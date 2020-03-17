 В Австрии жесткий карантин: армия провела мобилизацию, штраф за нарушение режима 3000 евро

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В Австрии жесткий карантин. Австрийская армия провела мобилизацию, на улицах армейские патрули, которые имеют право остановить и проверить документы. Все учреждения закрыты кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Запрещено появляться также на общественных спортивных площадках, можно в лесу, на улице бегать и гулять. Передвижения по улицам разрешены только одиночным пешеходам, группы могут передвигаться только если это родственники. Метро открыто, но людей там немного. Основное снабжение граждан осуществляют фирмы доставки, которые точно оговаривают отсутствие физического контакта при оставлении товара у дверей. Штраф за нарушение режима карантина 3000 евро, сообщает из Вены Всеволод Кожемяко", - рассказал журналист.
Бутусов призвал читателей присылать свои зарисовки о жизни и об организации жизни в условиях карантина: "Буду все интересные истории публиковать".
Японія викупила невибрану Україною квоту викидів власне своїми 'Пріусами'..
-но то что твой барыга иногда уходит в запои то это всем известно...
То ли у нас, ПЕС так заботится о людях, что требует, чтобы все ездили в метро и дружно заражались.
вывод: там, где вмешиваются власти и врачи, смертность вырастает в 5 раз...
А там где не было все было "от естественных причин".
З вікі:
As of 16 March, nationwide, homes may only be left for one of the following reasons [16]: urgently necessary professional activitiesnecessary purchases (groceries or medication)assisting other peopleoutside walks, alone or in company of people living in the same household
Officials stated that those restrictions are being actively enforced by the police.
інтерактивна карта та зафіксовані випадки за посиланням
І не треба користуватись інфой з першого іпшого "Гондона"
⚡️⚡️За последние сутки в россии зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан РФ:
4 - в Москве,
2 - в Самарской области,
2 - в Калиниградской области,
2 - в Тверской области,
1 - в Московской области,
1 - в Красноярском крае,
1 - в Тамбовской области,
1 - в Калужской области,
1 - в Нижегородской области,
1 - в Пензенской области,
1 - в Республике Татарстан,
1 - в Республике Хакасия,
1 - в Свердловской области,
1 - в Архангельской области,
1 - в Ярославской области.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [17.03.20 15:48]
‼️🇷🇺Последние новости по коронавирусу в РФ:
❗️Число заболевших коронавирусом в россии возросло до 114 - сообщает вице-премьер Татьяна Голикова
⚡️10 из заболевших коронавирусом заразились уже в стране.
⚡️В Москву вводят Таманскую дивизию. В ближайшее время в столице может быть введен режим ЧС.