 Пассажиров без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт Киева, - КГГА. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил первый заместитель заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
"С завтрашнего дня допуск к пассажирскому транспорту будет исключительно в масках. Пассажиры, у которых нет маски, не будут допущены к перевозке пассажирским транспортом", - сообщил он.
Количество и пассажиров в транспорте будет контролироваться в частности сотрудниками Нацполиции.
Дешевле всем лисапедты пороздавать. Метро и при перевозке полутора миллионах пассажиров в день не окупалось.