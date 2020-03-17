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 УЕФА перенес Евро-2020 на год в связи с коронавирусом

Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти этим летом, переносится на 2021 год в связи с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает федерация футбола Норвегии.

"УЕФА решила, что чемпионат Европы перенесоится на 2021 год. Он будет проводиться с 11 июня по 11 июля следующего года", - говорится в сообщении.

В федерации футбола Норвегии отметили, что больше информации появится в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что все запланированные матчи в турнирах УЕФА на этой неделе, включая игры Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, переносятся из-за коронавируса.

Также читайте: В случае ухудшения ситуации с коронавирусом Евро-2020 может быть отменен, - УЕФА

Источник: https://censor.net.ua/n3182128
 
 
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Это называется "апокалипсис". Такого не было и вот опять...
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Молодці. Реально оцінили звіздєц, що натупає. А потім перенесуть ще на рік, якщо буде кому грати.
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Ну вот...… Метро Клоун закрыл, футбол переносится.....
ЗЕбилы - вы тупые!
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