дней купило $300 млн , нерезиденты - $8 млн из $2,1 млрд общего спроса.
Жить то стало с прошлой весны гораздо лучше...
Везде рост и расцвет...
Только слепые этого не видят...
1. На минфине можно глянуть, сколько реально палит зеля денег на поддержку грн, за прошлую неделю только 950+ лямов, какой нахрен лярд с НГ?
2. 25 лярдов это конечно интересно, а сколько из них, налом, коотрый можно потратить на поддержку курса? Ах 3! А что дальше? Будем остальное в нал конвертировать за 70% от реальной стоимости?
Очередная зеленая победа, лучше бы то, что спалили, на борьбу с короновирусом потратили
Но с обвалом в пополнение бюджета за январь-февраль в минус 20%... и с прогнозом на март-апрель - "будет намного хуже"(с)шмыгаль..
Про таможню и обвал поступлений на ней - вишенка на "тортике"
2. ВВП отрицательный(впервые за несколько лет)
3. МВФ кредит не дает
4. ЗРВ тает
5. Бюджет выполняется на 20%
Почти год назад, 73% населения страны, выбрало этот светлый путь к будущему
ги-и-и-и-и!
Рэформаторы!!!!
а то б була надія з тебе людину зробити
Вы же не думаете что вас обманут все потом вернут с лихвой.Так что все до грамма несите !
без докаців можна було б і покрасивіше намалювати
я б тоді повірив що зедрисня - це економічне щастя України
спрубуй ще раз, гебнявий
смотри сам, май 2014 почти 18 млрд а май 2019 всего на миллиард больше, вот столько накопил Поросенко за 5 лет.
а кловану дісталась країна на підйомі, з ростучою економікою, з позитивними трендами
і у шо зедрисня все це обернула
сиділо б ти, тупеньке, й не звезділо
зедрисня прийшла, щоб зробити надійне щеплення лохторату від курсу на зближення з фашистською **********
Ли-Си-Цын @lysytsyn7410
Хужи нібудіт.
Правильно я понял?))
Правильно?))
Цигель, цигель в Ростов!