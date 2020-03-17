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Все про:Австрия (470) карантин (369) Бутусов Юрий (2072) COVID-19 (1051)

 В Австрии жесткий карантин: армия провела мобилизацию, штраф за нарушение режима 3000 евро

Передвижения по улицам в Австрии разрешены только одиночным пешеходам, группы могут передвигаться только если это родственники.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В Австрии жесткий карантин. Австрийская армия провела мобилизацию, на улицах армейские патрули, которые имеют право остановить и проверить документы. Все учреждения закрыты кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Запрещено появляться также на общественных спортивных площадках, можно в лесу, на улице бегать и гулять. Передвижения по улицам разрешены только одиночным пешеходам, группы могут передвигаться только если это родственники. Метро открыто, но людей там немного. Основное снабжение граждан осуществляют фирмы доставки, которые точно оговаривают отсутствие физического контакта при оставлении товара у дверей. Штраф за нарушение режима карантина 3000 евро, сообщает из Вены Всеволод Кожемяко", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 470 украинцев "застряли" в Австрии, посольство создает кризисный штаб, - посол Щерба

Бутусов призвал читателей присылать свои зарисовки о жизни и об организации жизни в условиях карантина: "Буду все интересные истории публиковать".

Источник: https://censor.net.ua/n3182148
 
 
 Топ комментарии
 
Лапоть, Порошенко не пьет алкоголь. Об этом знают все, кроме кацапских мразей.
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Наши войска на востоке, в грязных окопах, без масок, без средств дезинфекции. Правда есть менты, и их много...
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А У НИХ МЕНТОВ МАЛО , А У НАС НАПЛОДИЛИ ЗАДОХЛИКОВ НА ПРИУСАХ (40000 баксов), а парни по окопам у буржуйки 7 год проводят
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В Париже комендантский час. А в Испании и Италии дронами загоняют прохожих по домам.
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Наши войска на востоке, в грязных окопах, без масок, без средств дезинфекции. Правда есть менты, и их много...
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Менты даа аа аа леко от оопов и если стоя на блок постах, то посмнно и потом умвтывают на 20й км в уютное и благоустроеное жильё.
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Такое ощущение что не борьба идёт не с вирусом а с инопланетянами
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А У НИХ МЕНТОВ МАЛО , А У НАС НАПЛОДИЛИ ЗАДОХЛИКОВ НА ПРИУСАХ (40000 баксов), а парни по окопам у буржуйки 7 год проводят
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Пріуси це 'Кіоттські' гроші..
Японія викупила невибрану Україною квоту викидів власне своїми 'Пріусами'..
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Алексей Филоненко в Украине на сегодня по некоторым даным, ВСУ и Аваковцы в соотношении 1:2 и такие же расходы из бюджета по статье "на оборону"...
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И в Испании, и в Италии, и во Франции есть государство и здравохранение. В Украине этого ничего нет. Есть только шмаркля, который стремится к диктатуре.
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адепты пана Чекушки уже обвинили в этом Зеленского?
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Лапоть, Порошенко не пьет алкоголь. Об этом знают все, кроме кацапских мразей.
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кацап, да пофигу, зато шоколадному хряку к его рылу подходит
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ну так если для тебя алкоголь который ты употребляеш в виде бояры,-то таки да,-такое не пьёт...
-но то что твой барыга иногда уходит в запои то это всем известно...
В Австрії жорсткий карантин: армія провела мобілізацію, штраф за порушення режиму 3000 євро - Цензор.НЕТ 4463
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видимо у правительства австрии мозги есть
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Хфашисты, над людьми издеваются, не дают им спокойно сдохнуть.
То ли у нас, ПЕС так заботится о людях, что требует, чтобы все ездили в метро и дружно заражались.
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Читай внимательно, Вася. Метро в Вене работает. Или Вася не читатель? В Австрії жорсткий карантин: армія провела мобілізацію, штраф за порушення режиму 3000 євро - Цензор.НЕТ 1293
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в Китае в провинции Хубэй, где был введен жесточайший карантин и переброшено дополнительное количество врачей и всяческой медтехники, за 2,5 месяца умерло 3000 человек, что соответствует уровню смертности почти 5% всех заразившихся, в остальных провинциях Китая, где карантина не было и жизнь шла своим чередом, умерло "всего" 200 человек, что составило меньше 1% смертности...

вывод: там, где вмешиваются власти и врачи, смертность вырастает в 5 раз...
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Там где был карантин малейший чих отправляли на анализы в лаборатории.
А там где не было все было "от естественных причин".
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и почему тогда на территориях с карантином умирали в 5 раз чаще?
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а этот факт как-то должен влиять на смертность? конечно, на количество зараженных это влияет и соответственно на количество умерших в абсолютных цифрах
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И фиксировали типа ОТ ЧЕГО умер. Корона то, ТОЛЬКО ТЕСТАМИ отличается от ОРЗ.
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Буквально три недели назад в Италии и Испании тоже никто не умирал.
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Для таких повідомлень потрібно надавати посилання звідки інформація.

З вікі:

As of 16 March, nationwide, homes may only be left for one of the following reasons [16]: urgently necessary professional activitiesnecessary purchases (groceries or medication)assisting other peopleoutside walks, alone or in company of people living in the same household
Officials stated that those restrictions are being actively enforced by the police.
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Зеля что ты делаешь !? Пректрати !!! Всi на майдан !!!
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А зачем распространять эту информацию? Для того чтобы авансом оправдать все хотелки шмаркли?
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [17.03.20 15:42]
⚡️⚡️За последние сутки в россии зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан РФ:
4 - в Москве,
2 - в Самарской области,
2 - в Калиниградской области,
2 - в Тверской области,
1 - в Московской области,
1 - в Красноярском крае,
1 - в Тамбовской области,
1 - в Калужской области,
1 - в Нижегородской области,
1 - в Пензенской области,
1 - в Республике Татарстан,
1 - в Республике Хакасия,
1 - в Свердловской области,
1 - в Архангельской области,
1 - в Ярославской области.

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [17.03.20 15:48]
‼️🇷🇺Последние новости по коронавирусу в РФ:
❗️Число заболевших коронавирусом в россии возросло до 114 - сообщает вице-премьер Татьяна Голикова
⚡️10 из заболевших коронавирусом заразились уже в стране.
⚡️В Москву вводят Таманскую дивизию. В ближайшее время в столице может быть введен режим ЧС.
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Біл Гейтс говорив за такі віруси,ще в 2015 році.
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Уті-путі,а шо трапилось?А хдє Венеціанська комісія,ОБСЄ,товариство захисту прав тварин,хдє єта демократія,що ж так всрались швидко?Гандони штопані,а коли українців вбивають,ріжуть в полоні то розповідаєте що треба зрозуміти і пробачити,скоти.
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