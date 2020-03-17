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 "Новая почта" на время карантина закрывает отделения, расположенные в ТРЦ. СПИСОК

Компания "Новая почта" временно закрывает отделения, расположенных в тех торгово-развлекательных центрах, которые закрыли из-за введения в Украине карантинных мероприятий.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с тем, что часть торгово-развлекательных центров в Украине полностью закрывается и к ним не будет доступа, мы временно перенаправляем весь груз и посылки из отделений, расположенных в них, в ближайшие наши отделения", - говорится в сообщении .

В компании уточнили, что в ТРЦ, где есть продуктовые магазины, аптеки и к которым есть доступ, отделения будут работать в штатном режиме.

Изменения коснутся следующих отделений:

Одесса

  • отделение №84 — все посылки перенаправляются на отделение №90;
  • отделение №93 — все посылки перенаправляются на отделение №28;
  • отделение №77 — все посылки перенаправляются на отделение №26;
  • отделение №42 — все посылки перенаправляются на отделение №94.

Одесская область

  • отделение №5 в Черноморске — все посылки перенаправляются на отделение №2;
  • отделение №3 в Белгород-Днестровском — все посылки перенаправляются на отделение №1.

Львов

  • отделение №77 — все посылки перенаправляются на отделение №55;
  • отделение №78 — все посылки перенаправляются на отделение №69.

Черкассы

  • отделение №22 (Дом торговли) — все посылки перенаправляются на отделение №15;
  • отделение №14 (ТЦ "Депот") — все посылки перенаправляются на отделение №2.

Киев

  • отделение №322 (ТЦ "Олимпийский") — все посылки перенаправляются на отделение №150;
  • отделение №138 (Спортлайф, Троещина) — все посылки перенаправляются на отделение №149;
  • отделение №261 (ТЦ "Проспект") — все посылки перенаправляются на отделение №318;
  • отделение №164 (ТЦ "Квадрат" Троещина) — все посылки перенаправляются на отделение №67.

Херсон

  • отделение №19 (ЦУМ) — все посылки перенаправляются на отделение №6.

Винница

  • отделение №35 — все посылки перенаправляются на отделение №23;
  • отделение №25 (ТЦ Барбара) — все посылки перенаправляются на отделение №14;
  • отделение №22 (маг. "Грош") — все посылки перенаправляются на отделение №7;
  • отделение №36 (ТЦ Квартал) — все посылки перенаправляются на отделение №16.

Луцк

  • отделение №6 (ТЦ Варшавский) — все посылки перенаправляются на отделение по обзвону клиентов;
  • отделение №23 (ТЦ Буратино) — все посылки перенаправляются на отделение по обзвоню клиентов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182155
 
 
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