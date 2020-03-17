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 Политика Украины
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Все про:Тимошенко (24416) Батькивщина (1852) Офис генерального прокурора (170)

 У каждого президента свой карманный генпрокурор, - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" не возлагает больших надежд на нового генерального прокурора. Ведь сегодня он является полностью зависимой фигурой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Первое, что надо было новому президенту изменить в стране, - чтобы генеральный прокурор, по Конституции, не был карманным человеком каждого следующего президента. И это касается каждого президента. Потому что у каждого президента был свой карманный генеральный прокурор", - отметила лидер фракции Юлия Тимошенко.

По ее словам, президент должен инициировать внесение изменений в Конституцию, согласно которым генеральный прокурор должен быть независимым от главы государства и других ветвей власти.

"Генеральный прокурор не долен быть очередной марионеткой очередного президента. Нам надо создавать независимый институт прокуратуры", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность главы Офиса Генпрокурора Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пытается переложить ответственность за провальное правление с себя на силовиков и правительство, - Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3182134
 
   
 Топ комментарии
 
И эта туда же.
Гончаренко кричал, что Венедиктова из партии Слуги народа, вероятно позабыв про Юру Луценко из партии БПП.
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И чтож ты свои подставки под флаги не вывела под раду?
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давно внд капительман голоса не подавала. к чему бы это?
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что ВОНА хотела сказать ?

сама то не голосолвала против.....
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І найбільше допоміг Зєку Пшонка.Запахло шмаленим, здвихнув і адресу не залишив.Так само здрижне і панна вєнідіктова. Зєйло - ти мєчєний , ніхто тобі не допоможе. Бог не з тобою.
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И эта туда же.
Гончаренко кричал, что Венедиктова из партии Слуги народа, вероятно позабыв про Юру Луценко из партии БПП.
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Ну так Венедиктова не компетентна, потому что не прошла отбор в Верховный Суд, а Луценко - наоборот, компетентен, потому что ... ээээ... потому что он сидел на зоне!
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та ти що! вона пройшло згідно експердних оцінок випускників з Трускавця?
У кожного президента свій кишеньковий генпрокурор, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1160
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Як би ви, зебіли, не мріяли вернутись до "зубожіння" Порошенка, підсвідомо молячись на нього, ставлення маріонетки Портянки ніяк вам не допоможе.
Ви гнилі лохі і ваші дії по всім фронтам наносять шкоди людям українцям не менше ніж дії Куйла. Україна практично в один момент перетворилась з найбільш успішної країни за всі свої часи в найбіль деградований заповідник.
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В назначении Венедиктовой есть один плюс - когда-то мы сможем получить транш МВФ только за то, что она будет уволена
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И чтож ты свои подставки под флаги не вывела под раду?
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Подходит зелепупа к Коломойскому, и говорит
- папа Беня, кого генпрокурором поставить, у меня ж никого нет?
- как это нет? У клоуна в карманах что угодно найдется. Вот что у тебя сейчас в кармане, Вова?
зелепупа порылся в карманах, достает качан от яблока. - Вот, - говорит - Венедиктова с утра яблоком угостила.
И назначил Зелепупа генпрокурором Внедиктову.
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а вот єщьо анєкдот пра зєлєнскава...ізбралі какта зєлєнскава прєзєдєнтам... - хахахахаха!...
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Просто если бы поставили Чекатилу - у Чекатилы тоже было бы 73%. Позиция президента вакантна.
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ну да, у воной єто бил портнов-зашкурний

