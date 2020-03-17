 У каждого президента свой карманный генпрокурор, - Тимошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Первое, что надо было новому президенту изменить в стране, - чтобы генеральный прокурор, по Конституции, не был карманным человеком каждого следующего президента. И это касается каждого президента. Потому что у каждого президента был свой карманный генеральный прокурор", - отметила лидер фракции Юлия Тимошенко.

По ее словам, президент должен инициировать внесение изменений в Конституцию, согласно которым генеральный прокурор должен быть независимым от главы государства и других ветвей власти.

"Генеральный прокурор не долен быть очередной марионеткой очередного президента. Нам надо создавать независимый институт прокуратуры", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность главы Офиса Генпрокурора Украины.

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