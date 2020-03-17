 ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря

Прекратить проведение богослужений в храмах или изменить их порядок так, чтобы в них участвовало разрешенное карантинными мерами количество человек, постановил синод Православной церкви Украины. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь синода архиепископ Евстратий Зоря, передает Цензор.НЕТ.
Конкретные ограничения богослужений будут вводиться в зависимости от решений, принятых органами власти и местного самоуправления.
Литургии будут проводиться в присутствии разрешенного количества человек. Верующих просят оставаться дома, присоединяясь к общей молитве по видеотрансляции.
Желающие исповедаться и причаститься смогут сделать это в течение всего дня.
В течение дня храмы ПЦУ будут оставаться открытыми для личного посещения, молитвы и беседы со священником, при соблюдении общих правил против инфекции.
а московская "церковь" - церковь курильщика...
NewFake_MIDRF
В Питер привезли мощи Ионна. Стоит толпа людей старше 60 лет и целует в одно и то же место. Чума, ты не пройдёшь!!!
Але хіба їх змусити .... Повно місто народу.
Как говорят попы-не хотите целовать крест-поцелуйте
меня в сраикону.
Греко та римо католики закликали вірян дивитись службу Божу на інтернет ресурсах вдома . Невже так важко будь якій церкві відкрити свою сторінку в інтернеті ?