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 McDonald's закрывается на карантин, продолжит принимать заказы в McDrive и сервисе доставки

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, закрывает все заведения сети на карантин, но продолжит принимать заказы в McDrive и через сервис доставки Glovo.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Сегодня Кабинет министров принял решение об ограничении работы всех заведений общественного питания для предотвращения распространения коронавируса на период с 17-го марта до 3-го апреля 2020 году, поэтому "МакДональдз" закрывает свои двери на этот период... Мы продолжаем обеспечивать бесконтактные заказы через приложение Glovo и McDrive", - 

Кроме того, компания усиливает меры безопасности, а также рекомендует ограничить перемещения и оставаться дома.

Как сообщалось, в декабре-2019 в партнерстве с международным сервисом Glovo запустили сервис доставки еды в Киеве.

Сеть ресторанов McDonald's в Украине обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно. Штат сотрудников насчитывает около 7,5 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажиров без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт Киева, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3182147
 
 
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Зхмиздив на пабліку Ібігдана (про інтроверта влучно немов стрілою з цибулі):

Ха! Напугали ежа голой жопой интроверта самоизоляцией.
* * *
- От тебя пахнет гречкой и консервами. Ты что, паниковал?
- Нет, это ребята паниковали, а я просто рядом стоял и трогал лицо руками.
* * *
В Украине оживился рынок ценных бумаг. Лидирует Обуховская.
* * *
Из-за коронавирусной паники "Сильпо" пошло на беспрецедентные меры и открыло третью кассу.
* * *
Вы знаете дома сидеть совсем не скучно! Но как может быть, что в одном пакете риса 2789 рисинок, а в другом 2811?
* * *
Друзья! В эти непростые времена мы с вами должны держаться подальше друг от друга.
* * *
Люди, що ото пишуть "під час карантину ви можете перечитати свої книжки, передивитись фільми..".
Знайте - фрилансери вас ненавидять!
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в Китае в провинции Хубэй, где был введен жесточайший карантин и переброшено дополнительное количество врачей и всяческой медтехники, за 2,5 месяца умерло 3000 человек, что соответствует уровню смертности почти 5% всех заразившихся, в остальных провинциях Китая, где карантина не было и жизнь шла своим чередом, умерло "всего" 200 человек, что составило меньше 1% смертности
внимание вопрос! так чем же так "полезен" карантин?
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Mikhail Golub

@golub

·1 ч

Глобальный карантин открывает уникальные возможности закрыть провалы в глобальных цепочках поставок. У нас есть люди, возможности и желание зарабатывать. Но нет, зелёная власть ставит самые активные города страны на локдаун, обваливает гривну и ищет у кого взять в долг.

Аваков будут с ментами доить всех во время карантина.

McDonald's закрывается на карантин, продолжит принимать заказы в McDrive и сервисе доставки - Цензор.НЕТ 8795





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Гловеры будут быстрее крутить педали) и так их как тараканов много, так будут ещё быстрее передвигаться)))
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