 УЕФА перенес Евро-2020 на год в связи с коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает федерация футбола Норвегии.

"УЕФА решила, что чемпионат Европы перенесоится на 2021 год. Он будет проводиться с 11 июня по 11 июля следующего года", - говорится в сообщении.

В федерации футбола Норвегии отметили, что больше информации появится в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что все запланированные матчи в турнирах УЕФА на этой неделе, включая игры Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, переносятся из-за коронавируса.

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