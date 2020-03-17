 В Австрии жесткий карантин: армия провела мобилизацию, штраф за нарушение режима 3000 евро

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В Австрии жесткий карантин. Австрийская армия провела мобилизацию, на улицах армейские патрули, которые имеют право остановить и проверить документы. Все учреждения закрыты кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Запрещено появляться также на общественных спортивных площадках, можно в лесу, на улице бегать и гулять. Передвижения по улицам разрешены только одиночным пешеходам, группы могут передвигаться только если это родственники. Метро открыто, но людей там немного. Основное снабжение граждан осуществляют фирмы доставки, которые точно оговаривают отсутствие физического контакта при оставлении товара у дверей. Штраф за нарушение режима карантина 3000 евро, сообщает из Вены Всеволод Кожемяко", - рассказал журналист.

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Бутусов призвал читателей присылать свои зарисовки о жизни и об организации жизни в условиях карантина: "Буду все интересные истории публиковать".