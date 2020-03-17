 УЕФА перенес Евро-2020 на год в связи с коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает федерация футбола Норвегии.
"УЕФА решила, что чемпионат Европы перенесоится на 2021 год. Он будет проводиться с 11 июня по 11 июля следующего года", - говорится в сообщении.
В федерации футбола Норвегии отметили, что больше информации появится в ближайшее время.
Напомним, ранее сообщалось, что все запланированные матчи в турнирах УЕФА на этой неделе, включая игры Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, переносятся из-за коронавируса.
ЗЕбилы - вы тупые!