EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  958  2
Материалы по теме:
Все про:Турция (2276) COVID-19 (1051)

 В Турции для возвращения в Украину зарегистрировались 290 граждан

В Турции около 290 украинцев зарегистрировалось при трех консульских учреждениях - Консульствах в Анкаре и Анталье, Генконсульстве в Стамбуле - для возвращения в Украину.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ"

"Сейчас зарегистрировались и ждут возвращения на родину около 290 граждан. Более 200 граждан зарегистрировались при Генконсульстве в Стамбуле, 50 - при консульстве в Анкаре и 40 - в Анталье. Списки постоянно обновляются. Установлен прямой контакт со всеми зарегистрированными гражданами. Принимаем все необходимые меры", - отметил посол.

По его словам, количество украинцев, которые ждут возвращения, уменьшилось, поскольку 17 марта было совершено два рейса из Стамбула.

"Несмотря на предоставленные рекомендации и прекращение авиасообщения рядом государств, даже вчера продолжали прибывать граждане, которые с туристической целью, с пересадкой в ​​стамбульском аэропорту, направлялись на отдых в третьи государства", - рассказал Сибига.

Он предостерег граждан по поводу осуществления таких путешествий.

"Призываю серьезно относиться к таким поездкам и решаться на них только в случае крайней необходимости. Уже есть случаи, когда наши граждане фактически стали заложниками из-за отмены рейса с пересадкой в ​​Стамбуле", - подчеркнул дипломат.

По его словам, многим гражданам было оказано содействие в перерегистрации билетов, логистической поддержке с целью возвращения на Родину. Также ведется работа по временному размещению на территории Турции и дальнейшему возвращению в Украину членов спортивных команд и студентов, которые проходили обучение по международным программам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 3,5 тысяч украинцев просят помочь им вернуться домой, - МИД. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182144
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский с пятницы рассматривает возможность введения ЧП
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-budet-rassmatrivat-vvedenie-chrezvychaynogo-1584376678.html

Посвозят всех со всего мира...отдыхающих(( А потом... Будем как пауки в банке(
 показать весь комментарий
 
 
Без паніки . Імунітет швидше виробиться . І все буде ОК👍😎
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх