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 Политика Украины, Экономика
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 Компания SCM Ахметова предложила Зеленскому и Шмыгалю создать Штаб по экономическому здоровью Украины

Компания SCM готова делегировать своих лучших профессионалов в Штаб по экономическому здоровью Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении SCM Рината Ахметова относительно инициативы по созданию Штаба по экономическому здоровью Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус стал причиной проблем в мировой экономике и экономике Украины. Карантинные мероприятия, направленные на сохранение жизни людей, неизбежно ведут к снижению экономической активности. Власти большинства стран мира принимают активные меры для предотвращения экономического кризиса. Украина - не исключение. Крупный бизнес намерен активно помогать властям. Компания SCM обращается к Президенту и Премьер-министру с инициативой о создании Штаба по экономическому здоровью Украины", - говорится в заявлении.

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"Цель создания Штаба – совместными усилиями власти и бизнеса найти инструменты для сохранения экономического здоровья страны в нынешних сложных условиях", - акцентировали в компании.

"Предлагаем безотлагательно рассмотреть на заседании Штаба по экономическому здоровью Украины меры поддержки:

  • населения;
  • медицины;
  • регионов;
  • малого и среднего бизнеса;
  • базовых отраслей экономики.

Компания SCM готова делегировать своих лучших профессионалов в Штаб по экономическому здоровью Украины. Призываем сделать это и других представителей крупного национального бизнеса", - добавили в SCM.

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"Кризис – это не только проблемы, но и возможности. Штаб по экономическому здоровью Украины должен стать мозговым центром возрождения нашей страны. Совместными усилиями мы должны сделать экономику Украины сильнее и устойчивее", - резюмировали у Ахметова.

Источник: https://censor.net.ua/n3182133
 
 
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теперь понятно кто президент Украины? - Ахметов!!! Спаситель Отечества )))
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Я казав, що результатом діяльності зекоманди буде штаб національного порятунку. Але тут знову ноу-хау - цей штаб створюють олігархи, а не державники. Тобто за спиною Зеленського стоїть олігархат, який він подолав. І ще - це ви зробили разом. Будьте здоровими!
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Так кто куклу к власти и привет -- тот ее и "танцует". Олигархи привели к власти Бенину куклу, а теперь просто выходят из тени. Не до сентиментов.
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Український олігарх Ринат Ахметов побудував елітний будинок під Києвом, площа якого приблизно 20 футбольних полів

Компания SCM Ахметова предложила Зеленскому и Шмыгалю создать Штаб по экономическому здоровью Украины - Цензор.НЕТ 7065
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Почуствуй разницу: В Италии власти отменили плату за комунальные услуги, жилье, выплаты по кредитам, пока не закончится эпидемия корновируса...

А у нас?
Власть спсобна обуздать зарвавшихся олигархов во главе с Ахметкой, владеющих облэнерго и облгазами и отменить плату за коммусуги хотя бы за месяц, пока короновирус?
Нет ибо у нас сцыкливая и услужливая для ворья власть
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Компания SCM Ахметова предложила Зеленскому и Шмыгалю создать Штаб по экономическому здоровью Украины под названием "Смерть Олигархам!".
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тотальное поглощение Бубочки теми, с кем он обещал бороться..... такая вот печальная концовка непризнанного гения......
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а всего-то нужно было сделать - уе*ть дифференцированый налог, что бы олигархом было бы быть не выгодным.......
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Сколько у нас штабов, столько и бед.
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сказали, щоб пику робив простішу, бо ніхто грошей не дасть, тому шо текст трошки па-дебільному написаний
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Владимир Завгородний:
ЧТО Ж, НАСТАЛ ЭТОТ МОМЕНТ


Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.
Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.
Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.

Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.

Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.
Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.
И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.
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Это как когда убийца становится главным по расследованию убийства .
Общепринятая практика .
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