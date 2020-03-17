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 Общество, Здоровье
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 ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря

Службы в храмах ПЦУ будут прекращены или изменены так, чтобы в них принимало участие не более разрешенного властями числа людей.

Прекратить проведение богослужений в храмах или изменить их порядок так, чтобы в них участвовало разрешенное карантинными мерами количество человек, постановил синод Православной церкви Украины. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь синода архиепископ Евстратий Зоря, передает Цензор.НЕТ.

Конкретные ограничения богослужений будут вводиться в зависимости от решений, принятых органами власти и местного самоуправления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ПЦУ на период карантина рекомендует ограничиться поклонами перед святынями, без поцелуев, а для причастия использовать одноразовые стаканы

Литургии будут проводиться в присутствии разрешенного количества человек. Верующих просят оставаться дома, присоединяясь к общей молитве по видеотрансляции.

Желающие исповедаться и причаститься смогут сделать это в течение всего дня.

В течение дня храмы ПЦУ будут оставаться открытыми для личного посещения, молитвы и беседы со священником, при соблюдении общих правил против инфекции.

ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря 01
ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря 02
ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря 03
ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря 04

Источник: https://censor.net.ua/n3182156
 
   
 Топ комментарии
 
ПЦУ модерная церковь.... - молодцы..
а московская "церковь" - церковь курильщика... ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря - Цензор.НЕТ 3137
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NewFake_MIDRF



В Питер привезли мощи Ионна. Стоит толпа людей старше 60 лет и целует в одно и то же место. Чума, ты не пройдёшь!!!

ПЦУ вводить обмеження богослужінь у зв'язку з коронавірусом, - Зоря - Цензор.НЕТ 6297
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А помолиться, шо, не помогает? ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря - Цензор.НЕТ 8514
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ПЦУ модерная церковь.... - молодцы..
а московская "церковь" - церковь курильщика... ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря - Цензор.НЕТ 3137
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NewFake_MIDRF



В Питер привезли мощи Ионна. Стоит толпа людей старше 60 лет и целует в одно и то же место. Чума, ты не пройдёшь!!!

ПЦУ вводить обмеження богослужінь у зв'язку з коронавірусом, - Зоря - Цензор.НЕТ 6297
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Правильно. Нехай люди вдаома сидять.
Але хіба їх змусити .... Повно місто народу.
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Исповедаться можно онлайн,пожертвовать на храм-попу прям на карточку.При покупке свечей онлайн-кэшбек не гарантирован,ибо это бесовский сервис.Аминь. ПЦУ вводит ограничения богослужений в связи с коронавирусом, - Зоря - Цензор.НЕТ 4895
Как говорят попы-не хотите целовать крест-поцелуйте меня в сра икону.
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Не атеизм, а ведизм или язычество! Если ты уйдешь в парк и захочешь поговорить с творцом на едине- тебе не страшен вирус! Он тяжелый, тяжелее воздуха, он опускается на землю! Дощ- прибивает его к земле- ветер, выдувает его на предметы. Вся Природа , которая никогда не говорит ничему Нет, но которая всегда находит балланс, между всеми формами жизни на Земле!
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Ну наконец то! Кстати, можете сделать богослужения га открытом воздухе под сенью Небесс , где нибудь, в парке при церквях и монастырях, как молился ваш Бог! Ветер солнце или дощь- Природа защитит вас от любого Вируса! Разве это не символично??????!!!!
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Так почему не организовывают прямые трансляции богослужений на телеканалах?Что и на это нужно покупать карту доступа?
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Всі зібрання (в тому числі богослужіння) в закритих приміщеннях за участі більше десятка осіб повинні бути скасовані.
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Россия есть и остается военной стороной на Донбассе, считают немецкие политики.
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На жаль ці політики більші патріоти України ніж наша влада яку вони критикували за "платформу примирення".
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Інтернет ? Ні , не чули 😁😁😁
Греко та римо католики закликали вірян дивитись службу Божу на інтернет ресурсах вдома . Невже так важко будь якій церкві відкрити свою сторінку в інтернеті ?
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Кремлядскому православному сатанату коронавирус не помеха.
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А мацковський патріархат тим часом хресні ходи водить)))
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