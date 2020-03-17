 "Новая почта" на время карантина закрывает отделения, расположенные в ТРЦ. СПИСОК

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с тем, что часть торгово-развлекательных центров в Украине полностью закрывается и к ним не будет доступа, мы временно перенаправляем весь груз и посылки из отделений, расположенных в них, в ближайшие наши отделения", - говорится в сообщении .
В компании уточнили, что в ТРЦ, где есть продуктовые магазины, аптеки и к которым есть доступ, отделения будут работать в штатном режиме.
Изменения коснутся следующих отделений:
Одесса
- отделение №84 — все посылки перенаправляются на отделение №90;
- отделение №93 — все посылки перенаправляются на отделение №28;
- отделение №77 — все посылки перенаправляются на отделение №26;
- отделение №42 — все посылки перенаправляются на отделение №94.
Одесская область
- отделение №5 в Черноморске — все посылки перенаправляются на отделение №2;
- отделение №3 в Белгород-Днестровском — все посылки перенаправляются на отделение №1.
Львов
- отделение №77 — все посылки перенаправляются на отделение №55;
- отделение №78 — все посылки перенаправляются на отделение №69.
Черкассы
- отделение №22 (Дом торговли) — все посылки перенаправляются на отделение №15;
- отделение №14 (ТЦ "Депот") — все посылки перенаправляются на отделение №2.
Киев
- отделение №322 (ТЦ "Олимпийский") — все посылки перенаправляются на отделение №150;
- отделение №138 (Спортлайф, Троещина) — все посылки перенаправляются на отделение №149;
- отделение №261 (ТЦ "Проспект") — все посылки перенаправляются на отделение №318;
- отделение №164 (ТЦ "Квадрат" Троещина) — все посылки перенаправляются на отделение №67.
Херсон
- отделение №19 (ЦУМ) — все посылки перенаправляются на отделение №6.
Винница
- отделение №35 — все посылки перенаправляются на отделение №23;
- отделение №25 (ТЦ Барбара) — все посылки перенаправляются на отделение №14;
- отделение №22 (маг. "Грош") — все посылки перенаправляются на отделение №7;
- отделение №36 (ТЦ Квартал) — все посылки перенаправляются на отделение №16.
Луцк
- отделение №6 (ТЦ Варшавский) — все посылки перенаправляются на отделение по обзвону клиентов;
- отделение №23 (ТЦ Буратино) — все посылки перенаправляются на отделение по обзвоню клиентов.