Перед парламентськими виборами 2006 року Портнов увійшов до списку партії "Блок Юлії Тимошенко". Під час самих виборів він очолював юридичний відділ фракційного штабу. Зрештою, Портнов пройшов до Верховної Ради.
Вдруге політик став народним депутатом після дострокових парламентських виборів у 2007 році. Тоді він теж пройшов за списком БЮТ. У Раді Портнов увійшов до комітету з питань правосуддя. У 2008 році став заступником глави фракції БЮТ.
У 2008 році за дорученням Юлії Тимошенко У каждого президента свой карманный генпрокурор, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4013 Портнов працював над спільними з "Партією регіонів" законопроектами, що послаблювали владу тодішнього президента Віктора Ющенка.
У 2009 році Портнов займався супроводом газових контрактів у Москві, які укладала з Росією тодішня прем'єрка Тимошенко. Підписані газові угоди виявились економічно невигідними для України і їх почали називати "кабальними". Угоди також призвели до повної залежності України від Росії, оскільки передбачали щорічні торги за газ, виходячи з базової ціни у 450 доларів.

https://24tv.ua/andriy_portnov_biografiya_hto_vin_chomu_studenti_proti_profesora_n1168829
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Есть независимые кандидатуры, например Сакварелидзе взявший Бриллиантовых, но народ, не способный 1) Понять насколько важна борьба с коррупцией 2) поднять допы и выйти под раду. Такой народ достоин того чтобы жрать говно, и быть в вечном рабстве нищеты, пока ГП будет забивать на роттердамы, позвраты привата и прочих бриллиантовых и западный капитал будет шарахаться этой страны.
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..ТРОлі паРашії +зелень ...в Унісон гавкають шавки на РЕАЛЬНОГО Лідера Українців ..власне НІЧОГО дивного зі сторони МОРДОРУ .. а от БАНДА сіоністів "слуг"- СН -- Зеленський ВПЕРТО намагається РОЗБАЗАРИТИ останні ресурси України - Людей , СвЗемлю, стратегічні підприємства , Науку.. запаси і цим уже ПРОДОВЖУЄ попередників новий Прем"єр і "переймається" ....ВВАЖАЮ на підставі АНАЛІЗУ діяльності Зе- банди ( фіктивна-віруальна "партія БЕЗ орг-штат---структури .. фінансування...)..... ОСОБОЮ - ДІЯЛЬНІСТЬ котрої має ознаки ЗЛОЧИНЦЯ що підлягає Суду Військового трибуналу - іде ВІЙНА ...афериста і зрадника ...котрий СВІДОМО обзивав Нашу Батьківщину - УКРАЇНУ з майданчиків 95 кварталу ...
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..
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.. з тролями паРашії НОУ спіік .. ущучил ..давай в мордор .. ТУТ Вас..

НЕраді - ВЕК ..
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Стільки капсів, що як гівном на стіні написано, читати то можно, але ЯкоСЬ ОГиДНО
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В Сомали живут сейчас лучше, потому что награленные деньги работают на страну.
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там за свои слова отвечают...
пиратам не сдержать свое слово - позор (смотрел фильм про них недавно)...
Поэтому у них есть шанс....
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На фоні зеленого лайна Йуля виглядає божеством. У каждого президента свой карманный генпрокурор, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2064
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и не говори...
просто Мать Тереза и дева Мария в одном лице....
и не вспомнишь сразу ее банду с Лазаренком во главе.....
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нормально. это раньше каждая кухарка могла руководить государством. а сёдня, каждая, уже может быть генпрокуртуткой. если бы не карантин, купила бы себе плаття с отливом и в франкфурт!! (папередники рекамендуют, очень и очень)
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До амністії Янека, я так розумію, вже недалеко.
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С форрофкой сагласен!
ЗЕ, засовуваючи руки в кишені, чухає
лівого чи правого "прокуряйцевого"...і міняє..
🤗
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Всё верно. Осталось победить на выборах и реализовать.)) Уже столько за 20 лет обещано, что пропетлять невозможно. Порохоботы, ложите уже в шухляду своего Петрушку! Замызганный он уже и обшарпанный. А тут смотрите какой президент! А?
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Юля права однако, при нынешней совковой структуре прокурор всегда будет человеком президента, поэтому она никогда не требует и не подписывается за отставку прокурора ... нужно менять функции прокурора или порядок назначения и отставки ... У кожного президента свій кишеньковий генпрокурор, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8121
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