 У каждого президента свой карманный генпрокурор, - Тимошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".
"Первое, что надо было новому президенту изменить в стране, - чтобы генеральный прокурор, по Конституции, не был карманным человеком каждого следующего президента. И это касается каждого президента. Потому что у каждого президента был свой карманный генеральный прокурор", - отметила лидер фракции Юлия Тимошенко.
По ее словам, президент должен инициировать внесение изменений в Конституцию, согласно которым генеральный прокурор должен быть независимым от главы государства и других ветвей власти.
"Генеральный прокурор не долен быть очередной марионеткой очередного президента. Нам надо создавать независимый институт прокуратуры", - подчеркнула Тимошенко.
Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность главы Офиса Генпрокурора Украины.
сама то не голосолвала против.....
Гончаренко кричал, что Венедиктова из партии Слуги народа, вероятно позабыв про Юру Луценко из партии БПП.
Ви гнилі лохі і ваші дії по всім фронтам наносять шкоди людям українцям не менше ніж дії Куйла. Україна практично в один момент перетворилась з найбільш успішної країни за всі свої часи в найбіль деградований заповідник.
Юля.....!
- папа Беня, кого генпрокурором поставить, у меня ж никого нет?
- как это нет? У клоуна в карманах что угодно найдется. Вот что у тебя сейчас в кармане, Вова?
зелепупа порылся в карманах, достает качан от яблока. - Вот, - говорит - Венедиктова с утра яблоком угостила.
И назначил Зелепупа генпрокурором Внедиктову.
Перед парламентськими виборами 2006 року Портнов увійшов до списку партії "Блок Юлії Тимошенко". Під час самих виборів він очолював юридичний відділ фракційного штабу. Зрештою, Портнов пройшов до Верховної Ради.
Вдруге політик став народним депутатом після дострокових парламентських виборів у 2007 році. Тоді він теж пройшов за списком БЮТ. У Раді Портнов увійшов до комітету з питань правосуддя. У 2008 році став заступником глави фракції БЮТ.
У 2008 році за дорученням Юлії Тимошенко Портнов працював над спільними з "Партією регіонів" законопроектами, що послаблювали владу тодішнього президента Віктора Ющенка.
У 2009 році Портнов займався супроводом газових контрактів у Москві, які укладала з Росією тодішня прем'єрка Тимошенко. Підписані газові угоди виявились економічно невигідними для України і їх почали називати "кабальними". Угоди також призвели до повної залежності України від Росії, оскільки передбачали щорічні торги за газ, виходячи з базової ціни у 450 доларів.
https://24tv.ua/andriy_portnov_biografiya_hto_vin_chomu_studenti_proti_profesora_n1168829
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..
НЕраді - ВЕК ..
гребанный пост.совок....
пиратам не сдержать свое слово - позор (смотрел фильм про них недавно)...
Поэтому у них есть шанс....
просто Мать Тереза и дева Мария в одном лице....
и не вспомнишь сразу ее банду с Лазаренком во главе.....
ЗЕ, засовуваючи руки в кишені, чухає
лівого чи правого "прокуряйцевого"...і міняє..
🤗