 McDonald's закрывается на карантин, продолжит принимать заказы в McDrive и сервисе доставки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в пресс-релизе компании.
"Сегодня Кабинет министров принял решение об ограничении работы всех заведений общественного питания для предотвращения распространения коронавируса на период с 17-го марта до 3-го апреля 2020 году, поэтому "МакДональдз" закрывает свои двери на этот период... Мы продолжаем обеспечивать бесконтактные заказы через приложение Glovo и McDrive", -
Кроме того, компания усиливает меры безопасности, а также рекомендует ограничить перемещения и оставаться дома.
Как сообщалось, в декабре-2019 в партнерстве с международным сервисом Glovo запустили сервис доставки еды в Киеве.
Сеть ресторанов McDonald's в Украине обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно. Штат сотрудников насчитывает около 7,5 тыс. человек.
Ха! Напугали
ежа голой жопойинтроверта самоизоляцией.
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- От тебя пахнет гречкой и консервами. Ты что, паниковал?
- Нет, это ребята паниковали, а я просто рядом стоял и трогал лицо руками.
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В Украине оживился рынок ценных бумаг. Лидирует Обуховская.
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Из-за коронавирусной паники "Сильпо" пошло на беспрецедентные меры и открыло третью кассу.
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Вы знаете дома сидеть совсем не скучно! Но как может быть, что в одном пакете риса 2789 рисинок, а в другом 2811?
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Друзья! В эти непростые времена мы с вами должны держаться подальше друг от друга.
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Люди, що ото пишуть "під час карантину ви можете перечитати свої книжки, передивитись фільми..".
Знайте - фрилансери вас ненавидять!
внимание вопрос! так чем же так "полезен" карантин?
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Глобальный карантин открывает уникальные возможности закрыть провалы в глобальных цепочках поставок. У нас есть люди, возможности и желание зарабатывать. Но нет, зелёная власть ставит самые активные города страны на локдаун, обваливает гривну и ищет у кого взять в долг.
Аваков будут с ментами доить всех во время карантина.