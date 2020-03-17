 Пассажиров без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт Киева, - КГГА. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил первый заместитель заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"С завтрашнего дня допуск к пассажирскому транспорту будет исключительно в масках. Пассажиры, у которых нет маски, не будут допущены к перевозке пассажирским транспортом", - сообщил он.

Количество и пассажиров в транспорте будет контролироваться в частности сотрудниками Нацполиции.

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