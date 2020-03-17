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 Киевские новости, Общество
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 Пассажиров без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт Киева, - КГГА. ВИДЕО

С завтрашнего дня, 18 марта, пассажиров без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил первый заместитель заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"С завтрашнего дня допуск к пассажирскому транспорту будет исключительно в масках. Пассажиры, у которых нет маски, не будут допущены к перевозке пассажирским транспортом", - сообщил он.

 Количество и пассажиров в транспорте будет контролироваться в частности сотрудниками Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3182142
 
 
 Топ комментарии
 
Радуцкий, падлюка, закупай где хочешь маски и вези в Украину!
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Кала Боб, масок в продаже нет, зелупень все вывезла и продала
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А гонять полупустые поезда и ещё держать охрану из нацгвардейцев выгодно?
Дешевле всем лисапедты пороздавать. Метро и при перевозке полутора миллионах пассажиров в день не окупалось.
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Придется ходить пешком и в противогазе ГП5, если без масок не пускают Пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 1538
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Цікаво,якщо зараз в маршрутці,побачуть в людини наклейку на телефоні,з написом ЗЕ,що з нею буде. Пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 969
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надеюсь только проверками на наличие масок и ограничатся и светить наличием андервеар не прийдется или...?
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они не сказали что именно медицинские маски нужны. Я завтра одену маску зайца
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метро треба було б перевітрювати. китай не закривав. маршрутка і тролейбус і тп - зайти, взятись з апоручні, вщятись за квіток, гроші, поруч хтось падає на тебе - контакиу більше ніж в метро да можна навіть ні за що не торкатись. в метро також можно перевітрювати. але, фіг його знає яка мотивація.
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